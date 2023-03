Op MWC 2023 onthulde Sony zeven nieuwe tv’s voor het jaar – variërend van premium OLED- en mini-ledpanelen tot instapschermen. Het meest opvallende verschil met vorig jaar is dat de vier tv’s in de Bravia XR-reeks worden geleverd met een nieuwe technologie van Sony genaamd XR Clear Image.

Geleverd door de bijgewerkte Cognitive Processor XR, een hoofdbestanddeel van Sony-tv’s, claimt XR Clear Image de ruisonderdrukking en bewegingshelderheid te verbeteren, wat betekent dat scènes met snelle bewegingen minder onscherpte zouden moeten hebben en levendiger zouden moeten aanvoelen. Een zegen voor filmliefhebbers, vooral degenen die van actiefilms houden.

Bovendien verbetert XR Clear Image de 4K-opschaling specifiek voor verschillende resoluties, wat resulteert in minder ruisresolutie en een algehele verbeterde beeldkwaliteit. Dit is nog steeds van toepassing als u inhoud bekijkt via een ander apparaat, zoals een Blu-ray-speler.

Sony heeft andere tweaks toegevoegd aan de beeldkwaliteit voor het 2023-assortiment, waaronder meer lokale dimzones op het X95L Mini-LED-model voor minder bloei, en 200% helderdere tonen op het A95L QD-OLED-model in vergelijking met de tv van vorig jaar, de A95K. Degenen die een supergrote televisie willen, kunnen de X90L tot 98 inch krijgen.

Dit zijn niet bepaald de meest baanbrekende upgrades van Sony – LG overtrof het bedrijf zeker met zijn nieuwe WOLED-technologie, terwijl Philips vorige maand de krantenkoppen haalde toen het zijn tv’s met V2 van het Ambient Intelligence-systeem lanceerde.

Hannah Cowton / Gieterij

Alle tv’s in het Bravia XR-assortiment ondersteunen Dolby Vision en Dolby Atmos en zijn IMAX-enhanced. Ze bevatten ook Acoustic Center Sync, dat de audio van de tv afstemt op het middenkanaal van een soundbar – op voorwaarde dat dat audioproduct natuurlijk ook van Sony is.

Ze worden allemaal geleverd met Google TV OS, evenals Bravia Core – Sony’s bibliotheek met films en tv-series. Als u een model uit de Bravia XR-reeks koopt, gooit Sony tien gratis credits en 24 maanden gratis streaming in.

De Bravia XR-tv’s worden geleverd met een 3-weg aluminium standaard waarmee de tv’s standaard kunnen worden geplaatst, in een smalle positie voor kleinere oppervlakken, of verhoogd om een ​​soundbar eronder te stoppen.

De tv’s die beschikbaar zijn in de Bravia XR uit 2023 van Sony zijn:

A95L QD-OLED: 55-, 65- en 77 inch

X95L Mini-LED: 65-, 75- en 85in

A80L OLED: 55-, 65-, 77- en 83 inch

X90L Full Array LED: 55-, 65-, 75-, 85- en 98in

Deze zullen worden vergezeld door de meer mid-range en entry-level tv’s uit het Bravia-assortiment, bestaande uit de volgende modellen:

X80L: 43-, 50-, 55-, 65-, 75- en 85in

X85L: 55-, 65- en 75 inch

X75WL: 43-, 50-, 55-, 65- en 75in

Sony heeft de prijzen of beschikbaarheid voor geen van deze tv’s bevestigd, maar we zullen dit artikel bijwerken met de laatste informatie mocht dat veranderen.

