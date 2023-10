Mit Sonic Superstarsich fange an, das Gefühl zu bekommen, ich wäre schon einmal hier gewesen.

In SchallBei der Rückkehr zum 2D-Format gibt es hier ein gutes Spiel mit vielen Momenten, in denen ich erfreut war, die Innovation von Sonic Team durchscheinen zu sehen. Diese Ideen wurden leider in einer Zeit begraben, die langsamer war, als es sein sollte.Schall– Spielmomente mit technischen Problemen und nicht intuitiven Bosskämpfen.

Für SuperstarsIch[…]wirklich, Wirklich wollte noch einen Sonic Mania. Dieses Spiel war großartig und ich fühle mich sowohl wie Sonic Team als auch Schall Seitdem sind die Fans auf der Jagd nach dieser Höhe. ich kann sagen Superstars Nicht geliefert als Manie tat es, hat mich aber auch nicht so sehr frustriert wie Schall Grenzen tat. Es gab keine Momente, in denen ich meinen Controller oder meinen Kopf so durch eine Wand stecken wollte wie damals verdammenswert Flipper-Sequenz in Grenzen oder der Bosskampf, der scheiterte, als ich kurz vor dem Triumph stand.

„Die ganze Mannschaft hat durchgehalten.“ Bild: Sega

Die Frustrationen von Superstars kam in kleineren Stößen, die nur eine Minute dauerten berühren zu lang, um es zu überwinden. In fast jedem Level gibt es Jump’n’Run-Sequenzen, bei denen ich sie immer wieder durchlaufen musste, oft unter Lebensgefahr, bevor ich durchbrechen konnte.

Manchmal wurde ich von federnden Plattformen hin und her geschleudert, die frustrierend angeordnet waren, um das Vorwärtskommen zu blockieren. In anderen Fällen kommunizierte das Spiel nicht angemessen, was ich tun sollte, was zu mehreren Todesfällen führte, die versuchten, diese Informationen herauszufinden.

Während der Karnevalsphase fährt Sonic Achterbahnen, um zum nächsten Abschnitt des Levels zu gelangen. Während einer dieser Sequenzen stürzte die Achterbahn ständig ab und ich starb immer wieder, nur um dann zu bemerken, dass die Achterbahn viel zu schnell fuhr, als dass ich erkennen konnte, dass ich in kleine Kanonenwerfer springen soll, um dem sicheren Tod zu entkommen.

Trotz meiner Frustration über einige Chefs – einer davon veranlasste mich tatsächlich dazu, meinen Switch aus der Hand zu legen und für die Nacht wegzugehen – gefiel mir der Gedanke, der in ihr Design steckte, wirklich. Während im vorherigen 2D Schalls, Bosse waren normalerweise so strukturiert: „Treffe vier oder fünf Mal, um zu gewinnen.“ Superstars, Bosse haben Phasen, die den Kampfablauf verändern. Nach ein paar Treffern schaltet Robotnik um und zwingt mich dazu, ebenfalls umzuschalten. Manchmal ist die neue Strategie für die nächste Phase leicht zu verstehen; In anderen Fällen ist dies jedoch nicht der Fall.

Beim Sand-Level-Boss habe ich erst nach acht oder neun Toden herausgefunden, dass Sonic einen der Bösewichte, die er auf einen wirft, anstoßen kann, um dem Boss Schaden zuzufügen.

Innovation ist in sehr viel zu sehen Superstars, aber es könnte noch mehr sein. Ich bin es irgendwie leid, auf allen Bühnen die gleichen Aromen zu sehen Schall Spiel. Ich verstehe, dass es gute Gefühle gibt, daran zu erinnern Schall Fans der Spiele, mit denen sie aufgewachsen sind, aber es gibt einen schmalen Grat zwischen Nostalgie und Unoriginalität. Oh, noch eine Karnevalszone? Ein Green Hill-Remix? Eine Wasserzone mit Rutschen? Eine Wüstensandzone? Wie urig.

