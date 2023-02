Sony hat im letzten Quartal 2022 7,1 Millionen PS-5-Konsolen verkauft, die Mobilsparte schneidet nicht so gut ab

Sony hat die Lieferprobleme für die PlayStation 5 endlich gelöst und der Beweis ist im Pudding – oder besser gesagt sein Finanzbericht für die letzten drei Monate des Jahres 2022. Das Unternehmen verkaufte 7,1 Millionen PS5-Konsolen, eine massive Steigerung von den 3,9 Millionen, die es verwaltete a Jahr vor.

Dadurch stiegen die Einnahmen aus Games & Network Services auf 1.246 Milliarden JPY, gegenüber 813 Milliarden JPY im gleichen Zeitraum im Jahr 2021 – ein massiver Anstieg um 53 %. Noch aussagekräftiger ist, dass der Großteil der Verkäufe von Hardware stammt und nicht von digitalen Inhalten wie im Vorjahresquartal (Spielverkäufe sind ebenfalls gestiegen).

Insgesamt hat Sony seit dem Start 32,1 Millionen PlayStation 5 verkauft (gegenüber insgesamt 25 Millionen im November). Sein Ziel ist es, bis zum Ende seines Geschäftsquartals (das im März und nicht im Dezember endet) 37 Millionen zu erreichen. Die Zahl der PlayStation Plus-Abonnenten ging zurück, aber die Zahl der monatlich aktiven Benutzer ist leicht gestiegen.

Hier ist ein Blick auf die Spieleverkäufe, die sich auf die Top-Performance in Vergangenheit und Gegenwart konzentrieren. Gott des Krieges Ragnarok für die PS5 wurden 11 Millionen Exemplare verkauft. Hinweis: Schauen Sie sich die Zahl in den Klammern rechts an, das ist die Anzahl der Tage seit der Veröffentlichung, als der jeweilige Verkaufsmeilenstein erreicht wurde.

Natürlich hat Sony noch andere Sparten, Musik zum Beispiel. Harry Styles, Beyonce und SZA führten die Charts im letzten Quartal 2022 an. Sony macht auch Filme, obwohl Umsatz und Einkommen in diesem Quartal zurückgegangen sind.

Die Verkäufe von Bildsensoren stiegen und Sony erhöhte die Produktionskapazität im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2021. Das Unternehmen prognostiziert für das nächste Quartal niedrigere Stückzahlen, die „teilweise durch eine Verbesserung des Produktmixes“ ausgeglichen werden, dh den Verkauf teurerer Sensoren im Durchschnitt.

Da war noch etwas anderes, was war es? Richtig, Telefone! Leider sind das keine guten Nachrichten – in den letzten drei Monaten des Jahres 2022 nahm der Geschäftsbereich Mobile Communications 93 Milliarden JPY ein, verglichen mit 102 Milliarden JPY im gleichen Zeitraum im Jahr 2021.

Sie können PDFs über die Quellenlinks finden, wenn Sie einen tieferen Einblick wünschen, einschließlich der Leistung der anderen Geschäftsbereiche des Unternehmens (z. B. Finanzdienstleistungen) und der konsolidierten Ergebnisse.

Quelle 1 (PDF) | Quelle 2 (PDF) | Über