Sonos is klaar voor verandering.

Twee veranderingen, om precies te zijn: de Era 100 en Era 300, een paar home-speakers die de Sonos One en Play:3 in de line-up van het bedrijf vervangen.

Dit is echter niet zomaar een naamsverandering – het zijn de eerste tekenen van een nieuwere, minder koppige Sonos. Een die bereid is om Bluetooth op zijn thuisluidsprekers op te nemen (ook al is de kwaliteit slechter dan de wifi die de voorkeur heeft), rolt Trueplay eindelijk uit op Android en staat zelfs directe line-in toe (via een USB-C-dongle die apart wordt verkocht, maar hey – vooruitgang is soms traag).

De $ 249 / £ 249 / € 279 Era 100 is de eenvoudigste van de twee luidsprekers. Het is een vrij direct vervolg op de voormalige Sonos One en een evolutie van de architectuur van die luidspreker.

De grootste verandering is geleend van de draagbare Sonos Move-luidspreker, waarbij de twee tweeters nu iets uit elkaar staan ​​met een golfgeleideropening aan de voorkant om een ​​bredere spreiding van het geluid te creëren. Het idee is om de ‘sweet spot’ te doden, waardoor deze minder directioneel wordt, zodat de Era 100 overal in de kamer even goed klinkt.

Sonos

De Era 300 van $ 449/£ 429/€ 499 is meer een grondig herontwerp – je zult niet veel bewijs vinden van de oude Play:3 in zijn ingewanden. Ontworpen om Dolby Atmos vanaf het begin te ondersteunen, is de achterste helft tien graden naar voren gekanteld om geluid de kamer in te vuren, waardoor een ongebruikelijke zandlopervorm ontstaat.

Het is een indrukwekkend effect, in staat om een ​​geluidsgolf te creëren die door de kamer spoelt en de eigenlijke bron maskeert. Beide luidsprekers klonken voorspelbaar uitstekend in mijn korte demo, maar de echte test zal zijn om ze thuis op de proef te stellen voor onze beoordelingen.

Milieuvriendelijke ontwerpverbeteringen voor beide omvatten een lager stroomverbruik in stand-by, het gebruik van bijna 50% post-consumer gerecycled plastic en een verschuiving naar schroeven in plaats van lijm om de repareerbaarheid te verbeteren. Zelfs de lay-out van de knopbedieningen is aangepast om iets intuïtiever te zijn.

Beide luidsprekers ondersteunen de nieuwste Wi-Fi 6E-standaard en de niet zo nieuwste Bluetooth 5.0. Dat betekent dat je voor een keer rechtstreeks naar de speakers kunt streamen via Bluetooth, iets wat Sonos in het verleden weigerde op te nemen op zijn home-speakers vanwege kwaliteitsproblemen. Nu denkt het dat consumenten de optie verdienen – of is het beu dat elke Sonos-recensie ‘geen Bluetooth’ vermeldt in de lijst met nadelen.

Elk heeft ook een enkele USB-C-poort aan de achterkant. Sonos zal afzonderlijk dongles verkopen waarmee je een 3,5 mm audio-ingang of een Ethernet-kabel (of beide) via USB-C kunt aansluiten. Het is een beetje frustrerend om te zien dat beide verbindingen zijn gereduceerd tot add-ons waarvoor je extra moet betalen voor a la Apple, maar het betekent wel dat er hier flexibiliteit is die voorheen niet bestond.

Sonos

Het bedrijf ontmoet ook consumenten in het midden op Trueplay. Naast de iPhone-only ‘handmatige’ Trueplay-technologie die hij al jaren heeft – waarmee je het geluid van je speaker kunt afstemmen op de kamer waarin hij staat – kun je nu QuickTune gebruiken om het geluid van de speaker af te stemmen met zijn eigen microfoons.

Sonos beschrijft dit als een tussenweg tussen Trueplay eigenlijk en de automatische versie die het introduceerde voor de Sonos Roam en Move, en het heeft een belangrijk voordeel: bezitters van Android-telefoons kunnen het ook gebruiken. Helaas wordt het niet met terugwerkende kracht uitgerold, dus je moet een van de nieuwe tijdperken kopen om hiervan te profiteren.

Net als voorheen kunnen de Era 100 en 300 worden gecombineerd tot stereoparen of worden gekoppeld aan Sonos-soundbars en -subs om surround sound-thuisbioscoopsystemen te creëren. Beide zijn vanaf 28 maart te koop bij Sonos en geselecteerde retailers.

