Terwijl Engeland vorige maand op weg was naar de overwinning op Ierland tijdens de Women’s World T20 in Paarl, veranderde het cricketlandschap om hen heen.

De inaugurele Women’s Premier League-trekking sleepte zich voort tot en met die maandag en zag vijf franchises de beste spelers van het spel uitkiezen op een aantal levensveranderende contracten – de Engelse vice-aanvoerder Nat Sciver-Brunt was de op een na duurste selectie na te zijn opgepikt door de Mumbai-indianen voor ongeveer £ 320.000.

Een tijdige stap voorwaarts, maar ook een die misschien vragen oproept over de toekomst van het internationale spel. In sommige landen, waaronder Zuid-Afrika en West-Indië, zijn hun beste spelers met pensioen gegaan, waarbij de kans om meer franchisetoernooien te spelen als een meer geprefereerde optie en als onderdeel van het denken wordt beschouwd.

Sophie Ecclestone, ’s werelds nummer één bowler in zowel T20I’s als ODI’s, was niet verrassend een andere waardevolle keuze voor de UP Warriorz en hoewel ze enthousiast is over alles wat de WPL naar het spel zal brengen, benadrukt ze ook dat internationaal succes haar belangrijkste ambitie blijft. vooral nadat Engeland een hartverscheurende nederlaag leed tegen Zuid-Afrika in de halve finale van de T20 World Cup.

Hoogtepunten van de tweede halve finale van de T20 World Cup voor vrouwen, toen Zuid-Afrika Engeland met zes runs achter zich liet om hun eerste finale te halen.



“Ik vind het echt spannend, ik ben altijd iemand die mezelf 24 uur nadat we hebben verloren de tijd geeft om weer te gaan, dus ik denk dat het best leuk is om in een ander land te zijn, nu in India te zijn en ik kijk er echt naar uit om aan de slag met de UP Warriorz,” vertelde Ecclestone Sky Sports.

“Het heeft zeker meer dan 24 uur geduurd (om over het WK-verlies heen te komen) maar dat is gewoon een motto van mij om het 24 uur te geven, dingen gaan door, het leven gaat verder en je kunt niet echt veranderen wat er in het verleden is gebeurd, dus ik Ik ben blij dat ik nu hier in India ben.

“Ik denk dat het op dit moment enorm is dat Engeland een groot deel uitmaakt van wat ik doe, ik heb nog geen grote prijs gewonnen met Engeland, dus dat staat op mijn lijstje om de komende jaren te doen.

“Ik ben nu een paar jaar bezig en dat staat enorm op mijn lijst en staat bovenaan. Ik hou ervan om franchisecricket te spelen, het is geweldig voor het vrouwenspel en geweldig voor cricket in het algemeen, maar Engeland is mijn belangrijkste prioriteit.”

Draft-dag was een bijzonder goede dag voor tiener Alice Capsey, ze knalde een halve eeuw om Player of the Match te winnen tegen Ierland terwijl ze werd opgepikt door de Delhi Capitals voor ongeveer £ 75.000.





Heather Knight blikt terug op een 'uitputtende' knock-out van de halve finale tegen Zuid-Afrika, maar zegt dat Engeland iets aan het bouwen is met hun 'nieuwe tijdperk'-team.



Capsey en snelle bowler Lauren Bell, twee van de meest opwindende jongeren van Engeland, werden aangenomen, maar enkele van de oudere spelers van Engeland werden niet geselecteerd – iets wat Capsey toegeeft was een delicate situatie om te benaderen.

“Het is echt moeilijk, we hadden eerder een paar spelersbijeenkomsten om te proberen een idee te krijgen van wat de groep wilde doen of ze voor de wedstrijd wilden weten of hun naam werd genoemd voordat we onze telefoons inleverden en of mensen praatten er graag over’, zegt Capsey.

“Natuurlijk waren er een paar spelers die erg teleurgesteld waren, dus het was nogal raar om te navigeren. Natuurlijk ben je heel blij dat je wordt opgepikt, maar je bent je er ook van bewust dat er nogal wat mensen teleurgesteld zijn.

