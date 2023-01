Sony kündigt 13 weitere Launch-Titel für die PlayStation VR2 an, insgesamt sind es nun über 30

Als Sony die PlayStation VR2 vorstellte, kündigte es mehrere Starttitel an, darunter Schwergewichte wie Horizont Ruf des Berges, Resident Evil: Dorf und Niemands Himmel. Seitdem hat es der Liste 11 weitere Titel hinzugefügt und dies bestätigt Grand Turismo 7 wird durch ein kostenloses Update auch Teil des VR-Erlebnisses sein. Alle Rennmodi werden aus offensichtlichen Gründen unterstützt, außer Multiplayer mit geteiltem Bildschirm (Online-Multiplayer wird jedoch funktionieren).

Jedenfalls erweitert Sony die Liste der Launch-Titel immer weiter. Die PSVR2 wird voraussichtlich am 22. Februar ausgeliefert, diese Spiele werden bis März veröffentlicht. Die heutige Ankündigung bringt 13 neue Titel, lasst uns einen kurzen Blick darauf werfen.

Kajak VR: Mirage ist mehr VR-Sightseeing als ein Spiel – Sie und Ihr treuer Kajak paddeln durch Schluchten in Australien, Eishöhlen in der Antarktis, neben Delfinen in Costa Rica und mehr. Es gibt einen Rennmodus, aber dieser scheint darauf ausgelegt zu sein, die von der PS5 gerenderten fortschrittlichen Grafiken und das schöne Bild der HDR-OLED-Displays des Headsets (2.000 x 2.040 Pixel pro Auge, 90/120 Hz, 110 ° FoV) zu zeigen.

Vor Ihren Augen ist ein weiterer Technologiedemonstrator, diesmal in Form eines Puzzlespiels. Es nutzt das Eye-Tracking des Headsets – jedes Mal, wenn Sie blinzeln, springen Sie in der Zeit vorwärts, nur eine Sekunde oder bis zu 5 Jahre.

Viele der Spiele auf dieser Liste wurden ursprünglich auf dem PSVR gestartet und wurden aktualisiert, um die zusätzliche Rechenleistung der PS5 und die durch das neue Headset ermöglichte zusätzliche Wiedergabetreue zu nutzen.

Pawlow VR unterstützt eine Vielzahl von Spielstilen – von einem asymmetrischen 1vs. alles, über 3 vs. Zombie-Wellen-Koop, bis hin zum Fahren von Panzern.

Die sehr beliebt Säbel schlagen wird für PSVR2 verfügbar sein, aber es gibt auch ein anderes Rhythmusspiel, Synth Riders: Remastered Edition, mit verbesserter Optik und Haptik. Dies ist ein kostenloses Upgrade auf die ursprüngliche PSVR-Version und funktioniert mit allen Song-DLCs, die Sie haben. Es gibt Klopfer natürlich auch.

Lied im Rauch: Wieder entfacht fügt auch Unterstützung für das PSVR2 hinzu, das zuvor auf dem ursprünglichen Headset enthalten war. Es ist ein VR-Survival-Action-Abenteuer, bei dem Sie Bestien mit großen Zähnen und Klauen ganz nah kommen.

Die anderen Titel sind Rätselhafte Orte, NFL Pro Era, What the Bat?, Rez Infinite, Tetris Effect: Connected, Creed: Rise to Glory – Championship Edition und The Last Clockwinder. Weitere Details findest du im PlayStation-Blog.

Insgesamt gibt es über 30 Spiele, die zum Start verfügbar sein werden. Einige neu, andere von der PSVR remastered, andere erhalten zum ersten Mal immer noch VR-Unterstützung.

Wenn Sie sich in den USA befinden, können Sie das PSVR2-Kit hier für 550 $ (600 $ für das Horizont Bundle), können Spieler in Großbritannien hier für 530 £ für das Kit (570 £ für das Bundle) vorbestellen.