Um es klarzustellen: Es ist nichts Falsches daran, eine weitere Casino-Zone oder ähnliches zu haben, solange sie etwas anderes machen, und ich hatte nicht das Gefühl, dass dies bei diesen alten Zonen der Fall war.

Es gibt jedoch einige Lichtblicke im Leveldesign. In jeder Zone gab es oft sehr kleine, diskrete Momente, die das Gameplay vom Halten der linken Maustaste bis zum Springen unterbrechen. In einer Zone müssen Sie sich mit einem Bohrer durch Erde und Steine ​​graben, um an einen anderen Teil zu gelangen.

Es gibt sogar eine Arkanoid Abschnitt, der ein wahrer Genuss war. Einfach tolle kleine Möglichkeiten, der 2D-Sonic-Formel ein neues Gefühl zu verleihen.

Ich habe die Press Factory Zone wirklich genossen, wo alle paar Sekunden eine riesige pneumatische Presse im Hintergrund herunterfällt und alles im Level zum Springen bringt. Im zweiten Akt zerstört sich die Fabrik selbst und tötet Sonic sofort, es sei denn, er drückt die in der Zone verstreuten Reset-Knöpfe. Es war eine dringendere Variante, ab und zu in der Sandopolis-Zone das Licht anzuschalten Sonic & Knuckles. Press Factory war eine großartige Möglichkeit, etwas Neues zu machen und gleichzeitig zu beschwören Schall Spiele von früher.

Es ist viel Altes und Neues drin Superstars, Das war großartig. Es ist genau das, was ich wollte. Es gibt viele neue Feinde – einige sind frustrierend, andere einfach –, die es zu bekämpfen gilt. Das Spiel trägt auch die Badniks aus den ersten drei direkt nach oben Schall Spiele in dieses. Erinnern Sie sich an die Heuschrecken aus Launch Base Zone, die Sie mit ihren Krallen von der anderen Seite des Bildschirms aus erschießen konnten? Sie sind zurück.

Die Wertungsprüfung von Sonic the Hedgehog Wo kippst du Sonic durch ein Labyrinth? Auch das ist wieder da. Aber statt am Ende einen Chaos-Smaragd zu gewinnen, erhält man jetzt Medaillen, eine Währung, die man im Kosmetikladen verwendet und der ich nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt habe, weil das Letzte, was ich in meinen Sonic-Spielen will oder mir wichtig bin, ein Kleid ist -Up-Funktion. Es gibt jedoch Chaos Emeralds, die man erhält, indem man sie durch eine Etappe jagt, die mich an die Sonderprüfungen in erinnert Sonic-CD. Nicht zu einfach, nicht zu herausfordernd und auf jeden Fall befreiend, wenn man es schafft, sie zu fangen.

Eine lustige Sache Superstars ist, dass es tatsächlich eine diskrete Geschichte gibt, die sehr süß ist. Die Standard-Beats eines Sonic-Spiels sind da: Sammle die Chaos Emeralds und besiege Robotnik. Aber es gibt auch eine lustige Nebengeschichte rund um Nack the Weasel. (Ich kann ihn auch so nennen, statt seines neuen Namens, Fang the Sniper, denn so wurde er genannt, als er in meinem Lieblings-Sonic-Spiel aller Zeiten vorgestellt wurde, Sonic: Dreifaches Problem.) Während Sie im Laufe des Spiels als Sonic, Amy, Tails oder Knuckles spielen können, gibt es Momente, in denen Sie als einer der anderen Charaktere in speziellen, speziell für sie erstellten Zonen spielen müssen, die ihre einzigartigen Fähigkeiten nutzen – Zum Beispiel Amys Doppelsprung oder Knuckles‘ Gleit-/Wandkletterei.

