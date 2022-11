Sophie Ecclestone genießt das Leben in Australien vor dem Big Bash-Finale | „Ich habe zum richtigen Zeitpunkt den Höhepunkt erreicht!“ | Cricket-Nachrichten

Sophie Ecclestone bekam am Mittwochabend in Sydney einen Vorgeschmack auf England, als sie zusah, wie Everton die Western Sydney Wanderers mit 5:1 besiegte, nachdem sie bereits letzte Woche Frank Lampard und die Spieler getroffen hatte – häuslicher Komfort ist wichtig für einen Bowler, der das Leben auf der Straße als Herausforderung empfunden hat in letzter Zeit.

Ecclestones jüngste Erfahrung mit Australien war weitaus erfreulicher als die letzte – Anfang 2022 wurde England in der Women’s Ashes gut geschlagen, in sieben Spielen in drei Formaten sieglos, während es eine weitere Covid-Blase überstand.

Jetzt bereitet sich Ecclestone auf ein erstes Women’s Big Bash-Finale in ihrer Debütkampagne mit den Sydney Sixers vor.

Die Sixers, trainiert von der ehemaligen englischen Kapitänin Charlotte Edwards, dominierten die Gruppenphase mit 11 Siegen aus 14 Spielen und sicherten sich ein Heimfinale, und Ecclestone steuerte 18 Wickets und einige sehr nützliche Runs bei.

Die 23-Jährige ist Teil einer All-Star-Besetzung, zu der auch die australischen Größen Ellyse Perry und Alyssa Healy gehören, und glaubt, dass sie mit einigen ihrer besten Crickets ins Finale geht.

„Während der Ashes gerade vorbei war, habe ich mich, um ehrlich zu sein, überhaupt nicht gut gefühlt, während des Testspiels habe ich überhaupt nicht mein Bestes gegeben, und das ist das erste Mal, dass ich in einem internationalen Spiel bin und mir meiner Spielweise nicht sicher bin “, sagte Ecclestone gegenüber Sky Sports News.

„Ich war jeden Morgen mit dem Spin-Coach zwei Stunden vor Beginn des Bowling-Overs in den Netzen und ich habe einfach Bowling und Bowling gehalten. Ich glaube, ich weiß jetzt, wann ich mich entweder beruhigen oder ein paar Overs bowlen muss, definitiv hier, wenn es soweit ist So viele Spiele, es ist schön, ein paar Tage vom Cricket frei zu haben.

„Mein Spin-Coach Gareth Breese sagte mir immer wieder: ‚Soph, beruhige dich, entspann dich‘, aber ich sagte: ‚Wir sind mitten in einer Asche, ich muss das klären, und er sagte mir, ich solle einen Tag Pause vom Cricket machen und geh einfach weg und das ist das erste Mal, dass es wirklich passiert ist, ich habe gerade eine schlechte Phase durchgemacht und das ist mir noch nie passiert, also geht es darum, es durchzuarbeiten und in den Netzen zu sein und nicht zu viel zu tun, Qualität statt Quantität zu tun.

„Das ist das Beste, was ich seit einiger Zeit gebowlt habe, ich habe zur richtigen Zeit meinen Höhepunkt erreicht, also kann ich hoffentlich am Samstag ins Finale gehen und den Sieg holen und ich kann nach Westindien gehen und vor allen angeben, dass wir habe den Big Bash gewonnen.“

Weltranglistenerster zu werden, war ein „langfristiges Ziel“

Ecclestone wird in die Karibik reisen, wobei England sowohl bei ODI als auch bei T20s als weltbester Bowler gilt – sie hat im Laufe des letzten Sommers 18 Wickets in beiden Formaten gewonnen.

Sie versteht und akzeptiert den Druck, der mit ihrem hohen Ranking einhergeht, glaubt aber, dass die Zeit, die sie mit den Sixers verbracht hat, ihr nur helfen wird, sich als Bowlerin weiterzuentwickeln.

„Ich denke, es ist wirklich schön, gegen (Alyssa) Healy in den Netzen zu bowlen, das ist ein guter Anfang, denn in einem Spiel ärgert es mich, dass sie mich überall hin schlägt, wenn ich in einem Spiel auf sie kegele, und auch Ash Gardner, das ist gut so lernen sie ein bisschen besser kennen und sie auch für mich“, sagte Ecclestone.

„Gegen hochkarätige Spieler in den Netzen zu stehen, ist großartig für mein zukünftiges Spiel, drinnen in Loughborough zu sein, wäre in Ordnung gewesen, aber hier draußen zu sein, draußen in den Netzen in Australien zu bowlen und bereit für die nächste Asche in zwei Jahren zu sein, ist ein tolle Erfahrung, hier zu sein.

„Vor ein paar Jahren habe ich gesagt, dass ich in fünf oder zehn Jahren gerne die Nummer eins der Welt sein würde, und buchstäblich zwei Wochen später wurde ich die Nummer eins, es war so seltsam, dass es so passiert ist, es hat lange gedauert Semesterziel, das sehr kurzfristig passiert ist. Aber ich muss einfach weiter an mir arbeiten, die Dinge tun, die ich seit Ewigkeiten mache, und die Grundlagen immer gut machen.“

England brauchte eine „kleine Auffrischung“

England reist für drei ODIs und fünf T20s auf der ersten Tour des neuen Cheftrainers Jon Lewis nach Westindien, nachdem er Lisa Keightley ersetzt hat.

Der letzte verantwortliche Sommer des Australiers beinhaltete einen quälenden vierten Platz bei den Commonwealth Games in Birmingham und wurde von Indien in einer ODI-Serie weiß getüncht.

Der Kader hat sich seit der Niederlage Englands gegen Australien im WM-Finale im April verändert, Lewis hat geschworen, „die Hand abzubrechen“, und Ecclestone freut sich auf die Zusammenarbeit mit ihrem neuen Chef.

„Ich hatte ein bisschen Kontakt mit ihm und es ist einfach etwas Neues für das Team, wir brauchten eine kleine Auffrischung im Team und im Kader und alle sind wirklich aufgeregt, vor der Weltmeisterschaft nach Westindien zu reisen nächstes Jahr“, sagte Ecclestone.

„Ich denke, es ist wirklich aufregend, wenn die Jungen durchkommen, wir hatten lange Zeit das gleiche Team und jetzt haben wir Leute wie Freya Kemp, (Alice) Capsey, die in Wongy (Issy Wong), Belly (Lauren Bell) kommen. Es gibt so viele, die man nennen kann, und es ist großartig, diese Namen im Kader zu haben, junge Talente kommen durch.

„Es ist so schön, jetzt mit Leuten in meinem Alter zu spielen, natürlich verstehe ich mich mit allen sehr gut, aber die neuen Ären kommen jetzt durch, und es ist wirklich schön zu sehen.“

Sehen Sie sich das Finale der Big Bash League ab 8:10 Uhr live auf Sky Sports Cricket und Sky Sports Main Event an.