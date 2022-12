Sowohl für Trump als auch für das DOJ rückt schnell die Stunde der Wahrheit näher

CNN

Donald Trump steuert auf eine Zeit des maximalen rechtlichen und politischen Risikos zu, was seine Rolle beim Aufstand im US-Kapitol und das Horten geheimer Dokumente betrifft, die mit seinen Bemühungen kollidieren werden, ein Angebot des Weißen Hauses mit niedriger Wattleistung für 2024 zu elektrifizieren.

Eine beschleunigte Untersuchung des Sonderermittlers, die sich nun auf den angeblichen Versuch konzentriert, die Wahlen in Georgia zu stehlen, der Höhepunkt des Ausschusses des Repräsentantenhauses vom 6. Januar und ein neuer Prozess gegen Extremisten der Pro-Trump Oath Keepers unterstreichen die Breite der Versuche, die Rechenschaftspflicht über einen der dunkelsten Tage sicherzustellen in der modernen amerikanischen Geschichte. Diese neuen Anzeichen für ein Netz, das sich möglicherweise um Trump und seine Verbündeten schließt, kommen einen Monat, nachdem die Wähler ein Signal der Missbilligung seiner Besessenheit von den Wahlen 2020 gesendet haben, indem sie viele Midterm-Kandidaten in Swing-Staaten zurückgewiesen haben, die seine Behauptungen über Wahlbetrug gekauft haben.

Aber jedes Anzeichen dafür, dass sich die einst langsam brennenden Bemühungen zur Aufarbeitung des Traumas der Zeit nach den Wahlen erhitzen, bringt eine parallele Warnung mit sich, dass die zukünftige Bedrohung von Wahrheit und Demokratie akut bleibt. Die Georgia-Abgeordnete Marjorie Taylor Greene zum Beispiel – eine Schlüsselkraft in der neuen Mehrheit des GOP-Repräsentantenhauses, die wahrscheinlich versuchen wird, Ermittlungen gegen Trump einzustellen oder zu behindern – ist in eine weitere Kontroverse über den Aufstand verwickelt.

Die Republikanerin aus Georgia sagte, wenn es nach ihr gegangen wäre, wäre der Mob, der in das Kapitol eindrang, bewaffnet gewesen. Sie wies dann die Verurteilung ihrer Kommentare durch das Weiße Haus zurück, indem sie darauf bestand, dass sie scherzte. Dies geschah Tage, nachdem der Ex-Präsident seine Wahlfälschungen verstärkt hatte, indem er die Aufhebung der Verfassung forderte, als Zeichen dafür, wie sich seine mögliche zweite Amtszeit entwickeln könnte, wenn er die Wahlen 2024 gewinnt und ins Weiße Haus zurückkehrt.

Es ist bemerkenswert, wie stark Trumps beispielloser Versuch, eine Präsidentschaftswahl zu kippen, die Politik Washingtons immer noch fest im Griff hat – auch wenn viele Amerikaner sich mehr darum kümmern, ihre Familien zu ernähren und Miete inmitten einer wütenden Inflation zu zahlen. Und Trumps Lügenkampagne wirkt sich nachteilig aus. Selbst nachdem die Republikaner letzten Monat das Repräsentantenhaus gewonnen hatten, ergab eine am Montag veröffentlichte neue CNN/SSRS-Umfrage, dass nur 34 % der republikanisch ausgerichteten Erwachsenen einigermaßen zuversichtlich sind, dass die Wahlen den Willen des Volkes widerspiegeln – gegenüber 43 % im Oktober.

Der Ex-Präsident wurde bisher in keiner der beiden Ermittlungen angeklagt, und es gibt bisher keinen Hinweis darauf, dass dies der Fall sein wird. Aber das Gefühl, dass Trump sich einem Moment maximaler rechtlicher Gefahr nähert, wird sowohl durch Anzeichen einer zunehmend aggressiven Untersuchung durch den Sonderermittler Jack Smith als auch durch die Realität eines Kalenders getrieben, der begrenzte Zeit für potenzielle Strafverfolgungen bietet, bevor die Kampagne 2024 vollständig ist schwingen. Trumps bereits fragwürdige Hoffnungen, eine nationale Wahl zu gewinnen, könnten unterdessen mit der Enthüllung des Abschlussberichts des Ausschusses vom 6. Januar nächste Woche und seiner möglichen strafrechtlichen Weiterleitung an das Justizministerium neue Schläge abfangen.

