Sag niemals nie, sagt man, doch im Moment scheint es, als würde Mercedes mit der Vorstellung seiner praktischsten E-Klasse die letzte Episode des T-Modells einläuten. ntv.de durfte erstmals die sogenannte S214-Serie fahren.

Irgendwann wird die Zeit kommen, in der das, was einst revolutionär war, überlebt. Und dann endet das Kapitel. Mit dem T-Modell der E-Klasse könnte die kürzlich eingeführte Baureihe fertig sein. Wird der Kombi tatsächlich bald ausgedient haben? Vielleicht wäre das übertrieben, aber andere praktische Automobilformate wie der SUV werden zweifellos eine Bedrohung darstellen; Die Nachfrage ist einfach riesig. Dies ist vielleicht der Grund, warum Mercedes dem T-Modell einen etwas jungenhaften All Terrain verpasst hat.

Doch werfen wir einen kurzen Blick in den Rückspiegel: 1978 brachte Mercedes seinen ersten offiziellen Großkombi auf den Markt – damals in Form der Baureihe 123. Nicht, dass es früher generell keine Kombis gab, aber im Luxussegment? Lieber nicht. Interessanterweise war der Kombi zeitweise auch in den USA ein Thema, wo lokale Marken recht luxuriös und praktisch zugleich waren. Hierzulande kämpfte der Kombi allerdings mit dem Stigma, ein unschöner Handwerkerwagen zu sein. Ein möglicher 280 TE könnte diese Annahme locker abwehren – allein schon mit seinem horrenden Preis.

Mit 4,95 Metern Länge hat die Mercedes E-Klasse fast Oberklasseformat. (Foto: Mercedes)

Zurück in die Gegenwart. Mit dem Wissen, dass man möglicherweise das letzte T-Modell fährt, versucht man automatisch, das Erlebnis damit intensiver aufzusaugen. Ich gehe um das Fahrzeug herum und betrachte jedes Stück Metall. Werfen Sie einen genauen Blick auf das lang wirkende Heck. Dieser Eindruck täuscht – mit 4,95 Metern ist das neue T-Modell genau so lang wie die Limousine. Früher (bis zum direkten Vorgänger der Baureihe 213) war der Kombi immer etwas länger. Und noch etwas anderes symbolisiert, dass der Zenit des T-Modells überschritten zu sein scheint.

Der S214 ist kein Laderaummonster

Während früher die großen Luxus-Vans von Mercedes in puncto Kofferraumgröße absolute Meister waren, schrumpfte das Laderaumvolumen bis zum S213 massiv. Die Mitte der 1990er-Jahre eingeführte Baureihe 210 konnte bis zu 1.975 Liter Gepäckäquivalent laden – das damalige Highlight. Jetzt sind noch 1830 Liter (PHEV-Modelle nur 1675 Liter) drin. Das sind 10 Liter mehr als beim Vorgänger, aber das ist keineswegs ein altes T-Modell-Merkmal. Klar, das ist Meckern auf hohem Niveau, aber Mercedes muss aufpassen, dass sich die Münchner in puncto Praktikabilität nicht am Ende die Krone sichern. Der kommende BMW Fünfer wird ziemlich groß sein.

Auf Wunsch zeigt der All Terrain Geländedaten auf dem Superscreen an. (Foto: Mercedes)

Natürlich ist alles vergessen, sobald ich hinter dem Steuer sitze. Jetzt fängt mich Mercedes mit seinen geschmeidigen Ledersesseln und dem tollen Superscreen wieder ein. Es ist nicht ganz so groß wie der Hyperscreen, der derzeit den EQ-Modellen vorbehalten ist, aber immer noch groß genug. Und ich kann auf dem Weg von München nach Südtirol noch gar nicht alles ausprobieren, was die E-Klasse können soll. Beispielsweise schaltet eine künstliche Intelligenz (KI) jetzt bei kühlen Temperaturen immer die Sitzheizung ein, nachdem ich das ein paar Mal gemacht habe. Irgendwann meldet sich der Energetisierungscoach mit Musikvorschlägen, ausdrucksstarken Farben für die Ambientebeleuchtung und der dazugehörigen Sitzmassage. Wahrscheinlich war ich am Steuer etwas müde. Gut ist auch, dass zumindest die Fondpassagiere dank der rund zwei Zentimeter größeren Breite und des Radstands etwas mehr Platz haben als bisher, auch wenn man beim Ladevolumen Abstriche macht.

