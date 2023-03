Producten zoals hoofdtelefoon kan een uitdaging zijn om te beoordelen. Het is Sony’s nieuwe en verbeterde draadloze hoofdtelefoon met ruisonderdrukking op instapniveau, die zich aansluit bij een lijn die het vlaggenschip van $ 400 omvat WH-1000XM5hoe eerder XM4 en de $ 250 WH-XB910N, een Xtra Bass-model. Dat is allemaal goed en wel, maar hier is het probleem: op het eerste gezicht – en bij de eerste aanraking – zien ze er niet echt uit als een koptelefoon van $ 150.

Misschien komt dat omdat ze zo licht zijn en een beetje een plastic-achtige budgetsfeer hebben, ook al zit er wat metaal in hun hoofdband en hebben hun oorschelpen een strak, aantrekkelijk ontwerp. Een deel van mij verwachtte dat ze behoorlijk middelmatig zouden klinken, maar ik was aangenaam verrast. Nee, ze klinken niet zo goed als de XM5s. Maar ze klinken meer premium dan ze eruit zien (en aanvoelen) en hun algehele prestaties zijn een mooie stap vooruit ten opzichte van hun voorganger, de CH-710N. Zijn ze $ 150 waard? Misschien of misschien niet. Maar het goede nieuws is dat deze, net als de CH-710N en WH-XB910 daarvoor, in de niet zo verre toekomst een aantal mooie kortingen zouden moeten krijgen, en dat is waar u misschien op wilt wachten.

Leuk vinden Lichtgewicht en comfortabel

Goed geluid met zeer goede ruisonderdrukking en omgevingsgeluidsmodus

Goede spraakoproepprestaties

Multipoint-Bluetooth

35 uur batterijduur

Robuuste EQ-instellingen Houd niet van Geen draagtas

Geen oordetectiesensoren

Geen LDAC-ondersteuning

Lichtgewicht ontwerp, uitstekend comfort

Eerlijk gezegd hield ik niet van de CH-710N. Ik dacht dat het gewoon OK en te duur was, tenzij het te koop was voor minder dan $ 75. De CH-720N daarentegen is een aanzienlijk betere hoofdtelefoon. Het is comfortabeler, heeft een beter geluid, betere ruisonderdrukking en betere spraakoproepprestaties. Met 192 gram zegt Sony dat het tot nu toe de lichtste over-ear noise-cancelling hoofdtelefoon van het bedrijf is en dat hij mooi gevoerde oorschelpen heeft. Kortom, het behoort tot de meest comfortabele hoofdtelefoons, waaronder De QuietComfort 45 van Bose en Sony’s eigen WH-1000XM5, die 250 gram weegt.

Een van de tips dat dit misschien meer instapniveau is dan middenklasse, is het feit dat, zoals opgemerkt, er geen draagtas of etui bij de koptelefoon zit. Ze vouwen net als hun voorganger plat en hebben maar één scharnier, waardoor ze niet opvouwen. Sommige mensen waren boos toen Sony dit type ontwerp koos voor de WH-1000XM5 terwijl de XM4 een dubbel scharnier had en opgevouwen en plat was.

De CH-720N heeft wat kunstleer aan de bovenkant van de hoofdband met precies de juiste hoeveelheid vulling en de look en feel van de hoofdtelefoon is een verbetering ten opzichte van zijn voorganger, ondanks het gebrek aan premiumkwaliteiten. Ik hield van de matte afwerking en de koptelefoon is momenteel verkrijgbaar in twee kleuren: zwart of wit (ik heb alleen de witte versie geprobeerd).

Merk op dat Sony ook de , een on-ear model zonder ruisonderdrukking dat slechts $ 60 kost. Dit model is een grote upgrade ten opzichte van dat model, zowel qua ontwerp als qua geluidskwaliteit.

