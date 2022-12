Sondergenehmigung für Verkauf: Putin schränkt westliche Unternehmer weiter ein

Kryptowährungen sind in Russland verboten. Um die Folgen der westlichen Sanktionen abzumildern, vollzieht der Kreml offenbar eine Kehrtwende. Zudem treibt die Angst vor dem Exodus ausländischer Investoren Putin dazu, ein Dekret zu verlängern, das seinen Handlungsspielraum einschränkt.

Noch immer benötigen westliche Unternehmer eine Sondergenehmigung der Regierung in Russland, um ihre Anteile an großen Unternehmen verkaufen zu können. Dies betrifft insbesondere den Banken- und Energiesektor. Laut der Nachrichtenagentur Interfax wurde ein entsprechender Erlass von Kremlchef Wladimir Putin im August um ein Jahr verlängert und läuft nun erst am 31. Dezember 2023 aus.

Nachdem Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hatte, verhängte der Westen Sanktionen gegen Moskau. Gleichzeitig versuchen viele Konzerne und Unternehmer, ihr Geschäft in Russland wegen der gestiegenen Risiken zu reduzieren. Die russische Regierung hat diesen Bemühungen jedoch bereits vor Monaten einen Riegel vorgeschoben und den Verkauf von Anteilen in strategisch wichtigen Sektoren wie der Rohstoffgewinnung oder dem Finanzsektor verboten. Solche Verkäufe sind nur mit einer Ausnahmegenehmigung der Regierung möglich. Die Regelung betrifft Unternehmer aus „unfreundlichen Ländern“, also Ländern, die Sanktionen gegen Russland eingeführt haben. Mit der Verordnung will der Kreml eine Massenflucht westlicher Unternehmen verhindern.

Gleichzeitig hat die Regierung Geschäfte genehmigt, bei denen ausländische Unternehmen ihre Fabriken zu Preisen weit unter dem Marktpreis an russische Staatsakteure verkaufen. So haben die Autobauer Renault und Nissan ihre Produktionsstätten in Russland für den symbolischen Preis von einem Rubel verkauft.

Kryptowährung „gut zu gebrauchen“

Um die Folgen westlicher Sanktionen abzumildern, will Russland nach Angaben der Staatsduma im kommenden Jahr auch Kryptowährungen legalisieren. „(Die Kryptowährung) lässt sich gut im internationalen Zahlungsverkehr einsetzen“, sagte der Vorsitzende des Finanzausschusses in der Duma, Anatoly Aksakov, laut der Tageszeitung „Kommersant“. Es geht darum, deren Nutzung rechtlich abzusichern, um den „Parallelimport“ abzusichern. Die Einfuhr von Waren ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers bezeichnen die russischen Behörden als Parallelimport.

Bisher ist die Verwendung von Kryptowährungen in Russland verboten. Die Zentralbank stand dem Phänomen jahrelang sehr skeptisch gegenüber. Im September deutete Ministerpräsident Michail Mischustin jedoch einen Sinneswandel an. Er kündigte an, dass sich die zuständigen Behörden bis Ende des Jahres auf eine einheitliche Position einigen würden. Westliche Sanktionen verbieten zahlreichen Produkten die Einfuhr nach Russland. Neben Rüstung sind dies vor allem Hightech-Güter und Komponenten für die Elektronikindustrie wie Halbleiterchips, aber auch Maschinen und Anlagen. Russland versucht, einige dieser Waren aus Drittländern zu beziehen.