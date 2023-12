Sophia Thomalla und Alexander Zverev senden mit einer Botschaft Urlaubsgrüße

Die Vorbereitung auf die Saison 2024 beginnt für Alexander Zverev (26) im Urlaub auf den Malediven mit seiner Freundin Sophia Thomalla, die jetzt Pärchenfotos mit Fans geteilt hat.

Haien begegnen, im Pool entspannen oder Action auf Jetskis: Alexander Zverev und Sophia Thomalla zeigen auf Instagram, wie großartig sie es zusammen haben. Die Nachricht schrieb die 34-jährige Schauspielerin unter den Beitrag: „Aufgeladen – jetzt zurück an die Arbeit“. Dazu ein Tennisball und ein Kamera-Emoji.

Nach seinem frühen Ausscheiden im ATP-Finale in Turin erklärte Zverev, er wolle sich nur „zwei Tage“ Ruhe gönnen. Neben dem Zusammensein mit seiner Freundin möchte sich der Tennisprofi für die Olympiasaison fit machen. Dafür nutzt er auch die Auszeit auf den Malediven: „Ich liebe es, im Fitnessstudio zu sein und Fortschritte zu sehen. Für mich ist das irgendwo Urlaub.“

Der Olympiasieger von 2021 hat für die kommenden Spiele in Paris „keine Grenzen“, will aber von vorne angreifen: „Wenn ich ganz hinten bin, warum dann nicht ganz nach oben gehen?“ Er muss lediglich mit seinem Knöchel mitspielen, den er sich bei den French Open 2022 verletzt hat. Seitdem kämpft Zverev um die Rückkehr an die Weltspitze. Damit er wieder voll angreifen kann, hofft er, „dass die Arztbesuche im nächsten Jahr komplett eingestellt werden.“