David Carnoy/CNET



Uitgerust met Bluetooth 5.2, schuwt de CH-720N de aanraakbedieningen van de WH-1000XM5 en houdt hij vast aan fysieke knoppen, wat sommige mensen misschien op prijs stellen. Er is een universele bedieningsknop, volumeknoppen en een NC/AMB-knop waarmee je kunt schakelen tussen ruisonderdrukking en een omgevingsgeluidsmodus (ook wel transparantiemodus genoemd) waarmee je de buitenwereld kunt horen.

De koptelefoon oogt redelijk stevig en maakt geen krakend geluid als je hem op je hoofd zet. Ik kan je niet vertellen hoe ze het na maandenlang gebruik uithouden, maar ik weet zeker dat ze beter standhouden als je ze in een soort goedkoop beschermend etui of een harde draagtas stopt als je ze niet gebruikt.

Beperkte extra functies

Zoals je zou verwachten, zit de CH-720N niet boordevol extra functies zoals de WH-1000XM5. Er zijn geen oordetectiesensoren, dus je muziek pauzeert niet als je ze uitdoet. De hoofdtelefoon kan echter zo worden ingesteld dat deze na 15 minuten automatisch wordt uitgeschakeld als u hem niet meer gebruikt, waardoor de batterij langer meegaat.

Je krijgt niet de handige Quick Attention- en Speak To Chat-functies van Sony, die je muziek pauzeren en de koptelefoon in transparantiemodus zetten, zodat je een gesprek kunt voeren zonder de koptelefoon af te zetten (Quick Attention is een soort handmatige versie van Speak To Chat ). Er is geen ondersteuning voor Sony’s high-fidelity LDAC-audiocodec die compatibel is met veel Android-smartphones bij het streamen van audio via Bluetooth. De CH-720N gebruikt de AAC- en SBC-audiocodecs, die worden ondersteund door zowel Android- als iOS-apparaten.

De hoofdtelefoon heeft wel multipoint Bluetooth-koppeling, dus je kunt ze tegelijkertijd met twee apparaten verbinden – bijvoorbeeld een smartphone en pc – en je audio automatisch laten overschakelen naar je smartphone als er een oproep binnenkomt terwijl je naar audio luistert op jouw computer. De functie moet worden ingeschakeld in Sony’s Headphones Connect-app voor iOS en Android, waarmee je ook het geluidsprofiel van de hoofdtelefoon kunt aanpassen, de firmware van de hoofdtelefoon kunt upgraden en het niveau van omgevingsbewustzijn kunt aanpassen.

Ik had de neiging om het omgevingsgeluid in te stellen op ongeveer niveau 15 (van de 20) voor wat ik voelde als het meest natuurlijke geluid. Hoewel de omgevingsgeluidsmodus goed werkt, is deze niet zo goed als de transparantiemodus van de AirPods Pro 2. De hoofdtelefoon is compatibel met het 360 Reality Audio-formaat van Sony voor muziekstreamingservices die dit ondersteunen.

Screenshot door David Carnoy/CNET



Ik moet ook opmerken dat je de hoofdtelefoon in bedrade modus kunt gebruiken (een kabel wordt meegeleverd). Ik merkte geen significant verschil in geluidskwaliteit toen ik bekabeld ging en hoewel je ze passief kunt gebruiken met de koptelefoon uitgeschakeld, klinken ze op die manier niet zo goed. Ze zijn echt ontworpen om naar te luisteren als een hoofdtelefoon met eigen voeding, maar je kunt ze in een mum van tijd gebruiken als een bedrade hoofdtelefoon als de stroom wegvalt.

De batterijduur is geschat op maximaal 35 uur bij gematigd volumeniveau met ruisonderdrukking ingeschakeld en 3 minuten opladen via USB-C levert een batterijduur van een uur op. U kunt tot 50 uur batterijduur krijgen als ruisonderdrukking is uitgeschakeld.

