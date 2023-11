Sonja Morgan teilt TMI-Geständnis über Owen Wilson

Sonja Morgan ist wirklich der Strohhalm, der das Getränk umrührt.

Der Echte Hausfrauen von New York City Der Star hat viele berühmte Kontakte genossen und war nie davor zurück, Details preiszugeben. Im Jahr 2017 spielte ich ein Spiel namens „Would Morgan Date Him?“ An WWHLverriet Sonja Andy Cohen dass sie beiläufig mit Jack romantisierte und den Oscar-Gewinner als „so viel Spaß“ beschrieb.

Sonja beschrieb auch ihre Affären mit Rockern Billy Idol und Journalist Charlie Rose während eines Interviews mit Page Six im Jahr 2011 und verriet dann, dass sie im Jahr 2021 auch mit dem Sänger Eric Clapton ausgegangen sei WWHL Ausflug. Plus, Tennislegende John McEnroe widerwillig teilte mit, dass er Mitte der 90er Jahre nach seiner Scheidung mit der Bravolebrity zusammen war Tatum O’Neal.

„Ich glaube, das ist passiert“, sagte John 2019 zu Andy. „Aber ich möchte jetzt lieber nicht darüber sprechen, weil meine Frau (Patty Smyth) und meine Tochter sind hier. Für meine Tochter ist es in Ordnung, aber für meine Frau bin ich mir nicht so sicher.

Und nur um wirklich zu beweisen, dass sie keinen bestimmten romantischen Typ hat, erzählte Sonja Unterhaltung heute Abend 2017 hatte sie eine kurze Romanze mit Owen Wilson.

„Tinsley (Mortimer) „Ich sagte, sie sei in Owen verknallt, und ich dachte, sie hätte gesagt, sie sei mit ihm ausgegangen“, erklärte Sonja. „Ich sage: ‚Oh! Ich bin auch mit ihm ausgegangen!‘ Hier draußen (in Los Angeles). Nun ja, ich habe ihn durch ein paar Kunstfreunde in New York kennengelernt, und dann habe ich ihn auch gesehen, als ich hier draußen war. Vor langer Zeit, vor einer Weile.