Auf einen Blick Expertenbewertung Vorteile 19 Top-End-Ports

Integrierter M.2 NVMe SSD-Steckplatz

2,5-Gbit-Ethernet

Dedizierter HDMI 2.1-Anschluss

100 W PD Nachteile HDMI bedeutet nur zwei Downstream-TB4-Ports

150W Netzteil Unser Urteil Es verfügt über mehr Top-End-Anschlüsse als jedes andere von uns getestete Dock und ein integriertes SSD-Gehäuse, sodass Sie bis zu 8 TB zusätzlichen Speicher hinzufügen können. Dennoch ist es eine der günstigsten Dockingstationen auf dem Markt.

Preis bei Überprüfung

299,99 $

Ist es ein Vogel? Ist es ein Flugzeug? Nein, es ist SuperDock! Aber was macht Sonnets neueste Thunderbolt 4-Laptop-Dockingstation so großartig?

Das Besondere sind nicht die 19 Top-End-Ports, obwohl diese auf jeden Fall beeindruckend sind. Es ist nicht die 2,5-mal schnellere Ethernet-Verbindung. Und es ist nicht die abwärtskompatible Thunderbolt 4-Technologie, die nach den allerneuesten Intel-Standards zertifiziert ist.

Was das Sonnet Echo 20 Thunderbolt 4 SuperDock so großartig macht, ist sein integrierter M.2 NVMe SSD-Steckplatz, der bedeutet, dass Sie Ihrem System bis zu 8 TB SSD-Speicher hinzufügen können, ohne ein externes Speichergerät an die Dockingstation oder den Computer anzuschließen.

Aber werfen wir zunächst einen Blick auf die Fülle an Anschlüssen, über die dieses Dock verfügt, um Geräte mit Höchstgeschwindigkeit anzuschließen.



Spezifikationen und Funktionen

Das Sonnet Echo 20 Thunderbolt 4 SuperDock verfügt über reichlich 19 Anschlüsse. Die „20“ im Namen des Echo 20 beinhaltet den Netzteilanschluss, den wir in unserem Port-Countdown normalerweise nicht mitzählen.

Ein Upstream-Thunderbolt-4-Port (40 Gbit/s, 100 W)

Zwei Downstream-Thunderbolt-4-Ports (40 Gbit/s, 15 W)

Ein HDMI 2.1-Videoanschluss

Vier USB-A-Anschlüsse (10 Gbit/s, 7,5 W)

Vier USB-C-Anschlüsse (10 Gbit/s, 7,5 W)

Interner M.2 NVMe SSD-Steckplatz

2,5-Gigabit-Ethernet

UHS-II SD-Kartenleser (312 MBit/s)

3,5-mm-Kombi-Audiobuchse (vorne)

3,5-mm-Mikrofonbuchse (Rückseite)

Zwei (rechter und linker Kanal) Line-Out-Cinch-Buchsen (Rückseite)

150W Netzteil

Der Echo 20 verfügt über mehr Anschlüsse als jede andere Dockingstation. Selbst das Caldigit TS4 Dock hat nur (!) 18, und genau diese Art von Thunderbolt-4-Docks hat Sonnet im Visier. Lesen Sie unsere ausführlichere Zusammenfassung unserer anderen Empfehlungen für die besten Thunderbolt 4-Docks.

Thunderbolt 4-, USB-C- und USB-A-Anschlüsse

Alle USB-Anschlüsse des Echo 20 verfügen über mindestens 10 Gbit/s (doppelt so viel Bandbreite wie die USB-Anschlüsse vieler Docks). Der TS4 hat genauso viele (8), aber der Echo 20 hat einen USB-C mehr, während der TS4 über den zusätzlichen USB-A verfügt. Da immer mehr Geräte auf Typ A statt auf Typ C verzichten, loben wir Sonnet dafür, dass es über genauso viele USB-C- wie USB-A-Anschlüsse verfügt.