CNN berichtete am Sonntag, dass Smith zwei Untersuchungen zu Trumps Rolle vorantreibt, um die friedliche Machtübergabe im Jahr 2020 und seine scheinbar willkürliche Aufbewahrung geheimer Dokumente in seinem Wohnsitz und Resort in Florida zu stören. Am Montag stellte sich heraus, dass Smiths Team den republikanischen Außenminister von Georgia, Brad Raffensperger, vorgeladen hatte, der am anderen Ende des Anrufs des damaligen Präsidenten saß, um ihn davon zu überzeugen, genügend Stimmen zu „finden“, um Joe Bidens Sieg im Pfirsichstaat im Jahr 2020 zu kippen. Smith hat seit Thanksgiving auch eine Reihe von Vorladungen der Grand Jury erlassen, darunter den Ex-Trump-Berater Stephen Miller und zwei ehemalige weiße Rechtsbeistände.

Ryan Goodman, Juraprofessor an der NYU, interpretierte die Vorladung an Raffensperger als ein weiteres Zeichen dafür, dass Smith an Fahrt gewinnt.

„Diese Sache läuft sehr stetig und mit großer Geschwindigkeit im Vergleich zu dem, was vorher passiert ist“, sagte Goodman am Montag gegenüber Erin Burnett von CNN.

„Es ist über 700 Tage her, seit die Washington Post die volle Stunde des Audios … dieses höchst belastenden Telefongesprächs veröffentlicht hat – 700 Tage, bis das DOJ endlich dazu kam, ihn vorzuladen. Wann passiert es? Unter Jack Smith.“

Goodman schlug auch vor, dass sich Trumps Anwaltsteam des Wunschdenkens schuldig gemacht habe, wenn sie glaubten, dass Smiths Ernennung nach einem Auslandsaufenthalt bedeutete, dass er weniger wahrscheinlich von den politisierten Folgen des Angriffs vom 6. Januar beeinflusst würde und dass ein frischer Geist sich gegen Anklagen lehnen würde.

Preet Bharara, ein ehemaliger US-Staatsanwalt für den südlichen Bezirk von New York, sagte am Sonntag in der NBC-Sendung „Meet the Press“, dass Smiths Ernennung und seine Zusammenstellung eines hochkarätigen Teams erfahrener Staatsanwälte schlechte Nachrichten für Trump darstellten.

„Ich glaube nicht, dass sie ihre früheren Positionen, sowohl in der Regierung als auch in der Privatpraxis, aufgegeben hätten, wenn nicht die ernsthafte Möglichkeit bestanden hätte, dass das Justizministerium Anklage erheben würde. Und ich denke, es wird in einem Monat passieren“, sagte er.

Von den beiden Ermittlungen sagen Rechtsexperten, dass die betreffende geheime Dokumente nach mehreren gescheiterten Versuchen von Trump vor Gericht, sie zu verzögern, am schnellsten vorankommen könnte. Ein Richter hat am Montag Trumps Fall, in dem die Beweissammlung in Mar-a-Lago angefochten wurde und in dem sie einen Sondermeister ernannt hatte, offiziell abgewiesen. Das gibt dem Justizministerium vollen Zugriff auf Zehntausende von Aufzeichnungen und anderen Gegenständen, die in Dokumenten gefunden wurden, die in Trumps Strandclub und Privatbüro als klassifiziert gekennzeichnet sind.

Gegen Trump wird wegen möglicher Verstöße gegen das Spionagegesetz und Behinderung der Justiz ermittelt. Der Ex-Präsident behauptet, die FBI-Durchsuchung seines Eigentums in Mar-a-Lago im August sei ein Beispiel für politische Verfolgung, die ihn daran hindern soll, das Weiße Haus erneut zu gewinnen, und behauptet, dass er Anspruch auf die Dokumente habe, obwohl er angeblich Präsidenten sei solches Material an die National Archives and Records Administration zu senden, wenn sie aus dem Amt ausscheiden.

Generalstaatsanwalt Merrick Garland hat geschworen, dass niemand über dem Gesetz steht und dass die Ermittlungen dorthin gehen werden, wo die Beweise hinführen. Die Realität des Gerichtsverfahrens bedeutet jedoch, dass die Vorbereitung und Durchführung aller Gerichtsverfahren viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Die Aussicht auf eine Strafverfolgung eines ehemaligen Präsidenten und derzeitigen Präsidentschaftskandidaten ist politisch so brisant, dass es optimal wäre, wenn ein Verfahren lange vor dem Höhepunkt des Rennens um das Weiße Haus im Jahr 2024 stattfinden würde.

