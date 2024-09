Dankzij de late Traumtors van Max Moerstedt die in staat waren om de TSG Hoffenheim te ontwijken tijdens de eerste wedstrijd van de Europa League voor een Punkt Gerttet en de vierde Niederlage in Folge. Met een spectaculaire Volley met de eerste 18-jarige Angreifer in de 89. Minute zum 1:1 (0:1)-Eindstand. “Er is een snelle stroming, er is een vloeiende Scherenschlag”Kapitän Oliver Baumann lobde de Youngster im Anschluss am RTL-Microfoon.

In de Bundesliga is Moerstedt bezig aan zijn eerste seizoen met twee Kurzeinsätzen, samen voor alles in de Reserve Mannschaft Spielpraxis. “Max is een goede jongeman. Werkt graag, leeft op de Boden. Dat verdient hij”, vatte Baumann samen. “Dan moet er wat herstel en wassen zijn, dat was wat er te doen was. War gut”, snel der Routinier nüchtern jijammen. Ook trainer Pellegrino Matarazzo is blij met zijn nachwuchspieler. „Er is nog spel, er is heiß, der läuft an, der will unbedingt. Een superervaring voor het leven.”

Moerstedt zelf verklaarde trots te zijn op de ultieme teamacties. „Het is een gezamenlijke inspanning, een teaminspanning, waaraan we meer dan 90 minuten zullen moeten werken. „Ik heb mijn kracht en ik ben echt blij voor het team,“ zei de Mittelstürmer. Het is natuurlijk „een Riesentraum, een Tor te bewerken, de Mannschaft te helpen.“ Wie zal de resultaten met de resultaten hebben? „Het is duidelijk als ik naar de Tor kijk, het is dan zo natuurlijk … Ik geniet van mijn natuurlijke leven,“ zei de Torschütze.