Ihre Belohnung für Chaos Emeralds ist völlig neu Superstars: Smaragdkräfte. Eine Kraft überschwemmt den Bildschirm mit einer Armee von Sonics, die Feinden aus jedem Winkel Schaden zufügen können. Mit einer weiteren Kraft kannst du Sonic wie einen Kanonenschuss abfeuern. Mein Favorit ist der Anbau einer hohen Ranke, auf die man klettern kann, wenn man den Sprung nicht richtig hinbekommt, während mir am wenigsten derjenige gefällt, der verborgene Geheimnisse preisgibt. (Es ist Sonic! Ich soll gehen schnell. Glaubst du, ich werde meine Zeit damit verbringen, nach Geheimnissen zu suchen?)

Während die smaragdgrünen Kräfte insgesamt interessant aussahen Superstars‚Trailer und sind interessant, wenn man sie tatsächlich benutzt, sie fühlen sich ein bisschen überflüssig an. Sie tragen nicht wirklich zum Gameplay bei, da sie für den Fortschritt einfach nicht erforderlich sind. Ich wünschte, sie wären ein notwendiger Bestandteil des Spiels und die Levels wären so gestaltet, dass man sie nutzen kann, anstatt dass sie optionale nette Dinge wären.

Meine Hauptbeschwerde mit Superstars ist, dass es einfach zu langsam ist. Die Levels sind groß, windig und unhandlich und dauern oft zwischen fünf und sieben Minuten, wobei Sonic nicht genügend Abschnitte hat, um dies zu ermöglichen Wirklich loslassen. Er ist das Schnellste, was es gibt, und das habe ich nicht gespürt, sondern stattdessen acht, neun, zehn Minuten lang über Plattformen gesprungen. Es gab genau einen Moment zu Beginn des Spiels, in dem ich mich wie der Blue Blur fühlte, der ich sein sollte.

Ich wünschte, es hätte mehr solcher Momente gegeben.

Außerdem dauert es zu lange, bis das Spiel interessant wird. Meine erste Stunde war langweilig und ich begann erst in der fünften Zone richtig zu spüren, was Sonic Team vorhatte.

Superstars ist auch technisch…nicht großartig. Ich habe das Spiel am Tag der Veröffentlichung sowohl mit einer PS5-Pre-Launch-Version als auch mit einer Switch-Kopie getestet und kann verstehen, warum Sega sich beim Switch-Code zurückgehalten hat. Es ist fehlerhaft, das Laden dauert länger als in Anno Domini 2023 zulässig sein sollte, und da ist Folgendes:

Was schade ist, da der Switch die primäre Möglichkeit ist Schall Spiel sollte heutzutage gespielt werden. Wenn Sie es bekommen (und ich denke, das sollten Sie), sollten Sie vielleicht mit der Switch-Version warten. (Lustige Tatsache: Nicht allzu lange nach diesem Fehler stürzte das Spiel einfach ab. Ich glaube nicht, dass ich jemals ein Spiel auf der Switch so einfach nicht mehr funktionieren sah.)

Das letzte Mal habe ich a gespielt Schall Spiel zur Rezension, es war Sonic Frontiers, und die Erfahrung war gemischt. Es gab zwar viele Teile des Spiels, die mir Spaß gemacht haben – einige auch Wirklich Ich habe es genossen – dieses Vergnügen wurde letztendlich durch langweilige Langeweile und frustrierende Leistungsprobleme zunichte gemacht.

Als Vorbereitung darauf, dies zu schreiben, habe ich meine noch einmal gelesen Grenzen Als ich die Rezension gelesen habe, nickte ich mit und erkannte viele der gleichen Gefühle, die ich auch hege Superstars Ich hatte für Grenzen.

Obwohl ich viele der gleichen Gefühle hatte, Sonic Superstars hat mir übrigens nicht geschadet Sonic Frontiers tat. Letztendlich bin ich froh, dass Sega ein weiteres 2D gemacht hat Schall Spiel, das sich 30 Jahre später frisch und innovativ anfühlt Sonic the Hedgehog hat diesem kleinen Mädchen ihre lebenslange Liebe zum Franchise eingeflößt.

Es gibt so viele gute Ideen und Momente Superstarsund wenn es etwas schlanker und ausgefeilter wäre, wäre es ein Spiel, das es wert wäre, neben den größten Hits meines Lieblingsigels zu stehen.