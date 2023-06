Kiel. Das Schwierigste sei, sagt Sonja Glass, gewesen, Leonatos Wut in einem Tonbild einzufangen. Dieser Vater, der seine Tochter ablehnt, nur weil ein gemeiner Intrigant in einer männerdominierten Welt es ihm zuflüstert. „Die Figur ist so uneinfühlsam in ihrer Wut, dass von einer Sekunde auf die andere nichts mehr von der Tochter Hero übrig ist“, sagt die Musikerin, „ich brauchte zwei Anläufe, um das umzusetzen. Das war wirklich unangenehm – denn Leonatos Hass tut wirklich weh.“

Die wirbelnden Gefühle und Stimmungen in Lieder zu übersetzen, darum ging es Sonja Glass mit dem Soundtrack zum Kieler Sommermusical „Viel Lärm um Nichts“. „Ein Song muss einen Fokus haben, er muss einen emotional ergreifen“, sagt sie. „Aber hier im Stück funktionieren sie anders. Denn so erzähle ich die Geschichte weiter – und weil sie alle widersprüchlichen Gefühle in sich tragen müssen.“

Sonja Glass: Lieber nicht zu viel Respekt vor dem Musical haben

Sonja Glass, die in den 2010er Jahren als Bassistin und Sängerin im Hamburger Pop-Duo Boy erfolgreich war, hatte bisher nichts mit Musicals zu tun. „Ich habe dann versucht, nicht zu viel Respekt davor zu haben“, sagt sie – und stützt sich dabei auf ihre Erfahrungen als Filmkomponistin, etwa für den Kinderfilm „Checker Toby“: „Man bekommt ein Gespür für Dramaturgie.“

Nun ist sie zu den Generalproben in Kiel, um mit der sechsköpfigen Band unter der musikalischen Leitung von Axel Riemann an den letzten Details zu feilen. „Wir prüfen jetzt, wie sich das alles draußen anhört“, sagt sie, „und wir müssen Gesang und Musik zusammenbringen.“

Die Band des Sommertheaters „Viel Lärm um Nichts“ (von links): Peter Weise, Sönke Liethmann, Axel Riemann, Steve Illmann, Felix Konradt und Wolfram Nerlich. © Quelle: Olaf Struck

Sie kommt eigentlich aus der klassischen Musik, sang als Kind in einem Chor und spielte lange Zeit Cello, auch im Orchester. „Die Klassiker haben mich geprägt“, sagt sie. Hat ihr Welten eröffnet, ihr Verständnis für Harmonien vermittelt. „Und das Cello schult das Gehör, denn es gibt keine Bünde, keinen vorgefertigten Ton wie beim Klavier. Man muss es weiter intonieren.“

Irgendwann fragte sie jemand auf der Straße, ob sie in seiner Band Cello spielen wolle. „Aber dann fand ich den Bass so cool, dass ich ihn unbedingt selbst ausprobieren wollte.“ Sie mag die tiefen, dunklen Töne, die melancholische Qualität des Instruments und die besondere Kombination aus Tonalität und Rhythmus.“ Beim Komponieren gefiel ihr das Genre – Grenzen sprengen. „Es hat großen Spaß gemacht, den Charakteren den richtigen Ton zu geben.“ ,“ Sie sagt.

Shakespeares Figuren waren der Ausgangspunkt für Glass‘ Musik

Die Musik wurde von Shakespeares Figuren inspiriert. Es war fast selbstverständlich, dass jede Figur während des Werks ihr eigenes Genre hatte: „Streicher für den verliebten, am Boden zerstörten Helden, Elektrobeats für den bösen Don John und Beatrice, Heros Cousine und Freundin, bekamen einen Tango. Das dachte ich.“ war passend, weil sie so frech und rebellisch ist.

Die Herausforderung bestand darin, Shakespeares weitreichende Sprache in eine singbare Form zu bringen. Da entdeckte Glass das Schreiben für sich: „Manchmal musste ich es überdenken. Aber manchmal machte es auch Sinn, den Text direkt zu übernehmen.“ Wie bei Benedikt, dem Womanizer, der sich mit Beatrice durch den Abend streitet: „Sein Monolog war so dicht, dass ich ihm einen Rap geschrieben habe. Das war eine gute Lösung für die Menge an Worten, die er rauslässt.“

In den letzten Proben sollten die Teile nun zu einem Ganzen zusammenwachsen. Und Sonja Glass findet es in Ordnung, dass die Band nun die Musik übernimmt: „Vielleicht habe ich manches anders im Kopf. Mir gefällt aber, wie die Musiker neue Akzente setzen. Dadurch entsteht eine Mischung aus zwei Welten.“

Premiere auf dem MFG-5-Gelände in Holtenau am Freitag, 30. Juni, 20 Uhr. Danach täglich außer montags bis 16. Juli. Karten: Tel. 0431/901 901, es sind noch Karten für die Premiere verfügbar.

