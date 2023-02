Southwest steht vor einer Anhörung des Senats wegen Urlaubsreisechaos

Passagiere checken am 10. August 2022 im Terminal 1 des Los Angeles International Airport (LAX) in Los Angeles, Kalifornien, für einen Flug der Southwest Airlines Co. ein.

Southwest Airlines Der Chief Operations Officer soll sich am Donnerstag Fragen eines Senatsgremiums über die Kernschmelze der Fluggesellschaft im Dezember stellen, bei der Tausende von Passagieren über die Feiertage gestrandet sind.

Andrew Watterson will sich vor dem Handelsausschuss des Senats für das Reisechaos entschuldigen. Der Präsident der Southwest Airlines Pilots Association, Casey Murray, wird dem Gremium mitteilen, dass die Fluggesellschaft laut einer von CNBC überprüften schriftlichen Aussage Warnzeichen über ihren Betrieb ignoriert habe.

Southwest sagte, es habe zwischen dem 21. und 31. Dezember mehr als 16.700 Flüge storniert. Die Probleme begannen mit strengem Winterwetter in den USA, aber der Fluggesellschaft fehlte die Technologie, um mit den zahlreichen Flugänderungen Schritt zu halten, was die Fluggesellschaft dazu veranlasste, die meisten davon zu streichen seinen Zeitplan für mehrere Tage, um seinen Betrieb zurückzusetzen.

Das Chaos führte Southwest im letzten Quartal zu einem Verlust und kostete es 800 Millionen US-Dollar an Vorsteuergewinnen.

Der Vorfall beendete für viele Passagiere ein Jahr des chaotischen Reisens, als die Fluggesellschaften Schwierigkeiten hatten, den Anstieg der Nachfrage zu bewältigen. Der Druck auf die Branche hat im letzten Jahr zugenommen, während einige Gesetzgeber und die Biden-Administration einen stärkeren Verbraucherschutz anstreben.

Die Pilotengewerkschaft, die mit dem Unternehmen in Vertragsverhandlungen steht, sowie die Flugbegleitergewerkschaft warnen seit Jahren vor Terminproblemen.

„Warnzeichen wurden ignoriert. Schlechte Leistung wurde geduldet. Ausreden wurden vorgebracht. Prozesse verkümmerten. Kernwerte wurden vergessen“, sagte Casey Murray in einer schriftlichen Zeugenaussage vor der Anhörung am Donnerstag.

Der COO von Southwest plant, technologische Verbesserungen seit dem Debakel im Dezember und andere in Arbeit zu verteidigen. Seine Führungskräfte haben gesagt, dass seine Crew-Umplanungssoftware nicht dafür ausgelegt war, so viele Stornierungen zu bewältigen, die in der Vergangenheit aufgetreten sind, aber sein Anbieter, General Electric sagte, es habe Updates an Southwest geliefert, die die Fluggesellschaft teste.

Die Anhörung soll um 10 Uhr ET beginnen, aber eine Unterrichtung des Senats über den chinesischen Ballon, den die USA am vergangenen Wochenende abgeschossen haben, wird die Befragung wahrscheinlich verzögern.