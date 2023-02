In een oogopslag Beoordeling van de expert Voordelen Compact-achtig ontwerp

Pijnloze installatie

Voegt veel diepte toe aan Ray- en Beam-soundbars nadelen Zal niet veel toevoegen aan grotere luidsprekers

Een dure toevoeging

Een dure toevoeging Ons oordeel De Sonos Sub Mini voegt veel pit toe aan geluidssystemen die zijn gebouwd rond kleinere luidsprekers zoals de Ray, Beam of One, en niet alleen aan de lage tonen – hij maakt die luidsprekers vrij om ook scherpere middentonen en hoge tonen te leveren. Het is echter duur, meer dan een verdubbeling van de kosten van die opstellingen, en hoe beter je bestaande luidsprekers zijn, hoe minder voordeel je krijgt.

$ 429

Bijgewerkt in februari 2023 om een ​​prijswijziging voor de grotere Sub (Gen 3) weer te geven.

De Sub Mini is een van die heerlijk rechttoe rechtaan producten: het is een Sonos-subwoofer, maar kleiner dan hun andere. Het is ook goedkoper en het is een uitstekende manier om bas toe te voegen met een beperkt budget.

Het voorbehoud is dat de Mini is ontworpen om te koppelen met de eenvoudigere luidsprekers van Sonos in kleinere kamers, en hoe beter je bestaande geluidsopstelling, hoe minder je zult halen uit het toevoegen van een Sub Mini.

Ik heb de Sub Mini echter getest met drie verschillende Sonos-soundbars, en denk dat vooral bezitters van Sonos Ray en Beam hier veel extra kracht zullen vinden.

Ontwerp en bouw

Verkrijgbaar in zwart of wit

Niet al dat ‘mini’

De Sub Mini is een eenvoudig genoeg uitziend stuk kit, hoewel het eerste dat opvalt, is dat het zijn naam niet helemaal verdient.

Dit is misschien kleiner dan de bestaande Sonos Sub, maar met een hoogte van 30 cm en een diameter van 9 inch is dit op geen enkele manier een kleine luidspreker – in feite is hij vreemd genoeg precies even hoog als een voetlange sub.

Het past netjes in mijn vierkante Ikea-boekenplanken, maar als je niet zoveel geluk hebt, kan het zijn dat je in de nabije toekomst gedwongen wordt om een ​​tamelijk gedrongen cilinder naast je tv te accepteren.

Dominic Preston / Gieterij

Verkrijgbaar in zwart of wit, het is in ieder geval een bescheiden ontwerp, waarvan de voorkant alleen wordt onderbroken door een enkele kleine LED en de enkele fysieke bediening van de luidspreker. De poorten bevinden zich aan de onderkant en de enige echte flair van het ontwerp is het holle midden, met de dubbele woofers naar elkaar toe gericht aan de binnenkant, wat alleen zichtbaar is vanaf een zijaanzicht.

Gezien de grootte zal het je niet verbazen dat hij ook behoorlijk zwaar is, maar het is onwaarschijnlijk dat je hem veel verplaatst.

Connectiviteit

Wi-Fi of Ethernet

Maakt rechtstreeks verbinding met andere Sonos-speakers

Verbindingen zijn hier eenvoudig: er is Wi-Fi en Ethernet.

Dominic Preston / Gieterij

De Sub Mini maakt eigenlijk niet rechtstreeks verbinding met je geluidsbronnen, maar maakt alleen via wifi verbinding met je bestaande Sonos-netwerk, met als extra optie een bekabelde verbinding met je netwerk.

Het toevoegen van de Sub Mini aan je netwerk is snel en eenvoudig – je hoeft alleen maar de Sonos-app klaar te hebben staan ​​voor gebruik op je telefoon, en een simpele NFC-aangedreven tik van je telefoon op de luidspreker verbindt hem met al het andere.

Het enige nadeel is dat de Sub Mini alleen op andere Sonos-producten kan worden aangesloten – je kunt deze dus niet oppakken om als subwoofer te dienen bij een ander geluidssysteem of soundbar.

Slimme functies

Het volume wordt automatisch aangepast met een specifieke luidspreker

Speciale EQ-bedieningselementen

Echt spelen

De slimme kant van de Sub Mini komt vooral neer op hoe netjes hij integreert in de rest van je Sonos-opstelling.

Als hij eenmaal is aangesloten, koppelt u de Sub Mini aan een specifieke luidspreker of kamer in uw systeem – hoogstwaarschijnlijk aan een soundbar, hoewel hij moet worden gekoppeld aan een van de statische luidsprekers van Sonos (dwz alles behalve de draagbare Move and Roam).

Het volume van de Sub Mini gaat dan automatisch omhoog en omlaag met de hoofdspeaker. Als je dingen wilt aanpassen, is dat ook gemakkelijk – je kunt de Sub op elk moment uitschakelen zonder hem te ontkoppelen, en je kunt basniveaus versterken of verlagen, onafhankelijk van de EQ van de kernluidspreker.

