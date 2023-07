„Es fühlt sich an, als würden die Spam-Anrufe zunehmen“, sagte mein Redakteur heute zu mir. Ja tut es. Ein Blick in mein Anrufprotokoll dieser Woche ergab einen eingehenden echten Anruf und zehn eingehende Spam-Anrufe.

Wir haben 2019 eine Menge darüber geschrieben – hier sind einige Ideen, wie Sie sich schützen können, und ja, ich habe mich für die nukleare Option entschieden – und wenn überhaupt, hat sich die Situation verschlechtert. Die FCC hat einige leere Drohungen gegen Fluggesellschaften ausgesprochen, aber ich habe noch keine wirklichen Maßnahmen gesehen. An diesem Punkt verzweifle ich. Der FCC ist das egal; Den Spediteuren ist es egal; die Spam-Kosten für Spammer niedrig sind und die Tatsache, dass sie Netzwerke zerstören? Scheint keine Rolle zu spielen.

Es fühlt sich an, als würde eine Flut von Blödsinn ansteigen

Ich bin es nicht gewohnt, das Telefon zu meiden. Als Teenager habe ich stundenlang mit meinen Freunden geredet. Aber aufgrund der schieren Menge an Spam erwarte ich keine nützlichen Anrufe – und auch sonst niemand, den ich kenne, erwarte das nicht.

Es ist Schande. Ich mag Videoanrufe nicht, vor allem, weil ich vor der Kamera nicht auf und ab gehen kann und mir das Gehen beim Denken hilft. Während meiner höchsten Telefonnutzung ging ich mit unserem schnurlosen Festnetzanschluss auf die hintere Veranda und ging auf und ab, während meine Freunde und ich schwatzten. Wenn ich alte Fernsehsendungen sehe, in denen Leute an den Kabeln ihrer Telefone drehen, werde ich unaussprechlich nostalgisch.

Jedes verdammte Unternehmen will meine Telefonnummer, und keines von ihnen hütet meine Daten streng. Ich gehe davon aus, dass ein weiterer Teil des Problems die Robo-Dialer sind. Aber emotional scheint das Problem größer zu sein.

Es kommt mir so vor, als würde eine Flut von Blödsinn anschwellen, weil es nicht nur um mein Telefon geht. Spammer sind besser darin geworden, die Filter von Gmail zu umgehen – ich nehme an, weil Google Gmail genau wie die Suche verrotten lässt, während sich das Unternehmen auf seine glänzenden neuen KI-Spielzeuge konzentriert. Ich erhalte gefälschte Quittungen für Einkäufe, die ich nicht getätigt habe: wahrscheinlich Phishing-Versuche. In meiner Arbeits-E-Mail hat mich jede faule PR-Agentur ohne meine Zustimmung für ihren Newsletter angemeldet.

Ich habe wieder angefangen, Bargeld in Geschäften zu verwenden, weil Bargeld mich nicht automatisch für Marketing-E-Mails anmeldet, die ich nicht möchte

Wie bei Telefonanrufen freute ich mich auch auf E-Mails; Ich habe sogar einmal Online-Freunde über Listservs gefunden. Doch als die Technologie im Alltag immer wichtiger wurde, ging die Zahl der Personen in meinen E-Mails dramatisch zurück und die Zahl der Vermarkter stieg. Ich habe wieder angefangen, Bargeld in Geschäften zu verwenden, weil Bargeld mich nicht automatisch für Marketing-E-Mails anmeldet, die ich nicht möchte.

Das Schädliche an diesen Marketing-E-Mails ist, wie lange es dauert, sich abzumelden. Ein Klick auf ein neues Browserfenster, in dem ich bestätigen muss, dass ich es ernst meine, und aufgefordert werde, ein Kästchen anzukreuzen, um zu erklären, warum. Alles für etwas, das ich überhaupt nicht wollte. Wenn ich darüber nachdenke, werde ich müde. Wenn ich Tun Machen Sie sich nicht die Mühe, sich durchzuklicken, ich melde die E-Mails immer als Spam. Ich denke nicht, dass es wichtig ist, aber es gibt mir ein besseres Gefühl.

Es gab eine Zeit, in der das Internet aus Menschen bestand, aber jetzt, wo es Spammer und Unternehmen sind, habe ich das Gefühl, dass ich eine Sekretärin – oder einen Türsteher – brauche, um sicherzustellen, dass nur Menschen durchkommen. Als ich jünger war, fühlte sich das Internet wie eine Eintrittskarte in eine größere, aufregendere Welt an als das Maisfeld, in dem ich aufwuchs. Aber jetzt scheint es, dass der Lärm das Signal übertönt hat, das mich einst getragen hat. Und es scheint, als würde es niemanden interessieren.

Angesichts der glänzenden neuen KI-Tools, die offenbar direkt darauf abzielen, menschliche Verbindungen zu zerstören – wozu dient ChatGPT, wenn nicht zum Marketing? – Es scheint, als stünden wir kurz vor dem Abgrund. Die Missachtung der Nutzer durch die Tech-Industrie ist seit den Tagen des Bastard Operator from Hell ein Grundpfeiler. Es ist nicht nur die C-Suite; Ich bin zu der Überzeugung gelangt, dass der durchschnittliche Programmierer mich ebenfalls hasst und bereit ist, meine Verbindungen zu meiner Community im Austausch für einen netten Gehaltsscheck zu zerstören.

Ich schätze, das ist Teil der Hinwendung zu Gruppenchats, nicht wahr? Ich verwende Discord nicht, weil die Benutzeroberfläche bei mir zu Bienenstöcken führt – zu viele Benachrichtigungen! – aber ich bin in mehreren Freundes-Slacks, plus iMessage-Gruppen und so weiter.