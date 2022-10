Sorgen um WM-Hoffnung: Saka bei Arsenal-Gala verletzt

Bukayo Saka verletzte sich beim Spiel Arsenal gegen Nottingham am Knöchel. Reiss Nelson war der Matchwinner beim 5:0-Sieg der Gunners.

Der FC Arsenal und die englische Nationalmannschaft bangen um Bukayo Saka. Der aufstrebende Star verletzte sich am Sonntag beim 5:0-Sieg von Arsenal in der Premier League gegen Nottingham am Knöchel.

Es ist noch ungewohnt, aber ja, die WM in Katar steht vor der Tür. In drei Wochen eröffnen Katar und Ecuador die WM-Endrunde, die englische Nationalmannschaft bestreitet einen Tag später ihr erstes Spiel gegen den Iran.

Die Three Lions gehören in Katar zu den großen Favoriten. Das liegt unter anderem an Bukayo Saka, der mit und für Arsenal eine überragende Saison gespielt hat. Arsenal und England müssen sich nun Sorgen um den 21-Jährigen machen: Der Flügelstürmer verletzte sich am Sonntag am Knöchel.

Nach knapp einer halben Stunde musste Headcoach Mikel Arteta seinen stärksten Spieler (der den Führungstreffer der Gunners vorbereitete) vom Platz nehmen. Saka konnte wegen einer Knöchelverletzung nicht weitermachen; Prognosen für Diagnose und/oder Ausfallzeiten liegen noch nicht vor. Schon eine mittelschwere Verletzung würde wohl zur WM führen.

Reiss Nelson dreht beim Sieg von Arsenal gegen Nottingham auf



Arsenal zeigte sich sportlich unbeeindruckt von Sakas Auswechslung. Vor allem der eingewechselte Reiss Nelson, der in dieser Saison noch gar nicht gespielt hat und gegen Nottingham seine Chance bekam, Saka zu ersetzen, drehte auf.

Der ehemalige Leihspieler der TSG Hoffenheim schnürte einen Doppelpack und bereitete zudem noch einen weiteren Treffer vor.

Arsenal setzte sich mit einem 5:0 überragend durch und bleibt damit verdient Tabellenführer der Premier League.

