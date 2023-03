Viele Entwicklungsländer sinds de Corona-pandemie grimmig verschuldigd. De zuster Ministerin fordert nun eine schnelle Entlastung. Dafür pocht sie auch auf Chinas Unterstützung – en hält sich dabei nicht mit Kritik zurück.

Entwicklungsministerin Svenja Schulze heeft een schnelle Entlastung van grote schulden gemaakt tussen Entwicklungsländer en een Beteiligung Chinas gefordert. “Die Verschuldungssituation gerade in den Entwicklungsländern macht mir im Moment große Sorgen”, zei de SPD-Politikerin. Na de Corona-pandemie zijn er verschillende Länder die grimmige verschulden en grote problemen hebben, die weinig herauszukommen hebben. “Als je niet investeert in je Entwicklung, als je zo veel schuldgevoelens hebt”, zei Schulze. China heeft de neiging om een ​​van de grootste kredietverstrekkers te zijn, een deel van de verloren tijd.

Auch Kanzler Olaf Scholz heeft in mei 2022 een internationale financiële crisis door de hoge schulden in Entwicklungsländern gewaarschuwd. Aktuell sorgen die steeddenden Zinsen in den USA en Europa für eine Kapitalflucht aus ebendiesen Staaten. Die Neuerliche Bankenkrise in de VS kon het probleem oplossen. Schulze forderte entsprechend schnelles Vorgehen: “Da müssen jetzt all an den Tisch. Das dauert im Moment noch fell zulange”, bekritiseerde ze.

‘De internationale druk is dat’

Het is waarschijnlijk dat de G7- en G20-Gipfel in jaar 2022 is geadresseerd – dus wie weet hoe de G20-finanzminister geraakt is. “China is Teil des Common Framework”, aldus Schulze. “Der internationale Druck is jedenfalls dass sich China beteiligt.” Als we het in de wijdere wereld van China hebben, noch in Entwicklungsland, zullen we zelf de Kredite-rand bereiken.

Schulden zijn tot het einde van de reis, die Krediet uit China voor die Entwicklungsländer aantrekkelijker maken. “Het is gibt immer Gerüchte, China würde Kredite ohne Auflage vergeben. Das ist aber nicht der Fall”, zei Schulze. Gerade merkte vale Staaten op, dat Chinese Credit Beijing “sehr hohen Einfluss” in de Ländern sichere.

Die Europäer wollen etwa mit der Initiative “Global Gateway” een van de beste alternatieve aufbauen, bij de auch Klimaschutzziele en de größere Selbstständigkeit der Länder im Mittelpunkt stehe. Aber auch hier gebees nicht genügend Tempo. Het is gelukt om een ​​goed project te doen. “Aber die Koordinierung unter den Geberländern krijgt nicht schnell genug”, zei hij.