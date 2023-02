Leden van Rise and Resist nemen deel aan hun wekelijkse “Truth Tuesday” -protest op het hoofdkantoor van News Corp op 21 februari 2023 in New York City.

Fox Corp. Voorzitter Rupert Murdoch zei dat sommige ankers van de tv-netwerken van het bedrijf in de maanden na de verkiezingen van 2020 valse fraudeclaims hebben nagepraat, volgens nieuwe gerechtelijke documenten die maandag zijn verschenen.

In nieuwe aangiften als onderdeel van Dominion Voting Systems’ $ 1,6 miljard lasterzaak tegen Fox en zijn netwerken, zei Murdoch dat hij twijfelde aan de claims van verkiezingsfraude die werden uitgezonden op Fox News en Fox Business Network.

Murdoch erkende ook dat de tv-presentatoren van Fox de valse beschuldigingen van verkiezingsfraude onderschreven. In onthulde vraag en antwoorden van Murdoch’s verklaring, toen Murdoch werd gevraagd of hij “nu wist dat Fox soms dit valse idee van een gestolen verkiezing onderschreef”, antwoordde Murdoch: “Niet Fox, nee. Niet Fox. Maar misschien Lou Dobbs, misschien Maria (Bartiromo) als commentatoren.”

“Sommige van onze commentatoren onderschreven het”, zei Murdoch in zijn reacties tijdens de verklaring. “Ze onderschreven.”

Dominion klaagde Fox en zijn rechtse kabelnetwerken, Fox News en Fox Business aan, met het argument dat de netwerken en zijn persoonlijkheden valse beweringen deden dat hun stemmachines de resultaten van de verkiezingen van 2020 hadden vervalst. Fox News heeft consequent ontkend dat het willens en wetens valse beweringen heeft gedaan over de verkiezingen, en heeft gezegd “de kern van deze zaak blijft de persvrijheid en de vrijheid van meningsuiting”.

In eerdere rechtbankdocumenten zei Fox dat het afgelopen jaar van ontdekking heeft aangetoond dat het bedrijf “geen rol speelde bij het opstellen en publiceren van de betwiste verklaringen – die allemaal werden uitgezonden op Fox Business Network of Fox News Channel.”

Murdoch en zijn zoon, Fox-CEO Lachlan Murdoch, evenals Fox’s belangrijkste juridische en beleidsmedewerker Viet Dinh, werden de afgelopen maanden ondervraagd in verband met de rechtszaak. Eerder in februari werden gerechtelijke documenten vrijgegeven met fragmenten van het bewijs dat Dominion had verzameld tijdens het maandenlange proces van ontdekking en verklaringen, waaronder ook Fox TV-persoonlijkheden.

Sms-berichten en getuigenissen hebben aangetoond dat Fox-managers en Fox’s tv-presentatoren sceptisch waren over beweringen dat de verkiezing tussen Joe Biden, een democraat, en Trump, een Republikein, was opgetuigd.

Dominion zei in gerechtelijke documenten die maandag zijn ingediend dat Fox’s verdediging dat de afgelegde verklaringen een mening waren “nergens toe leidt”.

“Zelfs als sommige uitspraken van Fox’s gastheren als ‘meningen’ kunnen worden aangemerkt, zijn ze nog steeds bruikbaar als ze – zoals hier – gebaseerd zijn op valse of niet openbaar gemaakte feiten,” zei Dominion.

Een vertegenwoordiger van Fox News herhaalde maandag in een verklaring dat Dominion de feiten verkeerd heeft gekarakteriseerd door soundbites te kiezen: “Als Dominion de wet niet verkeerd karakteriseert, is het een verkeerde karakterisering van de feiten.”

Fox heeft zich ook gericht op de private-equity-eigenaar van Dominion in gerechtelijke documenten met betrekking tot het verzoek van Dominion om $ 1,6 miljard aan schadevergoeding, waarbij hij zegt dat het bedrijf “een klein deel van dat bedrag heeft betaald” om Dominion te kopen. Fox heeft ook in gerechtelijke documenten gezegd dat het cijfer van $ 1,6 miljard geen verband houdt met de financiële waarde van Dominion.

“De rechtszaak van Dominion ging altijd meer over wat de krantenkoppen haalt dan over wat juridische en feitelijke toetsing kan doorstaan, zoals blijkt uit het feit dat ze nu gedwongen worden om hun fantasierijke schadevergoedingseis met meer dan een half miljard dollar te verlagen nadat hun eigen expert de ongeloofwaardige beweringen had ontkracht. ‘ zei een Fox-woordvoerder maandag in een verklaring. “Hun summier vonnis nam een ​​extreem, niet-ondersteund standpunt in over de lasterwet die journalisten ervan zou weerhouden basisrapportage uit te voeren en hun pogingen om FOX publiekelijk te belasteren voor het verslaan en becommentariëren van beschuldigingen door een zittende president van de Verenigde Staten moeten worden erkend voor wat het is: een flagrante schending van het Eerste Amendement.”

Een woordvoerder van Dominion zei maandag: “De schadeclaim blijft staan. Zoals Fox maar al te goed weet, overschrijdt onze schade $ 1,6 miljard.”

Dominion heeft niet alleen een rechtszaak aangespannen tegen de tv-netwerken, maar ook tegen het moederbedrijf Fox Corp., met het argument dat het moederbedrijf en zijn topmanagers een rol speelden bij de verspreiding van verkeerde informatie over kiezersfraude door de persoonlijkheden van Fox. Een rechter in Delaware had geoordeeld dat de zaak van Dominion buiten de netwerken kon worden uitgebreid met Fox Corp.

Uit de gerechtelijke documenten van maandag blijkt dat Murdoch en andere leidinggevenden van Fox tijdens de verkiezingsverslaggeving gesloten bleven voor Fox News-CEO Suzanne Scott.

“Ik ben een journalist in hart en nieren. Ik ben graag bij deze dingen betrokken”, zei Murdoch tijdens zijn getuigenverklaring, volgens gerechtelijke documenten.