Sonnensturm zal elkaar binnenkort ontmoeten“

Startpagina Wissen

van: Tanja Banier

Drucken Teilen

Er is een krachtiger zonlicht op de weg richting Erde. Seine Ankunft zou tot de conclusie kunnen komen van de Polar Light Show.

Frankfurt – Ik kom in het jaar dat de zon de komende 11 jaar nieuw zal zijn. Maar er is nog steeds een verschil in beweging. Op de avond van 5 november 2023 zal het zonlicht en poollicht in Duitsland zichtbaar zijn, maar nu kunnen wij het zien. Een gewelddadige zonne-uitbarsting rond het middaguur (29 november) katapulteerde een enorm aantal plasma’s de wereld in. Deze plasmawolken zijn jetzt auf Kurs in Richtung Erde.

Neem op 1 december contact met ons op om het Weltraumwetter-Vorhersagezentrum der Nationalen Ozean- und Atmosphärebehörde der USA (SWPC der NOAA) te voorspellen. De plasmawolken zouden echter nog steeds kleinere en langere plasmawolken kunnen zijn en kunnen worden „gekannibaliseerd“ – het was ook noodzakelijk om geomagnetische structuren op de toekomst te bouwen. De Folge: Poollicht wordt intenser en kan langzamer als normaal worden waargenomen. De SWPC rechts met een geomagnetische sturm van de Stufe G3 op het oppervlak.

Poollicht was al snel te zien in Duitsland

Omdat de SWPC G3 is, kunnen de satellieten in het luchtverkeer worden verbeterd en kunnen de problemen met beide satellietnavigatie worden opgelost. Hoogfrequente funk zou hetzelfde signaal kunnen ontvangen. Sterkere geomagnetische structuren zouden niet kunnen worden gebruikt, noch zouden er gevolgen zijn voor de huidige infrastructuur. Maar voor de ogen van de aarde is er vanuit het poollicht een duidelijk zicht op het zonlicht. Met een geomagnetisch Sturm der Stärke G3 kan een medium Breitengrade – laut SWPC tot een Breite van 50 Grad – zichtbaar signaal worden gebruikt.

Das bedeutet, dass ben 1. Dezember Polarlicht in Deutschland möglich ist. Zur Orientierung: Deutschland erstreckt sich von 47 bis 55 Grad nördlicher Breite, der 50. Breitengrad verläuft etwa door Frankfurt am Main. München bevindt zich op 48. Breitengrad. De poollichtexpert Michael Passarge vom Sonnenobservatorium Bad Salzschlirf werd geboren in dpa optimistisch: Er zijn goede kansen, omdat de Polar Lighters in Duitsland binnenkort in Frankfurt kunnen aankomen of anders niet beschikbaar kunnen worden gesteld.

Weltraumwetter: Aurora Borealis heute bis in mittlere Breiten zu sehen

Die Weltraumwetter-expert Tamitha Skov lees op het perron X (ehemals Twitter) ereutreut: “Ein Volltreffer! Der Sturm zal sterven Erde voaussichtlich op Mittag des 1. Dezember Meeting“. De voorspelling is: „Als je twee nieuwe taken hebt, die je onderweg hebt volbracht, krijg je een pas voor 1,2,3 dagen. Als het magneetveld correct is afgesteld, zal de Aurora actief zijn in de Mitteren Breiten rijk.

Scannen met poollicht: Himmel moet helder en duidelijk zijn

Als het poollicht schijnt, kan de lucht helder en vrij van wolken zijn. Het poollicht in onze noordelijke regio van het zuiden (Aurora Borealis) is zichtbaar, zodat mensen de Scandinavische regio kunnen zien – in de beste omgeving van de stad, zonder enige twijfel van Himmel. Op de Zuidpool van Erde is de herfst van de herfst: Dort kommt das Polarlight vom Zuidpol (Aurora Australis) en de Norden, man sollte as nach Süden schauen.

Poollicht uit Noorwegen. Je volgende man zal in Nordpol zijn, zijn huishoudster en ster zullen de Aurora Borealis in Himmel zien. (Archiefbeeld) © IMAGO/Manuel Romano

Beobachten polarlicht in Deutschland – met diesen Tipps

Speciale websites met Polarlicht-Vorhersage.de en smartphone-apps met „Aurora Alerts“ informeren wanneer het Himmelsschauspiel begint. Het Polar Light Forum for Meteorological Work is een geweldige ervaring, de Aurora Borealis zullen we later nog zien.

Wie ontvangt Poollicht? De Aurora Borealis, beter bekend als Poollicht, is een fenomeen, de bron van zonne-energie. Wanneer het zonneplasma wordt opgeladen, ontstaat er interactie met het magnetische veld van de planeten. Dit werkt, de magnetische stroming in het magnetische veld, het plasma in de poolgebieden, waardoor het poollicht regelmatig kan worden waargenomen. Nog intensiever zonlicht zou het poollicht zichtbaar kunnen maken in de zuidelijke streken.

We zullen blij zijn met ons weer en het poollicht zal de hemel niet kunnen bewonderen, vind het op internet alternatieven: we hebben genoeg webcams, die zeggen, die de Aurora Borealis in het noorden van de hemel zien – in de livestream. Dort ist Polarlicht deutlich häufiger zu seeen in Deutschland. (tabblad)

Ook interessant: Seltsames grünes Leuchten auf dem Mars

Voor het redactionele schrijven van het artikel werd de machine bewerkt. Het artikel is ter beoordeling ingediend door de redacteur van Tanja Banner.