“Het was een beetje raar, niemand wist echt wat hij moest zeggen of doen en het was een beetje alsof je op eierschalen trapte, maar ik denk dat iedereen er redelijk goed in is geslaagd om het zo goed mogelijk in het achterhoofd te houden. ze konden en concentreerden zich eerst op het spel.

“Na de wedstrijd zijn er een paar gesprekken als je erachter komt wie er is opgepakt, dus de kleedkamer daarna was een beetje als kleine groepjes in de hoeken en je wist niet echt wat je moest doen, dus het was vreemd en mijn mening was om stil te blijven en het allemaal vooraan te laten spelen.





Australië versloeg Zuid-Afrika met 19 runs om voor de zesde keer de Women's T20 World Cup-trofee in de wacht te slepen.



Capsey’s vroege kennismaking met franchisecricket was een enorm succes, in het eerste jaar van The Hundred maakte ze een sprankelende halve eeuw voor meer dan 13.000 fans bij Lords for the Oval Invincibles, die de wedstrijd zouden winnen.

De allrounder zat ook in de plooi naast Marizanne Kapp toen de Invicibles hun titel behielden in 2022. De Zuid-Afrikaanse Kapp maakt ook deel uit van een met sterren bezaaide ploeg uit Delhi, waaronder het Indiase paar Jemimah Rodrigues en Shafali Verma samen met de allesoverheersende aanvoerder van Australië. Meg Lanning, een groep spelers waarvan Capsey graag wil blijven leren.

“Alleen door ze in de netten te zien, pak je dingen op, ik was met Kappy bij de Oval Invincibles en ik vond het erg leuk om met haar te spelen, in de buurt te zijn en te zien hoe ze dingen aanpakt. Ze is waarschijnlijk een van de meest professionele spelers die je hebt. momenteel in het vrouwenspel.

“Je leert zoveel, gewoon door cricketgesprekken te voeren, Meg (Lanning) is de meest succesvolle aanvoerder ter wereld, dus om haar leiderschapskwaliteiten en haar kalmte op te pikken, zal dat de eerste keer zijn dat ik met haar speel, dus het is echt spannend.

“Rond trainen hoe professioneel ze zijn met hun warming-up, wat ze doen om zich klaar te maken voor een wedstrijd, kleine routines en de grote dingen komen van op het veld, hoe ze zichzelf houden, hoe ze denken onder druk en Kappy is een van de beste daarin, ik heb het gezien met de Oval Invincibles in The Hundred hoe vaak ze ons uit een netelige situatie heeft gehaald – ze is zo cool onder druk dat het verbazingwekkend is hoe ze zo helder denkt.





Hoogtepunten toen Engeland Pakistan afsloeg met een recordaantal van 114 runs en als eerste eindigde in Women's T20 World Cup Group 2.



Naast zeven Engelse spelers in de vijf franchises staan ​​er ook drie Engelse coaches aan het hoofd van de teams in India: Charlotte Edwards (Mumbai), Jonathan Batty (Delhi) en Jon Lewis (UP Warriorz).

Lewis werd pas in november aangesteld als hoofdcoach van Engeland, maar werd al geprezen voor het introduceren van een nieuwe agressieve voorvoetbenadering in het team, maar Ecclestone gelooft dat verdere blootstelling aan het vrouwenspel hem en dus ook het nationale team zal helpen.

“Hij is duidelijk een geweldige coach, hij houdt van een beetje golf, dus hij heeft dat al uitgezocht om hier een beetje te spelen! Maar hij is opgewonden om het vrouwencricket wat beter te leren kennen, wat ons allemaal kan helpen en ik denk dat we’ We zijn helemaal klaar om aan de slag te gaan.

“Ik denk dat een van zijn belangrijkste prioriteiten hier is om te proberen vrouwencricket wat beter te leren kennen. Hij weet er niet veel van, maar hij zou er graag meer over willen weten en dat zal ons helpen om beter te worden als een Engelse ploeg.

“Dat is de reden waarom hij hier is en ik denk dat hij klaar is om de kans te grijpen. De paarse (UP Warriorz-tenue) staat hem niet echt, maar ik weet zeker dat hij hem binnenkort wel kan maken!”