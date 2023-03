Sony lanceert ongeveer om de twee jaar hoogwaardige Bluetooth-hoofdtelefoons en -oordopjes, en het is nu bijna tijd dat de WF-1000XM5 echt draadloze oordopjes de WF-1000XM4 uit 2021 vervangen. De nieuwe oordopjes zijn onlangs gecertificeerd door de FCC, en de afbeeldingen dus onthuld dat ze compacter zijn dan hun voorgangers – nieuws dat ongetwijfeld links en rechts met opgeluchte zuchten zal worden begroet, aangezien grootte een van de belangrijkste problemen was met de M4’s.

In de hoes kun je zien dat Sony is overgestapt naar twee pinnen in plaats van drie voor het opladen van de oordopjes, terwijl het materiaal van de hoes van mat plastic lijkt te zijn, zoals voor de hoes van de M4. Hoewel het erg moeilijk is om de grootte van de behuizing vast te stellen op basis van deze afbeeldingen zonder context, lijkt het erop dat deze kleiner zou kunnen zijn dan die van de M4.

De behuizing is geschikt voor 5V 230mAh, wat meer is dan de 5V 140mAh-classificatie die de behuizing van de M4 kreeg, en hopelijk vertaalt dit zich in sneller opladen. De LED is verplaatst van de binnenkant van de behuizing naar de voorkant. Draadloos opladen is uiteraard aanwezig.

De WF-1000XM5 wordt gemaakt in China, net als de LinkBuds S van Sony. Ze kunnen binnenkort officieel worden, nu de certificeringen onderweg zijn en er lekken beginnen op te duiken.

