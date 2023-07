Am Tag vor seiner Abreise nach Europa genießt der US-Präsident einen Tag am Strand. In seinem Heimatstaat Delaware hat Joe Biden nicht nur seine Frau und seine Enkelin bei sich, sondern auch jede Menge Secret-Service-Agenten. Zuerst durchsuchen sie die anderen Badegäste.

US-Präsident Joe Biden wird voraussichtlich an diesem Sonntag in London seine fünftägige Europareise beginnen, bevor er am 11. und 12. Juli zum NATO-Gipfel im litauischen Vilnius weiterfährt. Allerdings vor seiner kurzen offiziellen Reise, dem 46. Juli Der Präsident der Vereinigten Staaten genoss gestern, Samstag, einen entspannten Tag am Strand seines Heimatstaates Delaware. Zusammen mit seiner Frau Jill Biden und seiner Enkelin Finnegan Biden besuchte der 80-Jährige einen öffentlichen Badestrand in der Nähe der Stadt Rehoboth Beach, immer begleitet von einer Truppe Geheimdienstagenten.

Zusammen mit seiner Frau Jill genoss Joe Biden ein paar Stunden am Meer. (Foto: REUTERS)

Biden wurde in einer blauen Badehose mit Meeresschildkröten-Aufdruck auf dem Weg zum Meer fotografiert. Außerdem trug er ein weißes Poloshirt, eine blaue Schirmmütze und seine charakteristische Pilotensonnenbrille. Anschließend machten es sich die Bidens auf Liegestühlen am Meer gemütlich. Der US-Präsident war in ein Buch vertieft, während Geheimdienstagenten andere Strandbesucher mit einem Metalldetektor scannten, wie aus Bildern hervorgeht, die der Daily Mail vorliegen. Nach ein paar Stunden Sonnenbaden verließen die Bidens dann den Strand.

Joe und Jill Biden besitzen seit etwa sechs Jahren ein Haus direkt am Meer in der Küstenstadt Rehoboth Beach. „Jill und ich haben während unserer gesamten Karriere davon geträumt, ein Haus am Strand kaufen zu können, um die ganze Familie zusammenzubringen“, sagte Biden laut Daily Mail in der Vergangenheit. Der private Hauptwohnsitz der Präsidentenfamilie liegt im etwa 100 Meilen entfernten Wilmington.

Heute Morgen (Ortszeit) startete das Flugzeug des Präsidenten von Dover im Bundesstaat Delaware in Richtung Europa. Der 80-Jährige soll am Montag Gespräche mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak und König Charles III. führen. erwartet. Im Anschluss an den Nato-Gipfel, der am Mittwoch endet, will Biden weiter nach Finnland reisen.