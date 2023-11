Souveräner Sieg für Spitzenreiter St. Pauli in Elversberg

Stand: 03.11.2023 21:44 Uhr

Drei Spiele in sechs Tagen? Kein Problem für den FC St. Pauli. Hamburg beendete die englische Woche gegen den SV Elversberg mit dem dritten Sieg und blieb ungeschlagener Tabellenführer der 2. Bundesliga.

Trotz des kräftezehrenden 2:1-Sieges nach Verlängerung im DFB-Pokal gegen Schalke 04 zeigte St. Pauli am Freitag (03.11.2023) keine Abnutzungserscheinungen und holte beim SV einen 2:0 (2:0)-Erfolg Elversberg. Johannes Eggestein (16. Minute) und Marcel Hartel (31.) sorgten mit ihren sechsten Saisontoren für den Auswärtssieg.

„Dominanter“ St. Pauli, Elversberg zu harmlos

„ Wir waren sehr dominant und haben die Führung verdient „, sagte St. Pauli-Trainer Fabian Hürzeler nach dem Spiel am Sportschau-Mikrofon. In der zweiten Halbzeit war klar, dass Elversberg wieder All-In ging und intensiv presste. Damit hatten wir unsere Probleme, aber wir haben es trotzdem konsequent verteidigt. „

„ Wir hatten einen Gegner, der besser war „Elversbergs Trainer Horst Steffen würdigte die Leistung des Gegners.“ Wir haben uns viel Mühe gegeben, aber wenig produktives erreicht N.“

Marcel Hartel trifft präzise für St. Pauli

Auch bei sechs Veränderungen in der Startelf im Vergleich zum Spiel gegen Schalke drei Tage zuvor spielte St. Pauli souverän und kontrollierte das Spiel. Als es Eggestein auch noch gelang, mit einem Kopfball nach einer Ecke früh die 1:0-Führung zu erzielen, waren die Gäste aus dem Norden auf Kurs.

Kurz darauf musste St. Paulis Keeper Nikola Vasilj den ersten Torschuss der Gastgeber abwehren (20.), doch das brachte den Tabellenführer nicht aus der Fassung. Eggestein (26.) verpasste mit seinem Kopfball den Anschlusstreffer. Hartel schlug dann richtig zu. Nach einem Pass von Oladapo Afoyalan von links nahm er Maß und schoss den Ball oben links unter die Latte zum 2:0.

St. Pauli zog sich daraufhin etwas mehr zurück, ohne jedoch die Kontrolle zu verlieren. In der zweiten Halbzeit verlor das Spiel an Tempo, doch die Gäste behielten die Oberhand. Afolayan (68.) verpasste durch einen Lattentreffer die Vorentscheidung. Deshalb hätte das Spiel knapp werden können, wenn Vasilj einen schnellen Kopfball nicht so schlecht entschärft hätte (80.).

Elversberg gegen Schalke, St. Pauli gegen Hannover

St. Pauli bleibt mit 26 Punkten auch nach dem 12. Spieltag an der Spitze. Elversberg, das sich nach sieben Spielen erneut geschlagen geben musste, liegt mit 18 Punkten im Mittelfeld der Tabelle.

Zum Auftakt des 13. Spieltags (Freitag, 10.11.2023, 18:30 Uhr) gastiert der SV Elversberg bei Schalke. Der FC St. Pauli empfängt zeitgleich den Rivalen Hannover 96.