Sonny Bill Williams: Ehemaliger neuseeländischer Rugby-Nationalspieler erleidet erste Pro-Box-Niederlage im Schock-Knockout | Box-News

Der frühere neuseeländische Rugby-Nationalspieler Sonny Bill Williams erlitt eine erste professionelle Boxniederlage, als er in der vierten Runde von dem 48-jährigen UFC-Kämpfer Mark Hunt in einer Schockaufregung KO geschlagen wurde.

Williams trat am Samstagabend als Favorit der Buchmacher an, um Hunt zu besiegen, der zuvor im Jahr 2020 gegen den Erzrivalen der All Black-Legende, Paul Gallen, verloren hatte.

Hunt schlug Williams in der vierten Runde zu Boden, wobei Williams die Zählung überleben konnte, nur damit der Schiedsrichter kurz darauf eingriff, als Hill weiterhin Schüsse auf den 37-jährigen ehemaligen NRL-Star abgab.

Bild:

Sonny Bill Williams wurde in der vierten Runde von Mark Hunt niedergeschlagen, bevor der Schiedsrichter den Kampf stoppte





Williams hatte alle seine vorherigen neun Kämpfe im Schwergewicht als Profi gewonnen. Der Mixed-Martial-Arts-Veteran Hunt feierte seinen ersten Sieg in seinem vierten Profikampf und kündigte danach an, dass es sein letzter sein würde.

„Ich möchte sagen, dass es eine Ehre war, heute Abend den Ring mit Mark Hunt zu teilen, dem Super-Samoaner“, sagte Williams nach dem Kampf. „Ich habe mein Bestes versucht, aber es war nicht gut genug.

„Nicht allzu viel Positives daraus zu ziehen, aber den Ring mit einer Legende wie Mark zu teilen, war etwas Besonderes.“

Ein begeisterter Hunt sagte: „Ich lächle nicht wegen des Sieges, aber ich lächle, weil dies das letzte Mal war, dass ich in irgendeinen Kampfring getreten bin.“

Williams ist erst die zweite Person, die Neuseeland in der Rugby Union vertritt, nachdem er zum ersten Mal für das Land in der Rugby League gespielt hat, und ist einer von nur 21 Spielern, die zweimal die Rugby-Weltmeisterschaft gewonnen haben.

