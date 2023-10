Der Herbstrückgang am Aktienmarkt verschärfte sich am Freitag und trieb den S&P 500 in eine Korrektur und zu seinem schlimmsten zweiwöchigen Rückgang des Jahres.

Der breite Aktienmarktindikator schwankte den größten Teil des Tages, bevor er nachgab und während der Sitzung 0,5 % verlor, was einem Rückgang von mehr als 10 % gegenüber seinem jüngsten Höchststand entspricht. Ein Rückgang der Aktien von Chevron Und JPMorgan Chase Dies trug dazu bei, dass der Dow Jones Industrial Average um 367 Punkte oder 1,1 % auf den niedrigsten Schlussstand seit März fiel.