Kurz vor der Leichtathletik-Weltmeisterschaft entdecken Ärzte zwei Blutgerinnsel im linken Bein von Ryan Crouser. Der Kugelstoß-Weltmeister droht, die Wettkämpfe in Budapest zu verpassen – schafft es aber trotz der Diagnose nach Ungarn. Der US-Amerikaner stellte dort mehrere Rekorde auf.

Spätestens beim zweiten Versuch räumt Kugelstoßer Ryan Crouser die letzten Zweifel aus. Der US-Amerikaner wirbelt den 7,26 Kilogramm schweren Ball auf eine Distanz von 22,98 Metern und ist damit der weiteste Wurf in der Geschichte der Leichtathletik-Weltmeisterschaften. Im sechsten und letzten Durchgang, als ihm die Goldmedaille bereits sicher ist, geht es noch weiter: 23,51 Meter. Allein Crouser hat diese Marke bislang übertroffen. Nur einmal, und zwar um zwei Zoll, bei seinem Weltrekord in Los Angeles im Mai.

Der Weltrekordhalter verteidigte am Eröffnungstag in Budapest nicht nur erfolgreich seinen Titel, er verbesserte auch seinen eigenen Meisterschaftsrekord aus dem Vorjahr um vier Zentimeter. „Das war hart“, sagt er anschließend am Stadionmikrofon: „Der letzte Versuch war eine Belohnung für all die harte Arbeit und den Einsatz im vergangenen Jahr.“ Der 30-Jährige durchlebt in der letzten Phase der Vorbereitung auf diese WM-Entscheidung in der Hauptstadt Ungarns die „20 frustrierendsten und stressigsten Tage meines Lebens“.

Denn unmittelbar vor der Abreise nach Europa wurden zwei Blutgerinnsel in der linken Wade des Weltrekordhalters entdeckt. „Der Notfallmodus startete sofort“, schreibt Crouser auf Instagram: „Die Kernfragen waren: ‚Was ist die bestmögliche Behandlung?‘ und „Ist es noch möglich, bei der Weltmeisterschaft zu starten?“ In Absprache mit seinem Ärzteteam wird der 2,01 Meter große Mann derzeit unter anderem mit Blutverdünnern behandelt, was ihm zunächst einen Flug aus den USA in die Donaumetropole ermöglichen soll.

Es stellt sich heraus, dass es sich bei der Belastung um ein Blutgerinnsel handelt

„Sie haben mir die Risiken aufgeklärt und versucht, sie zu minimieren“, sagt Crouser selbst und gibt den Rat der Ärzte auf, „dann überließen sie mir und meiner Familie die Entscheidung, zur WM zu gehen.“ Der dominante Kugelstoßer der jüngeren Vergangenheit wagt den Sprung – und wird mit dem zweiten Weltcup-Gold seiner Karriere belohnt, nachdem er zuvor zweimal Olympia gewonnen hatte. Auch das hat vor Crouser noch niemand gemacht. Silber geht an den Italiener Leonardo Fabbri (22,34 Meter), der mit einem ungültigen Versuch die 23-Meter-Marke kratzte, Bronze an Joe Kovacs (USA/22,12).

An der Spitze bestimmt jedoch Crouser die Konkurrenz. Im ersten Versuch erreichte er 22,63 Meter, im zweiten Durchgang folgten 22,98. Diese beiden Schüsse hätten gereicht, um Gold zu gewinnen. Trotz der Einnahme von Medikamenten, die seiner Meinung nach seine Teilnahme „sicher“ machen und „das Risiko einer Verschlimmerung minimieren“.

Die Beschwerden begannen Ende Juli als Schmerzen in der Wade. Zunächst wurde eine Zerrung diagnostiziert, vielleicht sogar ein kleiner Muskelfaserriss, angeblich kein Grund zur Sorge. Trotz der Schmerzen trainierte Crouser rund anderthalb Wochen lang. Da diese jedoch nicht wie erwartet zurückgehen, rät ihm sein Umfeld zu einer gründlichen Untersuchung. Die beiden Blutgerinnsel im linken Bein werden entdeckt.

Crouser sagt, er habe keine der üblichen Symptome einer solchen Erkrankung gehabt. Die Blutgerinnsel seien im Ultraschall der Muskulatur „weiter vom Herzen entfernt und kleiner“ als in vergleichbaren Fällen. Und so beschließt der US-Amerikaner, nach Budapest zu reisen und seinen Titel zu verteidigen. Was ihm mit dem zweitbesten Schlag in der langen Geschichte der Leichtathletik gelingt. Fast so, als wäre nichts passiert.