Volodymyr Zelenskyy heeft sinds het begin van de Russische oorlog tegen Oekraïne tal van openbare optredens gedaan en heeft gesproken voor parlementen en culturele evenementen over de hele wereld.

Maar er is één locatie die zich blijft verzetten tegen de Oekraïense president: de uitreiking van de Academy Awards.

Volgens het Amerikaanse popcultuur-outlet Variety, onder vermelding van “bronnen”, heeft de organisator van de Oscars geweigerd Zelenskyy te laten verschijnen in hun 95e prijsuitreiking, gepland voor zondagavond op maandag – hoewel het tijdschrift zegt dat het verzoek is gedaan door een topagent, Mike Simpson, en niet de Oekraïense autoriteiten.

De Academie weigerde commentaar te geven aan Variety.

Zelenskyy werd vorig jaar al afgesnauwd door de Oscars. De Amerikaanse actrice Amy Schumer, die de ceremonie organiseerde, zei dat ze de Oekraïense president had gevraagd om te verschijnen, maar werd afgewezen.

Ondertussen opende de Oekraïense president afgelopen mei het Filmfestival van Cannes, en sprak hij in februari (beide keren op afstand) op het Filmfestival van Berlijn. In december meldde CNN dat de FIFA het verzoek van Zelenskyy had afgewezen om een ​​”vredesboodschap” te delen voordat de WK-finale in Qatar van start ging.