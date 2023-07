Im Sorpesee konnte ein vermisster Stand-up-Paddler nur noch tot geborgen werden. Ein ähnlicher Vorfall ereignete sich in Niedersachsen: Auch dort kam ein Mann bei einem Ausflug mit seinem SUP ums Leben.

Die Reihe tragischer Freizeit- und Badeunfälle im teils heißen Sommerwetter in Deutschland reißt nicht ab. Der jüngste Vorfall ereignete sich in Sorpesee In Nordrhein-Westfalen. Ein vermisster Wassersportler konnte dort erst am Montagabend tot aufgefunden werden, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte. Einsatzkräfte fanden den 19-Jährigen im Wasser im Sauerland, doch jede Hilfe kam für ihn zu spät.

Der Mann wird seit Sonntagnachmittag vermisst, nachdem er beim Stand-Up-Paddeln ins Wasser gefallen war. Laut Zeugenaussagen erlitt der 19-Jährige einen Krampf, fiel vom Paddelbrett ins Wasser und ging sofort unter.

Sorpesee und Austernsee: Zwei tote Stand-Up-Paddler



Fast zeitgleich kam es in Niedersachsen zu einem tödlichen Zwischenfall mit einem Stand-up-Paddle (SUP): Ein ebenfalls seit Sonntag im Oyter See vermisster Stand-up-Paddler ist tot. Das Gewässer liegt im Landkreis Verden.

Polizeitaucher konnten die Leiche des 50-Jährigen aus dem Oytersee bergen, wie die Polizeiinspektion Verden/Osterholz am Montagabend mitteilte. Die Ursache des tragischen Vorfalls sei noch unklar, hieß es. Sie ist Gegenstand einer Untersuchung. Am Sonntagnachmittag erkrankte ein 54-Jähriger daran Polizei teilte ihm mit, dass er seinen Freund vermisse.

Beide Männer waren auf einem Stand-Up-Paddle (SUP). Nach bisherigen Erkenntnissen stürzte der 50-Jährige von seinem SUP-Board ins Wasser. Sein Bekannter bot ihm an, das vom Wind treibende Brett zu holen und an Land zu bringen. Mittlerweile wollte der 50-Jährige an Land gehen. Er ist dort nie angekommen.

An der aufwendigen Suchaktion in den Gewässern in Niedersachsen waren neben Polizei auch Feuerwehren, DRK und DLRG mit Booten und Tauchern beteiligt. Auch ein Rettungshubschrauber war unterwegs.

Auch im ganzen Land kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren tödlichen Badeunfällen Deutschland gegeben.

