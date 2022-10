Sozialpolitik: Soziale Infrastruktur in Gefahr (nd-aktuell.de)

Ein Lagerfeuer im Freien war bisher nur als Event gedacht. Bei hohen Energiepreisen ist das keine Lösung. Foto: dpa/Matthias Hiekel

„Insgesamt sehen 90 Prozent der Dienste und Einrichtungen ihre Arbeit gefährdet“, erklärte Joachim Rock am Freitag bei der Vorstellung einer Umfrage des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. An der Befragung der Parität nahmen bundesweit mehr als 1300 gemeinnützige soziale Einrichtungen aus dem gesamten Spektrum der Sozialen Arbeit teil. Dazu gehören stationäre Pflegeeinrichtungen, ambulante Dienste, Kindertagesstätten, Frauenhäuser, Beratungsstellen, Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Flüchtlingsheime und Wohnungslosenhilfe. Die enorm gestiegenen Energiepreise treffen die sozialen Einrichtungen hart.

46 Prozent davon gaben an, dass sie ihre Angebote maximal ein Jahr ohne Hilfe weiterführen konnten. Ein Viertel der Einrichtungen bleibt nur ein bis sechs Monate. Laut Rock, Leiterin des Referats Arbeit, Soziales und Europa des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, habe das Feedback deutlich gemacht, dass ihre Sorge auch die Situation ihrer Mitarbeiter und der ihnen anvertrauten Bedürftigen betreffe.

„Man kann seinen Verbrauch nicht einfach reduzieren. Weil sie mit und für die sozial Schwächsten arbeiten“, bemerkte Rock. Eine gewisse Wärme ist einfach unerlässlich. Rund 60 Prozent der befragten Institute erwarten, dass die Stromabschlagszahlungen in diesem Winter eineinhalb bis zwei Mal so hoch sein werden wie bisher. Bei der Heizungsvorauszahlung sind die Befürchtungen noch drastischer – hier rechnen 26 Prozent der Einrichtungen mit etwa dreimal so hohen Vorauszahlungen in diesem Winter. Und die Mehrkosten stehen vielen schon bevor.

28 Prozent müssen in diesem Monat höhere Stromvorauszahlungen leisten, für zwei Drittel werden die Vorauszahlungen ab Januar 2023 fällig. „Man muss schnell handeln“, sagt Rock. Über 77 Prozent der befragten Institute rechnen zudem mit weiteren Kostensteigerungen; Vor allem die gestiegenen Lebensmittel- und Treibstoffkosten machen sich laut Verband bereits negativ bemerkbar. Ein Problem ist, dass soziale Non-Profit-Organisationen diese Preissteigerungen auch nicht mit ihren Ersparnissen auffangen können, da sie aus gesetzlichen Gründen kaum Rücklagen bilden dürfen.

„Bei den sozialen Einrichtungen ist es jetzt wirklich fünf vor zwölf“, sagte Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Verbands, am Freitag bei der Vorstellung der Umfrageergebnisse. Jetzt sei die Rede davon, dass überall beim Gas gespart werden solle, so Schneider weiter. „Wir sind uns nicht sicher, ob in einem Frauenhaus, in dem Frauen mit ihren Kindern leben, alle die Heizung herunterdrehen sollten.“

Die steigenden Preise konnten von den Leistungen und Einrichtungen nicht einfach weitergegeben werden. Pflegebedürftige etwa in Heimen dürften laut Schneider nicht noch mehr belastet werden. Der Eigenanteil ist derzeit zu hoch. Steigt diese aufgrund höherer Energiekosten weiter an, würde dies noch mehr Menschen in die Sozialhilfe treiben. Die Parität fordert unter anderem einen Nothilfefonds für den Pflegebereich, mit dem diese Kosten ausgeglichen werden können.

Die diskutierte Strom- und Gaspreisbremse reicht nach Ansicht des Verbandes den sozialen Einrichtungen nicht aus, weil sie ihre Angebote nicht einfach kürzen oder Kosten nach Belieben weitergeben können. „Wenn gemeinnützige soziale Einrichtungen und Dienste nicht schnell, umfassend und unbürokratisch unterstützt werden, droht eine tabula rasa im Sozialbereich“, warnte Schneider. Soziale Einrichtungen und Dienste brauchen sofort eine verbindliche Zusage, nicht im Regen stehen zu bleiben. Die Parität fordert für sie einen umfassenden Schutzschirm und geht davon aus, dass dafür ein zweistelliger Milliardenbetrag notwendig ist.

Der Verband appelliert an die Politik, keine Zeit verstreichen zu lassen. Bund, Länder und Kommunen müssten schnellstmöglich verlässliche und finanziell ausreichende Sicherheit schaffen. Gemeinnützige Organisationen leisten mit ihrer Arbeit für und mit Menschen, die selbst auf Hilfe, Rat und Schutz angewiesen sind, täglich einen unverzichtbaren Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammenhalt und sind auch für die Krisenbewältigung unerlässlich. „Wir sprechen von nichts Geringerem als der Gefahr von Großinsolvenzen im Bereich der sozialen Infrastruktur“, fasste Schneider die Situation zusammen.