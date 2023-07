45 Suchtberatungsstellen in Thüringens Städten und Landkreisen

Illegale Drogen, Alkohol, Glücksspiel: Sucht hat viele Formen und kann die unterschiedlichsten Menschen betreffen. In Thüringen gibt es ein Hilfsnetzwerk. Einigen zufolge kann dies jedoch verbessert werden.

Wer mit einer Sucht zu kämpfen hat, kann sich auch Hilfe bei Suchtberatungsstellen holen. Mittlerweile gibt es in Thüringen 45 davon. Das geht aus einer Antwort des Gesundheits- und Sozialministeriums auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Landtagsabgeordnete Babette Pfefferlein hervor. Demnach gibt es mittlerweile in jedem Landkreis und jeder kreisfreien Stadt eine Anlaufstelle für Suchtberatung.

Allerdings sind die Beratungsstellen recht ungleich verteilt. „Aus unserer Erfahrung gibt es durchaus Gebiete – insbesondere im ländlichen Raum –, in denen es weniger Beratungsstellen gibt als beispielsweise Großstädte“, teilte die Thüringer Landesstelle für Suchtfragen (TLS) auf Anfrage mit. Aufgrund der Struktur kann es sein, dass Betroffene länger auf einen Termin warten müssen oder längere Anfahrtswege in Kauf nehmen müssen. Es besteht jedoch die Möglichkeit, über das Projekt „DigiSucht“ ortsunabhängig Videoberatungstermine zu erhalten. Das entschärft die Situation.

Auch bei der Personalausstattung gibt es Lücken. Laut TLS ist es in einigen Thüringer Kommunen aus verschiedenen Gründen nicht möglich, die von der Deutschen Zentrale für Suchtfragen empfohlene Personalausstattung einzuhalten. In den Beratungsstellen ist dies ein Vollzeitbeschäftigter pro 10.000 Einwohner. Besonders ausgeprägt ist der Unterschied im Landkreis Schmalkalden-Meiningen: Nach Angaben des Landesamtes für Statistik leben dort rund 125.000 Menschen. Laut Ministeriumsliste beraten jedoch rechnerisch nur 1,26 Fachkräfte in der örtlichen Anlaufstelle.

Aus Sicht des Landtagsabgeordneten Herrn Pfefferlein sollten die Kapazitäten der Suchthilfe gesichert und ausgebaut werden. „Vor allem im ländlichen Raum.“ Abhängiges Verhalten ist auch durch die Verwendung neuer Formen und Substanzen gekennzeichnet. Thüringen sollte daher insbesondere sein Drogencheck-Projekt sichern und ausbauen. Mit dem Projekt können beispielsweise auf Festivals illegale Substanzen analysiert werden, um gezielt vor hohen Dosen und gefährlichen Streckmitteln zu warnen.

Nach Angaben der Thüringer Landesstelle für Suchtfragen nutzen mehr als 13.000 Menschen die Hilfsangebote im Freistaat. In etwa 115 Suchtselbsthilfegruppen sind rund 1700 Menschen organisiert.

Thüringer Landesstelle für Suchtfragen DigiSucht – Digitale Suchtberatung für Betroffene und ihre Angehörigen

dpa