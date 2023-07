Solarmodule dürften inzwischen relativ bekannt sein, da sie in den letzten Jahren immer beliebter und erschwinglicher geworden sind. Je nachdem, was für Sie am besten funktioniert, kann ein Array auf Ihrem Dach aufgestellt oder in Ihrem Garten aufgestellt werden. Obwohl es eine Vielzahl unterschiedlicher Marken und Arten von Modulen gibt, bieten sie alle eine saubere Energiealternative zu fossilen Brennstoffquellen wie Kohle oder Erdgas. Diese Paneele können teuer sein und einige sind schwieriger zu installieren als andere. Aber im Großen und Ganzen können Sie mit günstigeren Energierechnungen, einem geringeren CO2-Fußabdruck und einem höheren Immobilienwert rechnen.

