Stuttgart/Berlin

Nach Angaben des Innenministeriums wird Baden-Württemberg im kommenden Jahr als erstes Bundesland eine internationale Katastrophenschutzübung veranstalten. Das Land hatte sich im Frühjahr um die Großübung des Europäischen Katastrophenschutzes beworben – nun habe man gute Nachrichten aus Brüssel erhalten, sagte Innenminister Thomas Strobl (CDU) der Deutschen Presse-Agentur.

Beteiligt sind auch Griechenland, Österreich und die Schweiz. „Der Krieg in der Ukraine, die Corona-Pandemie und der Klimawandel zeigen, dass Krisen keine Grenzen kennen. Das haben wir im Crashkurs der vergangenen drei Jahre hautnah erlebt“, sagte der Stuttgarter Vize-Ministerpräsident.

Die Übung soll im Oktober 2024 stattfinden, dauert 36 Stunden und trägt den Namen „Magnitude“. Das Katastrophenszenario ist ein Erdbeben – mit weitreichenden Folgen. Der Umgang mit Chemieunfällen, die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung sowie die Ortung und Bergung verschütteter oder verletzter Personen sollen geschult werden.

Spielen Sie alle Eventualitäten durch

Nach Angaben des Innenministeriums könnten solche Einsätze Stunden oder sogar Tage dauern. Zerstörte Infrastruktur, Stromausfälle, Probleme mit der Trinkwasserversorgung – all das sind denkbare Folgen eines Erdbebens. Und: Es gibt in Baden-Württemberg viele Unternehmen, die auch mit gefährlichen Chemikalien arbeiten. Bei einem schweren Erdbeben muss auch mit dem Austritt gefährlicher Güter gerechnet werden. All diese Eventualitäten sollten in der groß angelegten Übung geklärt werden. „Übung macht den Meister, das gilt natürlich und gerade bei komplexen Situationen“, sagte Strobl.

Seit 2010 gab es bereits 35 solcher Übungen, die von der EU gefördert wurden, und die Europäische Kommission unterstützt sie regelmäßig. Neben Erdbebenszenarien wurden dort beispielsweise auch Einsätze bei Flutkatastrophen, Nuklearunfällen oder Waldbränden trainiert. Obwohl Deutschland an einigen Übungen beteiligt war, war es nie Gastgeber dieser Übungen.

Erst im vergangenen Jahr beteiligte sich Baden-Württemberg an einem EU-Projekt in Griechenland zur Waldbrandbekämpfung. Der nächste Schritt werde nun mit einer groß angelegten internationalen Übung in Deutschland gemacht, sagte Innenminister Strobl. „Die aktuellen Krisen müssen für uns alle eine Chance sein, dem europäischen Projekt neue Impulse zu geben – gemeinsam denken, gemeinsam handeln.“ Dies gilt insbesondere auch für die Sicherheitspolitik.