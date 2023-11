Sophie Turner küsst den Aristokraten Peregrine Pearson inmitten der Trennung von Joe Jonas

Vielleicht steht eine neue Beziehung bevor Sophie Turner.

Der Game of Thrones Alaun wurde am 28. Oktober beim Küssen eines britischen Aristokraten fotografiert Peregrine Pearson während eines Ausflugs in Paris. Auf einem Foto veröffentlicht von Die SonnePeregrine packt auf dem PDA mit der frischgebackenen blonden Sophie, die ihre Arme um die 29-Jährige schlingt.

Und nur wenige Stunden später wurden sie im Stade de France gesichtet, wo sie dabei half, den Rugby-Weltcup-Pokal zu enthüllen.

E! News hat die Vertreter von Sophie und Peregrine um einen Kommentar gebeten und keine Antwort erhalten.

Das neue romantische Kapitel im Leben der 27-Jährigen beginnt zwei Monate nach ihrem entfremdeten Ehemann Joe Jonas die Scheidung eingereicht. Kurz nach dem legalen Umzug trennt sich das Paar, das gemeinsame Kinder hat Willa3, und DJ15 Monate – sprach über ihre Trennung.

„Nach vier wundervollen Ehejahren haben wir uns gemeinsam dazu entschlossen, unsere Ehe einvernehmlich zu beenden“, schrieb das Paar am 6. September in einem Instagram-Post. „Es gibt viele spekulative Erzählungen darüber, warum, aber es ist wirklich eine gemeinsame Entscheidung und wir hoffen aufrichtig, dass jeder unseren Wunsch nach Privatsphäre für uns und unsere Kinder respektieren kann.“