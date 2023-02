Te midden van een voortdurende drang naar hogere lonen door Amerikaanse arbeiders, inclusief inspanningen om vakbonden op te bouwen en een nationale spoorwegstaking die afgelopen december werd afgewend, vinden sommige staten manieren om de arbeidersklasse te ondermijnen.

Eén methode, zoals Business Insider meldt, is dat de VS beginnen met het toelaten van kinderen tussen 14 en 17 jaar op de arbeidsmarkt. De federale regering heeft gezegd dat deze praktijk ook al op ongeoorloofde wijze toeneemt.

In de afgelopen maand hebben Republikeinse wetgevers in Iowa en Minnesota wetgeving geïntroduceerd die uitzonderingen op de bestaande kinderarbeidregels mogelijk maakt. Dit is gericht op het verbeteren van het aanhoudende tekort aan arbeidskrachten in de VS, dat ook andere landen teistert, voornamelijk in het Westen.

Volgens Business Insider, de staat Minnesota “volgens staatsdemografen alleen al tijdens de pandemie 90.000 arbeiders verloren, waardoor het een van de krapste arbeidsmarkten van het land is. Iowa loopt niet ver achter met ongeveer 75.000 openstaande vacatures in december.” De wetsvoorstellen in deze staten zouden kinderen in staat stellen meer uren te werken en “werkgevers beschermen tegen aansprakelijkheden als gevolg van ziekte of ongevallen”, wat specifieke industrieën zou kunnen helpen, zoals de bouw en vleesverpakking, die in deze staten hard worden getroffen.









De federale overheid heeft in januari ook een nieuwe regel ingevoerd waardoor mensen die professionele vrachtwagenchauffeur willen worden, hun commerciële rijbewijs (CDL) op 18-jarige leeftijd kunnen behalen in plaats van op 21-jarige leeftijd. Dit werd gedaan omdat, zoals CNN meldt, “het hoofd van de American Trucking Associations zei dat de industrie ongeveer 80.000 extra chauffeurs nodig had.” Het voorstel werd aanvankelijk in 2020 gepresenteerd door de Federal Motor Carrier Safety Administration.

Voorstanders van veiligheid riepen het initiatief onmiddellijk uit en zeiden dat onervaren chauffeurs het publiek in gevaar zouden kunnen brengen, wat misschien een meer in het oog springende kwestie is na de treinramp in Oost-Palestina, Ohio. Die kwestie houdt ook in de eerste plaats verband met zowel deregulering als de rechten van werknemers, aangezien de arbeiders van Norfolk Southern (samen met anderen) aandrongen op hogere lonen, ziekteverlof en modernere remapparatuur.

In wezen proberen door het bedrijfsleven gesteunde politici in staten in het hele land het tekort aan arbeidskrachten op te lossen door kinderen af ​​te tappen en niet door aantrekkelijkere lonen of secundaire arbeidsvoorwaarden aan te bieden. Dit initiatief zou gericht zijn op kinderen in wankele economische situaties, bijvoorbeeld het soort kinderen dat moet werken en geen ouders heeft die het zich kunnen veroorloven om ze geld te geven. De ethische bezwaren zijn hier enorm.

Allereerst lopen Amerikaanse studenten achter op vergelijkbare landen in belangrijke statistieken. Zoals Pew Research ontdekte in een artikel uit 2017, de studenten van het land “Blijf in het midden van het peloton staan, en achter veel andere geavanceerde industriële landen.” Als de Amerikaanse economie enige hoop heeft om in de toekomst te overleven in haar huidige iteratie, en als innovatiekrachtpatser, heeft ze haar studenten nodig om beter te presteren in vakken als wiskunde en wetenschappen. Studenten in de klas houden en hun huiswerk maken, en niet deelnemen aan het personeelsbestand, is een belangrijk onderdeel van verbetering op dit gebied.

Ook hier spelen veiligheidsoverwegingen. Minnesota wil dat 16- en 17-jarigen in de bouw mogen werken, wat een gevaarlijke baan kan zijn. Iowa wil dat zelfs jongere kinderen mogen werken in hun vleesverwerkingsfabrieken, die op het hoogtepunt van de uitbraak van het coronavirus in het land hoge werkdruk en sterfgevallen kenden. Er werd gemeld dat managers van een fabriek van Tyson Foods in Iowa werden ontslagen nadat ze betrapt waren op gokken op wie van hun werknemers Covid-19 zou oplopen. Kinderen zouden niet het slachtoffer moeten zijn van dit soort misbruik en de federale overheid heeft al een toename geconstateerd van illegale kinderarbeid, evenals de daarmee samenhangende verwondingen.













Ten slotte is het grootste probleem hier dat de voorgestelde wetsvoorstellen het vermogen van werknemers om zich te organiseren voor een beter loon ondermijnen. Het tekort aan arbeidskrachten heeft werknemers een unieke kans geboden om arbeidsschaarste te benutten voor hogere lonen en secundaire arbeidsvoorwaarden. Uitbreiding van het personeelsbestand met meer tienerkinderen zou degenen die al in hun functie zitten knieschijf maken en hun kansen op het krijgen van het loon dat ze verdienen belemmeren.

Dit is gewoon weer een voorbeeld van de verschrikkelijke morele verdorvenheid van het Amerikaanse bedrijfsleven en zijn vermogen om elke Amerikaan uit te buiten voor elke druppel winst die het kan opbrengen. Als deze wetsvoorstellen inderdaad worden aangenomen, zal dit een cascade van soortgelijke wetgeving inluiden in door de Republikeinen geleide staten in het hele land, en eens te meer laten zien hoe nutteloos Amerikaans “democratie” is. Politici worden gekocht en betaald door werkgevers en hun lobbyisten, zoals blijkt uit de rekeningen van Iowa en Minnesota.

Het antwoord op het tekort aan arbeidskrachten is niet om terug te grijpen op de 19e-eeuwse normen voor kinderarbeid, maar om arbeiders een eerlijk loon, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en fundamentele waardigheid te geven. Het is een gebrek aan deze exacte dingen die gedeeltelijk hebben geleid tot de massale uittocht van Amerikanen uit ondergeschikte banen in de hoop meer lucratieve kansen te vinden. Ze verdienen het recht om dat te doen, vooral als de werkgevers van arbeiders zo principieel zijn in het gebruik van kinderarbeid.