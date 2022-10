Somalia – Mindestens 100 Menschen bei Anschlägen getötet

Rettungskräfte bergen eine Leiche vom Tatort in Mogadischu. (Farah Abdi Warsameh / AP / dpa)

Das teilte der Präsident des Landes, Mohamud, in einer Erklärung mit. Gestern Abend war von etwa 30 Toten die Rede. Die erste Explosion traf das Bildungsministerium in der Nähe einer belebten Kreuzung in Mogadischu, die zweite Autobombe explodierte, als Krankenwagen eintrafen und Menschen sich versammelten, um den Opfern zu helfen. Der Präsident machte die radikalislamische Al-Shabaab für die Anschläge verantwortlich.

Die Terroristen kontrollieren weite Teile Zentral- und Südsomalias. Sie verüben häufig Angriffe auf Zivilisten, Regierungsbeamte, Geschäftsleute und Journalisten. Die Regierung in Mogadischu führt seit mehreren Monaten eine Militäroffensive gegen Al-Shabaab.

