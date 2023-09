CNN

Das Schicksal des Solheim Cup steht auf dem Spiel, nachdem sich Team Europe vor dem letzten Tag im Finca Cortesín, Spanien, zurückkämpfte und den Punktestand mit 8:8 ausgleichen konnte.

Das Team USA ging mit einer 5:3-Führung in den Samstag, nachdem es seine Gegner in der ersten Session am Freitag beschönigt hatte, konnte diesen Vorteil jedoch nicht mit einer zweiten Nachmittagssession-Niederlage in Folge nutzen.

Team Europe strebt den dritten Rekordsieg in Folge beim Solheim Cup an und muss am Sonntag 14 Punkte erreichen, da es der aktuelle Titelverteidiger ist.

Zwei der vier Vierer-Spiele am Vormittag, bei denen die Spieler jedes Paares abwechselnd mit einem Ball schießen, erwiesen sich als turbulente Angelegenheit. Der letzte Kampf zwischen dem schwedischen Paar Linn Grant und Maja Stark und den Amerikanerinnen Danielle Kang und Andrea Lee wurde durch den letzten Putt an Loch 18 entschieden.

Grant musste beim letzten Putt einen 12-Fuß-Putt hinlegen, um sich inmitten spürbarer Spannung Europas zweiten Punkt der Sitzung zu sichern – und der 24-jährige Rookie schaffte dies zur offensichtlichen Freude des parteiischen Publikums auf der Finca Cortesín.

Dieser dramatische Putt bildete den würdigen Abschluss eines Spiels, bei dem sich die Dynamik zugunsten des Teams von Suzann Pettersen änderte, obwohl das Team USA nach der Vormittagssitzung immer noch einen Vorsprung von 7:5 hatte.

Bei der Nachmittags-Fourball-Session – einem Format, bei dem jeder Spieler seinen eigenen Ball schlägt und an jedem Loch den niedrigsten Punktestand für sein Paar aufzeichnet – wurde die Bestenliste nach dem Birdie von Leona Maguire am zweiten Loch sofort mit europäischem Blau überschwemmt, und dieser Schwung blieb nahezu konstant im spanischen Sonnenschein.

Maguire und ihr Partner Charley Hull machten mit Nelly Korda und Ally Ewing leichte Arbeit und kamen nach nur 15 Löchern hinter einer Reihe von Birdies ins Ziel, bevor sie sich wieder auf den Weg machten, um den Rest des Teams zu unterstützen und in der Bewunderung der zu baden Zuschauer anwesend.

Die Brillanz Europas wurde durch den Blitzstart der Heimfavoritin Carlota Ciganda und Grant bei den Vierbällen deutlich, als sie als Team acht Birdies in Folge machten und im Spiel gegen Kang und Lilia Vu die Initiative übernahmen.

Kang und Vu hielten bewundernswert mit, wobei vor allem Ersterer die ganze Zeit über zahlreiche Clutch-Putts einlegte, um in greifbarer Nähe zu bleiben – nur um dann zu scheitern, da Ciganda und Grant den Spielstand auf 8-8 ausgleichen konnten.

Die entscheidenden Einzelspiele am Sonntag – bei denen alle 12 Spieler gegen einen Spieler der gegnerischen Mannschaft antreten – könnten sich für mehrere Mitglieder des europäischen Teams, die bisher in allen vier Sitzungen gespielt haben, als Ausdauertest erweisen.

Grant, Maguire und Emily Pedersen werden bis zum Ende des Wettbewerbs alle an jeder Sitzung teilgenommen haben, während Team USA unter der Leitung von Kapitänin Stacy Lewis am gesamten Freitag und Samstag keine Spieler eingesetzt hat.