Sie können bis zu sechs Thunderbolt-Geräte über die beiden Downstream-Thunderbolt-4-Ports in Reihe schalten, wobei sich die angeschlossenen Geräte die 40-Gbit/s-Bandbreite Upstream zum Laptop teilen.

Anstatt die maximal möglichen drei Downstream-Thunderbolt-4-Anschlüsse hinzuzufügen, verfügt Sonnet über zwei und einen High-End-HDMI-2.1-Videoanschluss, sodass der Benutzer ein direktes externes Display hinzufügen kann, ohne dass ein Adapter erforderlich ist.

Wenn Sie planen, ein HDMI-Display anzuschließen, ist das sinnvoller als ein dritter Thunderbolt-4-Anschluss.



Internen Speicher hinzufügen

Im Lieferumfang des Echo 20 ist keine SSD enthalten, Sie müssen also selbst eine kaufen. Eine 1-TB-SSD gibt es für unter 50 US-Dollar, 2 TB für rund 100 US-Dollar und 4 TB für 250 US-Dollar. 8-TB-SSDs können zwischen 800 und 1.000 US-Dollar kosten.

Es muss eine M.2 NVMe SSD sein. Mit der richtigen SSD betragen die Übertragungs- und Zugriffsdatenraten bis zu 800 MBit/s.



Die SSD-Installation ist einfach, wenn Sie wissen, wie man einen Schraubenzieher bedient, und keine zitternden Hände haben. Lösen Sie die beiden Schrauben, mit denen eine Abdeckung an der Rückseite der Dockingstation befestigt ist. Setzen Sie die SSD ein und befestigen Sie die untere Abdeckung wieder.

Allerdings hätten wir es vorgezogen, wenn Sonnet der Dockingstation die richtigen Schraubendreher beigelegt hätte, da das, was Sie brauchen – ein winziger Kreuzschlitz – möglicherweise nicht in der durchschnittlichen Werkzeugkiste enthalten ist.

Der Echo 20 ist nicht schwer, aber selbst mit seinem kompakten Netzteil ist er nicht besonders tragbar, sodass Sie das, was Sie auf der SSD speichern, nicht mitnehmen, wenn Sie den Laptop vom Dock trennen. Es eignet sich hervorragend für Backups, Archivierung und für große Dateien, die Sie unterwegs nicht benötigen.

Es gibt auch einen schnellen SD-Kartenleser für mehr tragbaren Speicher …

Tragbarer Speicher

Der Echo 20 verfügt nur über einen SD-Kartenleser für tragbare Speicherung, während der TS4 sowohl über SD- als auch MicroSD-Leser verfügt.

Beide Formate bieten mehr Flexibilität und die beiden Steckplätze können gleichzeitig genutzt werden, sodass der TS4 die Nase vorn hat, wenn Sie lieber tragbaren Speicher installieren möchten.

Die meisten MicroSD-Karten werden mit einem SD-Adapter geliefert, sodass Sie das Fehlen von MicroSD nicht davon abhält, beim Echo 20 zwischen den beiden Speicherkartenformaten zu wählen. MicroSD-Karten sind normalerweise günstiger als SD-Karten in voller Größe.

Winzige Speicherkarten waren einst nur professionellen Anwendern wie Fotografen vorbehalten, die sie zum schnellen Übertragen von Dateien nutzen. Allerdings kann jeder eine hochwertige 512-GB-Karte für etwa 75 $/75 £ kaufen, und sie bieten eine kostengünstige Möglichkeit, den Speicher in Ihrem Laptop zu erweitern, und sind außerdem super tragbar.

Der UHS-II-SD-Kartenleser des Echo 20 ist mit 312 Mbit/s schnell – genau wie der des TS4.

Wenn Sie tragbaren Speicher bevorzugen, gibt es wie bei anderen Docks auch andere Optionen. Sie könnten beispielsweise ein tragbares SSD-Gehäuse wie den M.2 NVMe SSD-Gehäuseadapter von Ugreen hinzufügen, der für etwa 30 US-Dollar erhältlich ist (ebenfalls ohne SSD selbst).