Prestaties en geluidskwaliteit

Net als de WH-1000XM5 heeft dit model drivers van 30 mm, hoewel ze niet hetzelfde driverontwerp hebben. Ik vond het geluid van de eerdere CH-710N een beetje saai en niet indrukwekkend, maar het geluid van de CH-720N is veel respectabeler. Hoewel het de extra helderheid, definitie en meer dynamische aard van de WH-1000XM5 mist, klinkt de hoofdtelefoon best aangenaam met een goede algehele toonbalans (het heeft een licht “smiley” geluidsprofiel uit de doos, met een vleugje hoge tonen en bass push), krachtige bas, goede helderheid en openheid. Ik denk dat de meeste mensen best tevreden zullen zijn met hun geluid en ze werken goed met verschillende muziekgenres.

U kunt DSEE of Digital Sound Enhancement inschakelen in de app, die volgens Sony “hoogfrequente geluiden herstelt die verloren zijn gegaan bij compressie”. Het verbetert aantoonbaar de geluidskwaliteit een beetje, door een beetje meer detail toe te voegen (hoewel het boeiend is, heeft het wel een kleine invloed op de levensduur van de batterij).

Sony heeft deze koptelefoon uitgerust met zijn V1-chip, die betere digitale verwerking zou moeten bieden, vooral als het gaat om de adaptieve ruisonderdrukking. En de ruisonderdrukking is behoorlijk behoorlijk en merkbaar verbeterd ten opzichte van de ruisonderdrukking op de CH-710N. Het is nog steeds een stap achter op dat van de WH-1000XM5, maar het is niet zo ver weg (Sony beschrijft de ruisonderdrukking van de XM5 als “toonaangevend” terwijl het alleen verwijst naar de CH-720N’s als “digitale ruisonderdrukking”, op dezelfde manier het beschrijft de functie voor de WH-XB910N, die ook de V1-chip heeft.

Voor spraakoproepen lijkt de CH-720N een paar beamforming-microfoons te gebruiken (een enkele stemmicrofoon gecombineerd met een feedforward-microfoon), waarbij Sony naar het systeem verwijst als Precise Voice Pickup Technology. De microfoonopstelling is niet zo geavanceerd als wat je krijgt met de WH-1000XM5, maar de koptelefoon deed verrassend goed het achtergrondgeluid verminderen, inclusief een behoorlijke hoeveelheid windruis, toen ik aan het bellen was vanuit de drukke straten van New York. Bellers zeiden dat ze me grotendeels duidelijk konden horen, met slechts minimale storende omgevingsgeluiden. De ruisonderdrukking was niet vergelijkbaar met de beste ruisonderdrukking in zijn klasse die de WH-1000XM5 biedt tijdens gesprekken, maar hij is zeker ver boven het gemiddelde.

Sony CH-720N laatste gedachten

We hebben een lijst van de beste “goedkope” hoofdtelefoon met ruisonderdrukking die minder dan $ 100 kosten en er zijn enkele modellen op die lijst met een enigszins vergelijkbare geluidskwaliteit als deze Sony (de , dat ongeveer $ 80 kost, heeft ook ondersteuning voor LDAC Bluetooth-streaming en wordt geleverd met een harde draagtas). Dat gezegd hebbende, biedt de CH-720N de aantrekkelijke combinatie van een lichtgewicht, comfortabel ontwerp met respectabele prestaties. De geluidskwaliteit komt niet overeen met wat je krijgt van meer premium-modellen – het mist een beetje diepte en definitie in vergelijking – maar ik was blij met wat ik hoorde van de meeste nummers waar ik naar luisterde en dat deed ik niet. geen luistermoeheid ervaren.

Zoals ik in het begin al zei, lijkt deze koptelefoon, ondanks al zijn positieve punten, een beetje prijzig voor $ 150. Er zijn niet veel concurrerende hoofdtelefoons met ruisonderdrukking in deze prijsklasse (ze kosten meestal meer dan $ 200 of minder dan $ 100). Jij hebt de ($ 150) en Edifier’s WH950NB ($ 180), nog twee niet-Sony-koptelefoons die Sony’s LDAC-audiocodec ondersteunen, samen met over het algemeen sterke prestaties. Maar kijk uit naar de CH-720N die in de uitverkoop gaat. Misschien vind je het prima om de volledige prijs voor ze te betalen, maar ze hebben het gevoel dat ze iets minder zouden moeten kosten.