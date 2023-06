Auch die Jugendämter stellten fest, dass im Jahr 2022 mehr Flüchtlinge nach Thüringen kamen. Sie kümmerten sich um mehr Minderjährige aus dem Ausland, die sich auf eigene Faust auf den Weg nach Deutschland gemacht hatten.

Der Jugendämter In Thüringen wurden im vergangenen Jahr deutlich mehr Kinder und Jugendliche zu ihrem Schutz vorübergehend in Obhut genommen und in Pflegefamilien, Heimen oder Wohngruppen untergebracht. Das Statistische Landesamt gab am Freitag die Zahl von 1692 Fällen an, was einem Anstieg um fast ein Drittel (32,1 Prozent) gegenüber 2021 entsprach.

Neben der Überforderung der Eltern – wie schon in den Vorjahren Hauptgrund für das Eingreifen des Jugendamtes – machte sich im vergangenen Jahr auch die Zunahme unbegleiteter Minderjähriger aus dem Ausland bemerkbar. Darüber hinaus mussten die Behörden häufig aus physischen und psychischen Gründen eingreifen Missbrauch Wir setzen uns für den Schutz von Kindern und Jugendlichen ein.

In 660 Fällen war die Überforderung der Eltern der Grund für die Inobhutnahme (2021: 651). Die Zahl der nach der unbegleiteten Einreise in Obhut genommenen ausländischen Kinder und Jugendlichen verdreifachte sich im Vergleich zum Vorjahr auf 502 Fälle (2021: 167). Der Wert kommt dem damals hohen Wert von 2017 nahe Thüringen 527 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge wurden in Obhut genommen. Seit 2018 ist ein Rückgang zu verzeichnen.

In 306 Fällen wurde das Kind in Obhut genommen, um es vor Vernachlässigung durch die Eltern zu schützen. Körperlicher Missbrauch war im Jahr 2022 der Grund dafür, dass rund jeder zehnte Mensch in Obhut genommen wurde (167), das waren fast 10 Prozent mehr als im Jahr 2021. In 148 Fällen gab es Anzeichen für psychischen Missbrauch, 24,4 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Am häufigsten waren Mädchen und Jungen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren Pflege genommen (822).

Regional wurden die meisten Pflegeeinnahmen in Erfurt (203) verzeichnet, gefolgt von Suhl (153) und dem Wartburgkreis (129). Am wenigsten verzeichnete der Kreis Sonneberg (12).

Mitteilung des Landesamtes

dpa