Dock-Anzeigeoptionen

Sie können ein externes Display über den HDMI 2.1-Anschluss anschließen (ohne dass ein Adapter erforderlich ist) und einen weiteren Bildschirm über einen der Thunderbolt-Anschlüsse oder zwei über die beiden nachgeschalteten Thunderbolt-Anschlüsse.

Dual-Display-Unterstützung bedeutet, dass M1/M2 Pro-, M1/M2 Max- und M1/M2 Ultra-Macs entweder einen einzelnen 4K/5K/6K-Bildschirm oder zwei HD/4K/5K/6K-Displays anschließen können.

Ein Mac mit einem M2 Pro/Max/Ultra-Chip kann bis zu ein einzelnes 8K-Display bei 60 Hz oder zwei HD/4K/5K/6K-Displays (beide 4K bei 60 Hz) unterstützen.

Windows-PCs und Chromebooks mit Thunderbolt 4 können bis zu ein einzelnes 8K-Display bei 60 Hz oder zwei HD/4K-Displays bei 60 Hz unterstützen.

Ein interessanter Unterschied zwischen dem Echo 20 (HDMI 2.1) und dem Caldigit TS4 (DisplayPort 1.4) ist die Wahl des Videoanschlusses.

HDMI ist der beliebteste Anschluss bei Displays, aber DisplayPort ist traditionell hinsichtlich der technischen Daten überlegen. HDMI 2.1 hat jedoch mehr als zu DP 1.4 aufgeschlossen und ist daher selbst für High-End-Profis eine gute Option. HDMI 2.1 ist ein großer Fortschritt gegenüber HDMI 2.0, das auf den meisten anderen Dockingstationen mit Videoanschluss zu finden ist.

Audioanschlüsse vorne und hinten

Die Optik ist nicht die einzige Stärke des Echo 20. Es stehen vier Audioanschlüsse zur Verfügung. An der Vorderseite befindet sich eine 3,5-mm-Kombibuchse für entweder kabelgebundene Kopfhörer oder ein Mikrofon, und an der Rückseite befinden sich separate RCA-Line-Out-Buchsen für den linken/rechten Kanal, die ein sauberes Signal an Aktivlautsprecher oder einen Verstärker liefern können, sowie zusätzliche 3,5-mm-Buchsen Mikrofonbuchse.

Die drei Audioanschlüsse des TS4 sind alle 3,5 mm. Obwohl zwischen Cinch- und 3,5-mm-Anschlüssen kein merklicher Unterschied in der Klangqualität zu erkennen ist, unterstützen viele A/V-Geräte für Endverbraucher immer noch Cinch-Anschlüsse, die zudem eine sicherere Verbindung als 3,5-mm-Anschlüsse bieten.

Audio-Enthusiasten würden einen digitalen Audio-Anschluss bevorzugen, den sie direkt an ihren Verstärker, ihre Lautsprecher oder ihren Heimkino-Receiver anschließen können, um eine reine Audiowiedergabe in höchster Qualität zu gewährleisten. Für die meisten Benutzer sind die Audio-Anschlüsse des Echo 20 jedoch ausreichend.

Superschnelles Ethernet

Ein weiterer Anwärter auf den „Super“-Status ist das superschnelle 2,5-Gb-Gigabit-Ethernet des Echo 20, das das Potenzial hat, 2,5-mal schneller zu sein als Standard-Gigabit-Ethernet. Dies entspricht wiederum dem kabelgebundenen Netzwerkanschluss des TS4.

Um die 2,5-GbE-Geschwindigkeit nutzen zu können, benötigen Sie ein angeschlossenes Gerät – z. B. einen Router/Netzwerk-Switch – mit 2,5 GbE oder mehr

Der 2,5-Gb-Ethernet-Port ist abwärts- und vorwärtskompatibel mit anderen Ethernet-Geschwindigkeiten und funktioniert daher mit einem Standard-Gigabit-Ethernet-Netzwerk.

