Solo Acts: Marco Arment en zijn podcast-app Overcast

Marco Arment is al jaren solo bezig met het bouwen van echt coole dingen op internet. Terwijl hij de CTO van Tumblr was, lanceerde hij Instapaper in 2008. Hij verliet Tumblr in 2010, verkocht een meerderheidsaandeel van Instapaper in 2013 en richtte zich vervolgens op Overcast, een van de absoluut beste apps die je kunt gebruiken voor volgen en luisteren naar podcasts.