Dominic Preston / Gieterij

De andere handige bijkomstigheid is ondersteuning voor Trueplay, de technologie van Sonos om de luidsprekers af te stemmen op de kamers waarin ze zich bevinden. Dit zou moeten helpen om het geluid van de Sub Mini te optimaliseren, waar je hem ook in de kamer plaatst, waardoor hij wat vergevingsgezinder wordt om te plaatsen – hoewel om doe je voordeel, je hebt een iPhone of iPad nodig om Trueplay in te stellen. Je hebt hem echter maar één keer nodig (of telkens wanneer je de speaker verplaatst), dus het is gemakkelijk genoeg om die van een vriend te lenen.

Geluidskwaliteit

Voegt een indrukwekkende uitstraling toe

Het beste te combineren met kleinere Sonos-speakers

Dus zo werkt de Sub Mini, maar hoe goed doet hij dat?

Het antwoord, misschien irritant, hangt sterk af van de luidspreker waarmee je hem wilt koppelen. Sonos beveelt de Sub Mini aan voor “kleine tot middelgrote ruimtes”, en zegt dat hij het meest geschikt is voor de Ray and Beam-soundbars, samen met de One- en Symfonisk-speakers.

De Sub Mini maakt gebruik van een paar 6-inch woofers, die naar binnen naar elkaar toe zijn gericht in een opstelling die de kracht opheft en helpt om trillingen en vervorming te neutraliseren. Dat betekent in wezen dat het een zuivere, strakke bas toevoegt zonder ongewenste ruis.

Dominic Preston / Gieterij

In combinatie met de Beam, of vooral de compacte Ray, is het verschil aanzienlijk. De Sub Mini voegt allerlei soorten oomph toe, stuwt baslijnen in muziek en voegt kamervullend geluid toe aan explosies en andere filmische dreunen. De Ray klonk nog nooit dunner dan direct na het uitschakelen van de Sub Mini, en het tilt die goedkopere Sonos-soundbars echt naar een hoger niveau.

Dit zorgt niet voor een kamerschuddende bas, tenzij je het volume echt hoger zet, maar het rondt het geluidsprofiel van de kleinere luidsprekers van het bedrijf af, voegt diepte toe aan de lage tonen en maakt die andere luidsprekers vrij om tegelijkertijd scherpere hoge tonen te leveren tijd. Dat betekent dat het meer toevoegt dan alleen bas, waardoor je audio over het hele spectrum naar een hoger niveau wordt getild.

Mijn gebruikelijke tv-luidspreker is echter de oudere (en stopgezette) Sonos Playbase, en hierop aangesloten voegt de Sub Mini niet zoveel toe. Ik vermoed dat je hetzelfde zou vinden als je het zou willen koppelen met de Arc – de krachtigste soundbar in de huidige Sonos-serie – of een van de andere grotere luidsprekers van het bedrijf. Daarvoor heb je echt de full-size Sonos Sub nodig om de extra bas op te merken, tenzij je je in een bijzonder kleine kamer bevindt.

Prijs en beschikbaarheid

Als er een vraagteken rond de Sub Mini staat, is het de prijs: $ 429 / £ 429 / € 499. Dat is meer dan de Ray of de Beam, dus de door Sonos voorgestelde Sub Mini is dat ook ten minste de prijs van hun geluidsinstallatie verdubbelen door deze te kopen.

Ik vermoed dat de meeste mensen die bereid zijn zoveel uit te geven aan hun geluidssysteem, in de eerste plaats de Sonos Arc van $ 899/£ 899/€ 999 zouden hebben gekocht.

Toch is de Sub Mini aanzienlijk goedkoper dan de $ 799/£ 799/€ 899 Sub (Gen 3), en als je een Ray- of Beam-bezitter bent die op zoek is naar de volgende stap, of een paar nog kleinere Sonos-speakers hebt, het toevoegen van een Sub Mini is veel logischer dan je hele systeem te slopen en te ruilen voor de Arc.

Is het de moeite waard om er honderden te laten vallen om wat extra bas aan de mix toe te voegen? Misschien. Misschien niet. Maar je kijkt hier alleen naar als je al aan de haak bent met Sonos, en in dat geval is dit de beste optie die je hebt.

Uitspraak

De Sub Mini is een geweldige manier om meer baas toe te voegen aan een Sonos-geluidssysteem voor iets minder dan de exorbitante prijs van de originele Sub.

Het is nog steeds niet goedkoop en is alleen geschikt voor mensen met kleinere Sonos-systemen – als je kit al high-end is, zal de Sub Mini geen gamechanger zijn.

Maar eigenaren van Ray en Beam zullen merken dat dit hun bestaande soundbar transformeert en een geweldige manier is om je Sonos-geluid te verbeteren zonder helemaal opnieuw te hoeven beginnen.