„Wir stoßen jetzt auf einen Zeitrahmen, in dem es eine Herausforderung darstellt, jeden Fall, falls er vorgebracht wird, vor der Wahl abzuschließen“, sagte die Rechtsanalystin von CNN, Jennifer Rodgers, am Montag im „Newsroom“.

„Also denke ich, dass sie einen Fall auf die Dokumentenseite bringen werden, wenn sie können, sobald sie können“, sagte Rodgers und fügte hinzu, dass jeder Fall am 6. Januar wahrscheinlich mehr Zeit in Anspruch nehmen würde.

Wenn für Trump ein Moment der Wahrheit naht, kann das Gleiche über Garland und das DOJ gesagt werden. Jede Entscheidung, den ehemaligen Präsidenten in jedem Fall anzuklagen, wird zwangsläufig eine wütende politische Kettenreaktion auslösen. Angesichts der Tatsache, dass die Bewegung des Ex-Präsidenten bereits gezeigt hat, dass sie Gewalt als legitimes Mittel ansieht, um eine politische Beschwerde auszudrücken, könnte es besonders gefährlich werden.

Während Smith rechtliche Schritte einleitet, macht es der politische Kontext dem DOJ noch wichtiger, den Amerikanern zu demonstrieren, dass es keine andere Wahl hatte, beispielsweise eine beispiellose Durchsuchung im Haus eines Ex-Präsidenten durchzuführen.

Trump hat bereits versucht, Behauptungen, dass die Justiz gegen ihn bewaffnet wird, als Raketentreibstoff für seine Präsidentschaftskandidatur 2024 zu verwenden. Und während das Gesetz und nicht die Politik Garlands erklärtes Geschäft ist, muss jede potenzielle Strafverfolgung von Trump das nationale Interesse und den Präzedenzfall abwägen, der geschaffen würde, wenn ein Oberbefehlshaber mit dem Versuch, eine Wahl zu stürzen, davonkommen würde.

Das Verhalten des ehemaligen Präsidenten wird mit dem Abschlussbericht des Ausschusses vom 6. Januar des Repräsentantenhauses, der seine Argumente für die Nachwelt vorbringen will, sicher einer vernichtenden Prüfung ausgesetzt sein, bevor er wahrscheinlich nächstes Jahr von der neuen GOP-Mehrheit des Repräsentantenhauses ausgelöscht wird.

Das Komitee hat ein vernichtendes Verhaltensmuster von Trump geschaffen und wiederholt davor gewarnt, dass er eine klare und gegenwärtige Gefahr für die Demokratie darstellt.

Angesichts seines Tons und seiner Richtung wäre es eine Überraschung, wenn das Gremium dem Repräsentantenhaus nicht empfehlen würde, Trump, neben anderen Helfern, an das Justizministerium zur Strafverfolgung zu verweisen, wenn es abgeschlossen ist. Ein solcher Schritt wäre jedoch nur symbolisch, da der Ausschuss selbst keine Anklagebefugnis hat. Und das DOJ ist nicht gezwungen, auf Empfehlungen zu reagieren. Seine eigenen Ermittlungen müssten die Frage klären, ob professionelle Staatsanwälte den Schlussfolgerungen des Kongresses zustimmten, der in seiner verfassungsrechtlichen Aufsichtsfunktion agiert.

Eine zu berücksichtigende Überlegung ist, dass die hochgradig choreografierten Fernsehanhörungen des Ausschusses kein Kreuzverhör von Zeugen beinhalteten, so dass es schwer zu sagen ist, wie einige der belastendsten Aussagen über Trumps Verhalten dem weitaus höheren Beweisstandard standhalten würden, der in a erforderlich ist Gericht. Dennoch könnten der Bericht – und Abschriften seiner Aussagen, die voraussichtlich an das DOJ gesendet werden – nützlich sein, um jeden Straffall des Sonderermittlers zu konkretisieren und die Öffentlichkeit auf die Möglichkeit eines möglichen Schritts von Smith vorzubereiten, Trump anzuklagen.

Das ist ein weiterer Grund, warum der Jahreswechsel und die ersten Monate des Jahres 2023 sowohl für Trump als auch für diejenigen, die gegen ihn ermitteln, nach einem Moment der Abrechnung aussehen.