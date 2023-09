Michael Flynn, Boris Epshteyn und Cleta Mitchell. Getty, AP

Die Sonder-Grand-Jury in Fulton County, Georgia, empfahl außerdem Anklage gegen drei ehemalige oder aktuelle Verbündete des ehemaligen Präsidenten Donald Trump: den ehemaligen Berater Michael Flynn, den Berater Boris Epshteyn und die Anwältin Cleta Mitchell, wie aus dem am Freitag veröffentlichten Bericht eines Richters hervorgeht.

Keiner von ihnen wurde schließlich angeklagt, als Fani Willis, Bezirksstaatsanwältin von Fulton County, letzten Monat eine Anklage gegen Trump und 18 Mitangeklagte in einem weitläufigen Erpressungsverfahren wegen angeblicher Versuche, die Ergebnisse der Wahl 2020 zu kippen, erhob. Sie haben ein Fehlverhalten bestritten.

Flynn, der 2017 kurzzeitig Trumps nationaler Sicherheitsberater war, verbreitete haltlose Verschwörungstheorien über die Wahl 2020. Er beriet Trump informell nach der Wahl und nahm an mindestens einer Sitzung im Weißen Haus teil. Er forderte Trump auf, das Militär einzusetzen, um Wahlmaschinen zu beschlagnahmen und in den Staaten, die er verloren hatte, „eine Wahl erneut durchzuführen“. (Flynn bekannte sich schuldig, das FBI im Rahmen der Russland-Ermittlungen im Jahr 2017 belogen zu haben, aber Trump begnadigte ihn, bevor er sein Amt niederlegte.)

Epschteyn, ein Trump-Wahlkampfberater, half dabei, illegitime Listen von Pro-Trump-Wählern in umkämpften Bundesstaaten zu organisieren, die Biden tatsächlich gewonnen hatte. Er war auch in der „Kommandozentrale“ im Willard Hotel in Washington, D.C., wo er mit Trump-Verbündeten daran arbeitete, die Wahl 2020 zu kippen.

Mitchell, eine konservative Anwältin, engagierte sich kurz nach der Wahl 2020 in Trumps Wahlkampf, als der Stabschef des Weißen Hauses, Mark Meadows, sie aufforderte, nach Georgia zu gehen. Sie war dort ehrenamtlich als Rechtsberaterin tätig und half der Kampagne, eine Klage einzureichen, um die Ergebnisse Georgias durch die Behauptung von Betrug ungültig zu machen. Mitchell telefonierte gerade mit Trump, als er den georgischen Außenminister unter Druck setzte, die nötigen Stimmen zu „finden“, um die Wahl zu kippen.