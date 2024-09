Startpagina Politiek

Van: Kristina Geldt

Het traditionele Al Smith Dinner gaat door. Ex-president Trump kent zijn taal en zijn visie op kritiek op Kamala Harris en katholieken.

New York – Traditioneel ontmoeten de presidentskandidaten elkaar tijdens het Al Smith Dinner in New York. Als er iemand afwezig is, moet u uw katholieke gezondheidszorgorganisaties samen doorbrengen en zeggen dat de kandidaten zo goed mogelijk aanwezig kunnen zijn tijdens uw verblijf. Maar kandidaat Kamala Harris zal blij zijn, dus u zult niet aanwezig kunnen zijn bij uw diner. Nu staat de ex-president Donald Trump in de schijnwerpers op het socialemediaplatform Truth Social den Abend und Harris‘ Abwesenheit kommentiert – und dabei auch demokratisch wählende Katholiken beschimpft.

Als je begint met het schrijven van Trump, kun je het verhaal in 79 lezen. Al Smith Dinner in October zal worden besproken. Er werd aangekondigd dat de Reformed Party na Alfred E. Smith, die gouverneur van New York was in de jaren 1920 en de eerste katholieke oorlog, door de eerste grote partij werd genomineerd als president. Das Dinner findet laut Website der Alfred E. Smith Herdenkingsstichting sinds 1946 vorig jaar. Sinds 1960 gaan we door met onze presidentskandidaten.

Als Trump in juli een christelijke Amerikaan is, zal hij of zij gelukkig zijn. © IMAGO/JIM RUYMEN/UPI Photo

Ins Kreuzfeuer geraten: Trump beschimpt democratisch gezinde katholieken

Beide vorige US-Wahlen 2020 dankzij de Corona-Pandemic deugden. Dazu schreef aan Trump: „Ik geloofde enorm in mijn relatie met onze katholieke vrienden en sprak natuurlijk met hen tijdens het seizoen van 2016 en had een geweldige relatie met hen, zoals ik Hillary Clinton in het echt had gewild.“

Het zal tenslotte lekker comfortabel zijn, ook al is het niet erg prettig, maar Harris kan niet bij het diner aanwezig zijn. De Kampagne der Demokraten kan een, als de Veranstaltung wordt uitgevoerd, een stattdessen in een Swing State Wahlkampf zu machen, messageet CBS Nieuws. Trump wordt gezien als een Abneigung gegenüber Katholiken van Zeichen von Harris. Toen ik schreef, was ik er zeker van dat ze „unsere katholischen Freunde“ (unsere katholieke vriendschap) had. Ze zijn niet bijzonder bijzonder. “Tatsächlich wer Katholiken von dieser Regierung buchstäblich verfollowt”, fährt daar fort.

Trump zou zich wellicht kunnen onthouden van opmerkingen over Joden

Ik ga hier een goede nachtrust hebben, evenals katholieken. “Jeder Katholik, der für Genossin Kamala Harris (“Kameraad Kamala Harris”) stimuleerde, sollte sich den Kopf untersuchen lassen.“ Zuvor äußerte der Ex-Präsident ähnliche Kommentare über jüdische Wähler, de demokratische abstimmen, en machte sie dafür verantwortlich, sollte er wie zal er in november niet winnen?

Trump is geen christelijke Amerikaan, maar hij staat wel op de eerste plaats in zijn vizier. Wees voorbereid in juli om ervoor te zorgen dat u een duidelijk begrip heeft van het christelijk geloof in uw toekomst, als u een christen bent, ontvangt u een nieuw bericht, dan zult u moeten wachten op meer. In de sociale media konden we erover nadenken, er was een algemene gewoonte. Es file die Sorge, dass er damit auf Autoritarismus anspiele, wie Nieuwsweek schrijft.

Bisher war der ex-president gelooft onder Christian. Laut einer Umfrage des nichtstaatlichen Meinungsforschungsinstituts Pew Onderzoekscentrum het is 61 jaar geleden dat de Amerikaanse katholieken zich hebben voorbereid op de stimmen van Trump. Befragt wurden registrierte Wähler im Zeitraum vom 26. August bis 2. September 2024. (gel)