Docking-Leistung

Mit 100 W Power Delivery (PD) kann der Echo 20 selbst den größten angeschlossenen Laptop bei voller Nutzung mit Strom versorgen.

Jeder USB-Anschluss des Echo 20 verfügt über eine Mindestladeleistung von 7,5 W, und die nachgeschalteten TB4-Anschlüsse können 15 W für die Stromversorgung angeschlossener Geräte bereitstellen.

Das ist zwar beeindruckend, aber es ist ein Bereich, in dem der Caldigit TS4 mehr Leistung hat. Ihr 230-W-Netzteil ist die leistungsstärkste Dockingstation, die wir je getestet haben, und einer der vorderen USB-C-Anschlüsse kann mit großzügigen 20 W aufgeladen werden – genug, um beispielsweise ein iPhone über USB-C schnell aufzuladen.

Das 150-W-Netzteil des Echo 20 sollte jedoch leistungsstark genug sein, um einen 100-W-Laptop zu laden und noch genug für ein paar angeschlossene Geräte übrig zu haben.



Design

Dockingstationen liegen entweder horizontal, wie beim Echo 20, oder stehen vertikal, wie beim TS4. Vertikale Docks sparen Platz auf dem Schreibtisch, horizontale Docks können jedoch für ein aufgeräumteres Aussehen sorgen.

Persönlich bevorzuge ich das vertikale Design, aber die meisten Docks fügen sich bei richtiger Ausführung ohnehin schnell in die Desktop-Umgebung ein.

Bei den meisten Docks befindet sich der Upstream-Thunderbolt-4-Anschluss (zum Host-Laptop) an der Vorderseite, was bedeutet, dass ein nachlaufendes Kabel Ihren Schreibtisch durcheinander bringt. Sowohl beim Echo 20 als auch beim TS4 ist der Upstream-Port praktischerweise auf der Rückseite des Docks positioniert.

Der Echo 20 ist tiefschwarz, während der TS4 metallgrau ist, obwohl dies wahrscheinlich kein entscheidender Faktor für die Wahl zwischen diesen beiden hervorragenden Dockingstationen ist.



Preis

Das Sonnet Echo 20 Thunderbolt 4 SuperDock kostet 299,99 $, was im Vergleich zu den 399,99 $ des Caldigit TS4 und anderen Thunderbolt 4-Docks wie dem SD5700T von Kensington (369,99 $) sehr günstig ist.

Aufgrund seiner Top-Spezifikationen ist dies mit Abstand das preisgünstigste Thunderbolt 4-Dock, das wir getestet haben.

Beachten Sie, dass im Lieferumfang des Echo 20 keine SSD enthalten ist. Sie müssen dies also berücksichtigen, wenn Sie den internen Speicher hinzufügen möchten. Bei anderen Docks ist dies jedoch nicht einmal eine Option, sodass der Vergleich nicht beeinträchtigt wird.

Auch wenn Sie das SSD-Gehäuse jetzt nicht benötigen, bietet der Echo 20 dennoch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Urteil

Wir dachten nicht, dass der TS4 von Caldigit zu schlagen wäre, aber der Sonnet Echo 20 Thunderbolt 4 SuperDock kommt ihm in puncto Anzahl und Qualität der Anschlüsse sehr nahe, kostet aber 100 US-Dollar weniger.

Es verfügt nicht über einen MicroSD-Kartenleser und bietet nicht so viel Multi-Geräte-Leistung, bietet aber andere Vorteile – vor allem das interne Speichergehäuse – und ist für die meisten Benutzer hoch genug ausgestattet.

Die 19 Anschlüsse sind alle erstklassig – Thunderbolt 4, 10 Gbit/s USB-C und USB-A, 2,5 Gbit Ethernet, HDMI 2.1 – und die Integration des integrierten M.2 NVMe SSD-Steckplatzes verleiht dem Echo 20 unsere Krone als neuer Thunderbolt 4 Dockingstationen nach Wahl.