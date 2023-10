Apple hat diesen Herbst eine Reihe neuer Funktionen und Produkte aus einer Vielzahl von Apple-Hardware eingeführt Und Software-Upgrades auf brandneue Apple Watches, iPhones, Apple Pencils und Neuauflagen aller Flaggschiff-Softwareprogramme von Apple.

Während sich Apple-Fans in einem Meer aus NameDrops, Double Taps und Teleobjektiven verirrten, brachte MacOS Sonoma einige interessante, wenn auch kleinere Updates, die Anfang des Jahres nicht den Pomp und die Atmosphäre erhielten, die sie verdient hätten.

Am aufregendsten ist, dass das Update von MacOS Sonoma Funktionen bietet, an denen iPhone-Benutzer seit mehreren Jahren Freude haben, und einige brandneue, die iPhone-Benutzer erstmals in iOS 17 sahen.

Hier sind einige neue Mac-Funktionen, die mich am meisten begeistert haben, da sie dafür sorgen, dass mein Telefon und mein Computer besser zusammenarbeiten. Weitere Informationen finden Sie hier, wie Sie die nervigsten iOS 17-Funktionen beheben und welche Mac-Tastaturkürzel Sie kennen müssen.

Widgets kommen auf Ihren Desktop

Widgets sind endlich auf Ihrem Desktop angekommen. Screenshot von Mary-Elisabeth Combs/CNET

Auch wenn Widgets kein weltbewegendes Produktivitätsfeature sind und für Apple-Fans auch nicht neu sind, ist es doch sehr hilfreich, sie auf dem Desktop zu haben. Einige meiner Kollegen arbeiten beispielsweise an der Westküste, während ich an der Ostküste arbeite. Deshalb habe ich ein Uhr-Widget, das die aktuelle Zeit in Pacific Standard Time anzeigt, was die Koordination mit meinen Kollegen etwas einfacher macht.

Die Widgets sind außerdem super einfach zu verwenden – Sie müssen lediglich mit der rechten Maustaste klicken oder auf Ihrem Trackpad auf Ihrem Desktop doppelklicken, und schon erscheint ein Menü. Sie können auswählen Widgets bearbeiten und es erscheint ein Widget-Menü, in dem Sie kleine, mittlere oder große Widgets für eine Vielzahl von Anwendungen auswählen können. Wenn Sie ein Widget entfernen möchten, können Sie entweder mit der rechten Maustaste klicken oder mit zwei Fingern auf Ihr Trackpad klicken und auswählen Widget entfernen, Alternativ können Sie auf die kleine rote Schaltfläche klicken, die nach der Auswahl erscheint Widget bearbeiten um Ihr Widget zu entfernen.

Sie können alle Arten von Widgets auswählen, die Sie Ihrem Desktop hinzufügen möchten. Screenshot von Mary-Elisabeth Combs/CNET

Sie können Widgets auch per Drag-and-Drop aus Ihrem Browser ziehen Nachrichtencenter auf Ihren Desktop. Wenn Sie Ihrem Benachrichtigungscenter Widgets hinzufügen möchten, müssen Sie lediglich zum unteren Rand Ihres Benachrichtigungscenters scrollen und klicken Widgets bearbeiten. Sie entfernen Widgets aus Ihrem Benachrichtigungscenter auf die gleiche Weise wie von Ihrem Desktop.

Sie können Ihre iPhone-Widgets auch zum Desktop Ihres Mac hinzufügen, selbst wenn Sie die entsprechende App des Widgets nicht auf Ihren Computer heruntergeladen haben. Um dies zu aktivieren, müssen Sie zu gehen Systemeinstellungenund scrollen Sie dann nach unten zu Desktop und Dock,. und scrollen Sie von dort zu Widgets Abschnitt. Sobald Sie im Widgets-Bereich sind, schalten Sie einfach das um Verwenden Sie iPhone-Widgets Option ein. Ihre iPhone-Widgets sind über den Widget-Browser verfügbar, der bei der Auswahl angezeigt wird Widget bearbeiten auf Ihrem Desktop oder im Benachrichtigungscenter.

