Moskau, Kiew, Kopenhagen Einer der reichsten Unternehmer der Ukraine, der einst als Unterstützer des derzeitigen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj galt, wurde in Gewahrsam genommen. Zelenski nahm den Fall des prominenten Oligarchen Ihor Kolomojskyj zum Anlass für eine demonstrative Botschaft gegen Korruption und Wirtschaftskriminalität: Wer das Land ausraubt und sich über das Gesetz stellt, wird nicht mehr so ​​weitermachen können wie bisher, so der Staatschef versprach in seiner Rede am Samstagabend in Kiew eine tägliche Videobotschaft. Kurz zuvor war der 60-jährige Milliardär Kolomojskyj unter anderem wegen Betrugsverdachts festgenommen worden.

„Der Rechtsstaat muss siegen“, betonte Selenskyj. Es ist wichtig, dass in Verfahren, die seit Jahren nicht weitergeführt werden, Gerechtigkeit herrscht.

Mit diesen Äußerungen reagierte das Staatsoberhaupt vor allem auf Forderungen des Westens, Fälle von Korruption und anderen kriminellen Aktivitäten strenger zu ahnden. Als wichtigster Unterstützer der Ukraine bei der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg erwarten die USA noch in diesem Monat einen weiteren Besuch Selenskyjs. Er will eine Rede vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen in New York halten.

Das zuständige Gericht in Kiew ordnete am Samstag eine Untersuchungshaft für Kolomojskyj bis zum 31. Oktober an, wie die Internetzeitung „Ukrajinska Pravda“ berichtete. Gleichzeitig wurde eine Kaution in Höhe von knapp 510 Millionen Griwna (rund 12,7 Millionen Euro) festgesetzt, die bei Zahlung den Geschäftsmann noch vor der Gerichtsverhandlung freilassen würde.

Dem Bericht zufolge äußerten sich am Samstag weder Kolomojskyj noch die Staatsanwaltschaft zu den Vorwürfen. Der Oligarch war in einem Video auf der Anklagebank zu sehen.

Der Geheimdienst SBU erhob Vorwürfe gegen Oligarchen

Zuvor hatte der Geheimdienst SBU Telegram mitgeteilt, dass dem Eigentümer einer Finanz- und Industriegruppe kriminelle Aktivitäten vorgeworfen wurden, darunter die Legalisierung illegal erworbenen Eigentums. Zwischen 2013 und 2020 soll Kolomojskyj mehr als eine halbe Milliarde Griwna exportiert haben. Die Ermittlungen unter Aufsicht der Generalstaatsanwaltschaft seien noch nicht abgeschlossen, hieß es.

Gegen Kolomojskyj wird seit letztem Jahr ermittelt, zudem kam es mehrfach zu Hausdurchsuchungen. Im November wurden Kolomoiskys Anteile an halbstaatlichen Öl- und Gasunternehmen aufgrund des Krieges mit Russland beschlagnahmt. Im Februar war von einer „Veruntreuung von Erdölprodukten“ im Wert von umgerechnet 930 Millionen Euro die Rede.

Selensky distanzierte sich kürzlich von Kolomoiskyi und entzog ihm Berichten zufolge die ukrainische Staatsbürgerschaft. Das Staatsoberhaupt hatte entschiedeneres Vorgehen gegen die mächtigen ukrainischen Oligarchen angekündigt. Kolomojskyj galt vor seiner Wahl zum Präsidenten im Jahr 2019 als Unterstützer Selenskyjs.

Die Ukraine meldet einen russischen Angriff auf die Region Odessa

Russland hat erneut Drohnenangriffe auf die Region Odessa in der Südukraine durchgeführt und dabei die für den Getreideexport wichtige Hafeninfrastruktur im Donauraum getroffen. Zwei Menschen seien verletzt worden, teilten die Verteidigungskräfte im Süden auf Telegram mit.

Bei den Einschlägen auf die Hafeninfrastruktur kam es auch zu einem Brand, der schnell gelöscht werden konnte. „Der massive Drohnenangriff dauerte mehr als dreieinhalb Stunden“, heißt es in der Erklärung. Die Luftwaffe der Ukraine gab bekannt, dass die Flugabwehr in der Region Odessa 22 von 25 Drohnen abgeschossen habe.

