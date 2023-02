Sonam, New Youth National Record Holder und Tochter eines Ziegelofenarbeiters, arbeitet als Lieferagent

Sonam brach den Rekord im 2000-m-Hindernislauf der Mädchen und beendete die Khelo India Youth Games 2022 Madhya Pradesh (KIYG2022MP) mit einer Zeit von 6:45,71 Minuten.

Sonam ließ ihre zweitplatzierte Rivalin C. Keerthana aus Telangana im Distanzrennen mehr als eine halbe Minute hinter sich, mit einem fantastischen Geschwindigkeitsschub auf der letzten Etappe im TT Nagar Stadion in Bhopal.

Die 18-jährige Sonam, die den jahrzehntealten nationalen Rekord von Parul Chaudhary gebrochen hat, liefert während ihrer Trainingspause Pakete in der Gegend von Kotla Mubarakpur in Delhi aus. Ihr Vater arbeitet in einer Ziegelei im Distrikt Bulandshahr in Uttar Pradesh, während ihre Mutter Landarbeiterin ist.

Nachdem sie von Bhopal in das Dorf Hurthala in UP zurückgekehrt war, wurde Sonam in einem offenen Jeep zu einer 5 km langen Siegesparade ihres Dorfes mitgenommen, als sie eine Statue von BR Ambedkar mit einer Girlande bekränzte Dalit-Bezirk.

„Du kannst nicht groß träumen, wenn du nicht einmal sicher bist, ob du deine nächste Mahlzeit bekommst“, wurde Sonam von The Indian Express zitiert.

Da ihr Vater Vir Singh täglich etwa 300 Rupien verdient, sagte Sonam, dass es schwierig sei, ihn mit Essen zu versorgen.

„Ich habe oft mit leerem Magen geschlafen. Wenn der Kartoffelpreis fiel, kaufte meine Mutter sie in großen Mengen. Sie kochte und trocknete sie in der Sonne, damit sie länger hielten“, sagte Sonam.

Sonam enthüllte, dass sie mit dem Laufen begann, als sie sah, wie Jungen aus ihrem Dorf trainierten, um der indischen Armee beizutreten.

„Sie arbeiten so viel auf dem Feld, wenn Sie sich im Sport genauso anstrengen, werden Sie es weit bringen“, sagte einer von ihnen Berichten zufolge zu Sonam.

Ihr Vater sagte, er wolle sein Leben nicht für seine Tochter.

„Ich wollte nicht, dass meine Tochter ein Leben wie ich hat … Wir müssen den Hochofen mit Sand bedecken und darüber gehen. Wenn sich auch nur ein Stein löst, werden wir eingesaugt. Die Sohlen unserer Chappals schmelzen durch die Hitze. Wir binden Holzbretter darauf. Abgesehen von der Hitze atmen wir so viel Staub ein, dass jeder, der in der Ziegelei arbeitet, Atemprobleme hat“, sagte er.