Einkaufslisten automatisch sortieren

Ich bin ein ziemlich organisierter Mensch, aber um ehrlich zu sein, habe ich mich dabei noch nie an die Erinnerungs-App von Apple gewandt, um Hilfe zu erhalten. Die App machte für mich keinen großen Sinn und ich habe mich traditionell für Organisations-Apps von Drittanbietern entschieden. Diese neuen Erinnerungsfunktionen reichen zwar nicht aus, um zu überzeugen Mich Abgesehen von meinen bevorzugten Unternehmens-Apps gibt es einige Ergänzungen, die mich dazu gebracht haben, die App zu nutzen.

Sie können mit Sonoma Einkaufslisten mit automatischer Sortierung erstellen, die Verwendung dieser Funktion kann jedoch schwierig sein. Screenshot von Mary-Elisabeth Combs/CNET

Die Änderungen an den Erinnerungen sind ziemlich einfach zu nutzen. Das größte Update ist die Funktion zur automatischen Sortierung der Einkaufsliste. Um diese Funktion zu nutzen, klicken Sie auf Liste hinzufügen Schaltfläche unten auf der Erinnerungsseite. Geben Sie Ihrer Liste einen Namen (und ändern Sie bei Bedarf die Farbe der Liste und das Symbol). Dann, unter dem Listentyp Dropdown-Menü, wählen Sie aus Lebensmittel.

Erstellen Sie in der Liste die gewünschten Kategorien für Ihre Liste. Meine Liste hatte zum Beispiel drei Kategorien: Fleisch, Produkte und Verschiedenes. Nachdem Sie Ihre Kategorien erstellt haben, sollten Sie mit dem Zusammenstellen Ihrer Liste beginnen können und die von Ihnen hinzugefügten Elemente sollten automatisch sortiert werden. Seien Sie gewarnt – diese Funktion scheint etwas fehlerhaft zu sein. Mein bester Rat ist, die Funktion weiterhin auszuprobieren. Sie können Ihre Artikel jederzeit per Drag-and-Drop in die richtige Kategorie ziehen, wenn nichts anderes funktioniert.

Nachrichten, die Ihr Telefon widerspiegeln

Was mir an einer Apple-Produktfamilie am besten gefällt, ist, dass ich von meinem Computer aus SMS schreiben kann. Das klingt klein, hat sich aber in meinem täglichen Leben als äußerst hilfreich erwiesen. Wenn ich am Computer arbeite, kann ich mein Telefon komplett weglegen, damit ich mich konzentrieren kann, aber es ist schön, trotzdem erreichbar zu sein.

Eine Sache, die mich an iMessage auf meinem Computer immer frustriert hat, ist, dass es sich anfühlt Jahre hinter meinem Telefon. Lange Zeit war es mir nicht möglich, auf Rückantworten zu reagieren oder auf Nachrichten zu antworten, wie ich es könnte, wenn ich auf meinem Telefon eine SMS verschicke. Sonoma hat dies zum Besseren verändert – es gibt endlich eine Parität zwischen Telefon und Computer, wenn es um das Nachrichtenerlebnis geht.

Die Antwortfunktion, die beim Organisieren von Textthreads helfen kann, hält endlich Einzug auf Macs Screenshot von Mary-Elisabeth Combs/CNET

Das größte Feature, das mir gefehlt hatte, war die Antwortfunktion. Im Wesentlichen ermöglicht Ihnen diese Funktion, über eine Nachricht zu streichen und direkt auf diese bestimmte Nachricht zu antworten. Ich fand diese Funktion besonders hilfreich, wenn ich komplizierte Pläne schmiedete oder in lauten Gruppenchats war.

Um die Antwortfunktion zu nutzen, müssen Sie lediglich mit zwei Fingern nach rechts wischen, bis Sie auf die Nachricht antworten können. Wenn Sie nicht wischen möchten, können Sie mit zwei Fingern auf die Nachricht klicken, auf die Sie antworten möchten, und sie auswählen Antwort aus dem Dropdown-Menü.

Weitere Informationen finden Sie hier zum besten MacBook des Jahres 2023.