Wo genau es im Donauraum auf ukrainischer Seite zu den Einschlägen kam, wurde nicht bekannt gegeben. Auch kremlnahe Militärblogger berichteten über die Angriffe, darunter drei Drohnenangriffe. Sie behaupteten, das russische Verteidigungsministerium habe die für den ukrainischen Getreideexport wichtige Hafeninfrastruktur erneut stillgelegt. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden.

Russland hatte die Schwarzmeer- und Donauhäfen in der Region Odessa wiederholt beschossen. Die Ukraine beschuldigte Russland des Terrors mit dem Ziel, den Transport des für die Welternährung wichtigen Getreides zu verhindern.

London: Russland rekrutiert Migranten und Soldaten in Nachbarländern

Nach britischen Angaben rekrutiert Russland Migranten aus Zentralasien und Menschen in Nachbarländern als Soldaten für den Krieg gegen die Ukraine. „Es gibt mindestens sechs Millionen Migranten aus Zentralasien in Russland, die der Kreml wahrscheinlich als potenzielle Rekruten ansieht“, sagte das britische Verteidigungsministerium am Sonntag. Russlands Ziel ist es, eine weitere unpopuläre Mobilisierung vor der für 2024 geplanten Präsidentschaftswahl zu verhindern. „Die Ausbeutung von Ausländern ermöglicht es dem Kreml, angesichts steigender Verluste zusätzliches Personal für seine Kriegsanstrengungen zu rekrutieren“, hieß es in London.

Russland hatte Ende Juni Anzeigen in Nachbarländern wie Armenien oder Kasachstan geschaltet und eine Anzahlung von 495.000 Rubel (derzeit 4.750 Euro) und einen Monatslohn ab 190.000 Rubel angeboten. Das ist deutlich mehr als der Durchschnittslohn. Spätestens seit Mai 2023 würden zentralasiatische Migranten in Russland mit dem Versprechen hoher Löhne und einer beschleunigten russischen Staatsbürgerschaft rekrutiert, teilte das britische Ministerium mit. Auch von Zwang ist die Rede: In der besetzten südukrainischen Stadt Mariupol wurden usbekische Bauarbeiter gezwungen, sich dem russischen Militär anzuschließen.

Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht täglich Informationen zum Kriegsverlauf seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine. Moskau wirft London Desinformation vor.

Selenskyj: Trotz der Blockade fahren zwei Schiffe durch den Getreidekorridor

Präsident Selenskyj kündigte außerdem einen neuen Erfolg beim Export ukrainischer Waren über das Schwarze Meer an. Trotz der russischen Seeblockade passierten zwei weitere Frachtschiffe erfolgreich den von Kiew eingerichteten Getreidekorridor. „Die Ukraine stellt die Freiheit der Schifffahrt im Schwarzen Meer wieder her“, schrieb Selenskyj auf Plattform X, ehemals Twitter. Um noch mehr Schutz auf See zu gewährleisten, forderte er die westlichen Alliierten auf, zusätzliche Flugabwehrsysteme zu liefern.

Nachdem Russland aus der Vereinbarung über den Transport ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer ausgestiegen ist, versucht Kiew, den Export trotz der Gefahr von Moskauer Angriffen zu organisieren. Russland drohte damit, Schiffe, die ukrainische Häfen anlaufen, als militärische Fracht einzustufen. Das Verlassen ukrainischer Häfen gilt als weniger riskant.

Am Montag wird auch über Getreideabkommen gesprochen

Seit Beginn der russischen Invasion vor mehr als 18 Monaten sind Dutzende Handelsschiffe in den Schwarzmeerhäfen der Ukraine gestrandet. Inzwischen konnten einige Frachter aufgrund des Abkommens über den Export ukrainischen Getreides die Häfen verlassen, doch Mitte Juli setzte Russland das Abkommen aus und verhängte die Seeblockade wieder.

Anfang August legte die ukrainische Marine eine küstennahe Route für die Ausfahrt ziviler Schiffe fest. Bisher haben zwei Frachter diese Gelegenheit genutzt, um den Hafen von Odessa zu verlassen. Beide überstanden die Schwarzmeerpassage unbeschadet.

Für diesen Montag ist in der russischen Schwarzmeermetropole Sotschi ein Treffen zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geplant. Dabei soll es auch um eine mögliche Wiederaufnahme des Getreideabkommens gehen.

