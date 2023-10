Laut Meta wurden in den ersten drei Tagen nach dem Hamas-Angriff Hunderttausende Beiträge auf Arabisch und Hebräisch entfernt oder als verstörend markiert. Foto

Auch auf Facebook, Instagram und Threads ist seit dem Hamas-Angriff auf Israel die Zahl der Fehlinformationen und Gewaltdarstellungen gestiegen. Wie geht die Meta Group damit um?

Der FacebookNach dem Angriff der islamistischen Hamas auf Israel ergreift die Meta Group zusätzliche Maßnahmen, um die Verbreitung illegaler und irreführender Inhalte im Internet zu verhindern.

Allein in den ersten drei Tagen nach dem Angriff vom Samstag vergangener Woche seien 795.000 Beiträge auf Arabisch und Hebräisch entfernt oder als verstörend markiert worden, sagte Meta gestern. In dieser Zeit wurden täglich siebenmal mehr Beiträge in diesen Sprachen gelöscht als im Durchschnitt der letzten zwei Monate.

Zu den weiteren Schritten gehört die Löschung derjenigen Beiträge, in denen mutmaßliche Geiseln eindeutig identifiziert werden können, nach Benachrichtigung. Auf Instagram wurde die Suchfunktion für eine Reihe von Schlagwörtern (Hashtags) deaktiviert, unter denen es zahlreiche Verstöße gegen Inhaltsregeln gab. Meta sollte bei Live-Videos besondere Vorsicht walten lassen, auch angesichts von Bedrohungen HamasGeiseln zeigen. Für einige Nutzer, die zuvor gegen die Regeln verstoßen hatten, wurde die Funktion deaktiviert.

Meta wies auch darauf hin, dass das Unternehmen im Jahr 2021 ein Netzwerk von Profilen mit Bezug zur Hamas aufgespürt und entfernt habe. Diese gefälschten Konten versuchten, auf die Plattform zurückzukehren.

Das Unternehmen veröffentlichte die Informationen nach einer Warnung des EU-Kommissars Thierry Breton. Breton schrieb am Mittwoch in einem Brief, er wolle umgehend über die Einzelheiten der Maßnahmen informiert werden, die Facebook zur Eindämmung schädlicher Inhalte ergriffen habe. Nachdem Elon Musks Online-Plattform X auf eine ähnliche Anfrage mit sehr allgemeinen Informationen reagierte, erhielt der Dienst einen offiziellen Fragenkatalog der EU-Kommission. Breton hatte sich auf Hinweise verwiesen, dass X Bilder und Aufnahmen aus im Umlauf befindlichen Videospielen manipuliert habe, die als echte Aufnahmen ausgegeben wurden.

Die Situation rund um den Hamas-Angriff ist die erste große Bewährungsprobe für das neue EU-Gesetz DSA (Digital Services Act), das Online-Plattformen zu striktem Vorgehen unter anderem gegen Hassreden verpflichtet.