Das Infotainment-Potenzial im 214 ist unerschöpflich

Kleine Mercedes-Sterne als LED-Signatur der Rückleuchten verleihen der E-Klasse Wiedererkennungswert. (Foto: Mercedes)

Eine große Hilfe ist der mittlerweile recht ausgefeilte Sprachassistent, mit dem man sich flüssiger als bisher unterhalten kann. Mercedes ist in dieser Disziplin eigentlich nicht schlecht. Und beim Bau anspruchsvoller Dieselmotoren. Zunächst habe ich mir einen bodenständigen (wenn man das angesichts des Grundpreises von 66.818 Euro überhaupt sagen kann) E 220d mit 194 plus 23 Elektro-PS herausgesucht, nur um am Ende festzustellen, dass man nicht mehr braucht Motor. Dieser drehmomentstarke Vierzylinder-Diesel mit zwei Litern Hubraum (440 Newtonmeter) zieht den Zweitonner mit ausreichend Energie bergauf oder dreht souverän seine Runden auf der Autobahn. Dank der Neungang-Wandlerautomatik bleibt die Geschwindigkeit meist angenehm niedrig, was dann zu einem Verbrauch von unter sechs Litern (WLTP) auf 100 Kilometer führt.

Apropos Antrieb und Verbrauch. Mercedes ist stolz auf seine Plug-in-Hybride (Benzin und Diesel) mit installierten 25 kWh Strom, um rund 100 Kilometer rein elektrisch fahren zu können. Hier darf gefahren werden: Der etwas später einsetzende Dieselmotor leistet 313 PS Systemleistung. Mit der Kombination aus Dieselmotor und Elektromotor hat Mercedes nicht nur einen einzigartigen Produktvorteil geschaffen, sondern auch einen sehr laufruhigen Antriebsstrang. Da der Diesel generell nicht so hoch dreht wie der Benziner, wirkt das Paket irgendwie weniger hektisch. Und die Betriebsstrategieübergänge zwischen Verbrennungsmotoren verlaufen weitgehend reibungslos. Nimmt man beide Aggregate zusammen, marschiert der hier als Allradler konzipierte Benz sportlich voran.

Beschleunigungszeiten schuldet der Hersteller zwar noch, aber es ist kaum vorstellbar, dass der 300de länger als sieben Sekunden für den Sprint auf 100 km/h benötigen würde. Rein elektrisch ist mit 129 PS kein Selbstläufer. Natürlich beeinflussen unterschiedliche Fahrmodi die Betriebsstrategie. In der elektrischen Einstellung bleibt der Verbrennungsmotor bis zur Kickdown-Schwelle stehen, wenn genügend Saft in der Batterie ist.

Der alte 124 hat alles, was Sie brauchen

Im Vergleich zu heutigen E-Klassen wirkt der W124 geradezu zierlich. Die 4Matic-Variante ist selten. (Foto: Mercedes)

Bevor das Kapitel E-Klasse T-Modell in diesem Artikel endet, muss unbedingt die anschließende Fahrt in der klassischen 124er-Reihe stattfinden. Die Mercedes-Klassikabteilung hat dem S214 unter anderem einen 300 TD Turbo 4Matic spendiert. Und er hatte für 1989 bereits unglaublich fortschrittliche Dinge an Bord, etwa einen Doppelairbag. Die dringende Frage ist nun, ob man ohne 4D-Burmester-Sound plus Dolby Atmos, schickes Head-up-Display, KI, Monster-Touchscreen, ferngesteuertes Parken per Smartphone-App und Videostreaming leben kann.

Kenner erkennen den leistungsstarken Turbodiesel an den Lufteinlassschlitzen im rechten Kotflügel. (Foto: Mercedes)

Und ob! Ich habe das Gefühl, ich könnte mit dem alten Turbodiesel – 143 PS mit Viergang-Automatik und 250.000 Kilometern auf dem Tacho – von Brixen nach Berlin oder Köln fahren, ohne mit der Wimper zu zucken. Der Kombi, dessen selbstzündender Dreiliter-Reihensechszylinder nur etwas mehr Leistung hat als der Elektromotor des PHEV allein, fährt sich sanft und komfortabel. Der Vorbesitzer hat einfach vergessen, einen Tempomaten zu bestellen – dann wäre die lange Reise perfekt.

Doppelairbags und Leder waren in den 1980er Jahren Ausdruck luxuriösen Wohnens. (Foto: Patrick Broich)

Der Preis des alten Dreihunderter-Modells zeigt, dass ein Kombi heute kein billiges Vergnügen ist, wie damals bei Mercedes. Als Turbo mit den markanten Lufteinlassschlitzen im rechten vorderen Kotflügel und einer Handvoll Optionen wie Klimaanlage, Leder und einem edlen Becker-Radio erreichte der praktische Benz damals fast die 90.000-Mark-Marke. Für dieses Budget hätte der Geschäftsmann oder die Geschäftsfrau einen luxuriösen 500 SE bekommen, wenn auch nur in der Basisausstattung. In der heutigen Zeit, in der luxuriös ausgestattete T-Modelle 100.000 Euro und mehr kosten können, erscheint das surreal günstig. Den schwäbischen Allrounder S214 gibt es übrigens auch als E 450 4Matic mit klangvollem Reihensechszylinder und endlosen Reserven (381 plus 23 PS).

Ob die Geschichte des T-Modells mit der aktuellen Version wirklich endet, bleibt abzuwarten. Es wäre schade, wenn Autofahrer, die sich mehr Praktikabilität wünschen, unweigerlich gezwungen wären, auf ein SUV umzusteigen.