Leona Maguire gewann bei ihrem Solheim-Cup-Debüt im Jahr 2021 4,5 Punkte; Kann Team Europe einen historischen dritten Sieg in Folge über Team USA erringen? Verfolgen Sie die Eröffnungszeremonie am Donnerstag ab 17:00 Uhr live auf Sky Sports Golf, bevor Sie den ersten Tag am Freitag ab 6:30 Uhr live verfolgen.

Team Europe-Kapitänin Suzann Pettersen blickt auf den Solheim Cup 2023 und sagt, die Spieler seien sich darüber im Klaren, was am Freitag in Bezug auf die Paarungen passieren wird

Leona Maguire weigert sich, zusätzlichen Druck auf sich auszuüben, da sie diese Woche in Spanien auf ihrem herausragenden Solheim-Cup-Debüt aufbauen und dazu beitragen möchte, Geschichte für Team Europe zu schreiben.

Maguire erzielte für Catriona Matthews Mannschaft beim 15:13-Sieg im Jahr 2021 den besten Treffer und holte 4,5 Punkte bei einem ungeschlagenen Debüt, als Team Europe seinen Titel auf amerikanischem Boden erfolgreich verteidigte.

Die Irin hat in den zwei Jahren seitdem zweimal auf der LPGA Tour gewonnen und in dieser Zeit an mehreren Majors teilgenommen und sich unter den Top 20 der Welt etabliert, wobei Maguire wahrscheinlich eine Schlüsselrolle für Suzann Pettersens Mannschaft auf der Finca Cortesin spielen wird.

Team Europa strebt zum ersten Mal in der Geschichte des Turniers den dritten Sieg in Folge gegen Team USA an, obwohl Maguire die Aussicht auf ihre herausragenden Erfolge bei ihrem vorherigen Auftritt beim Solheim Cup heruntergespielt hat.

„Natürlich verlief das letzte Mal so gut, wie es hätte sein können, aber dieses Mal ist es ein brandneues Ereignis“, sagte Maguire in ihrer Pressekonferenz vor dem Turnier. „Es ist ein brandneuer Veranstaltungsort und ein brandneues Team, sowohl auf europäischer als auch auf US-amerikanischer Seite.“

„Ich denke, die USA haben dieses Mal eine fantastische Mannschaft. Ich denke, sie haben eine junge Mannschaft, die bereit ist zu spielen. Letztendlich werde ich versuchen, so viele Punkte wie möglich zu gewinnen, aber wir werden uns einfach so gut vorbereiten, wie wir können.“ Und wie beim letzten Mal gehe ich mit sehr geringen Erwartungen an die Veranstaltung, genauso wie ich an jede andere Veranstaltung herangehe.

„Nur weil es in der Vergangenheit gut funktioniert hat, macht das für dieses Mal keinen großen Unterschied. Es fühlt sich fast ein bisschen so an, als würde ein Neuling wieder auf heimischem Boden spielen. Das ist alles noch eine neue Erfahrung für mich, also werde ich es einfach versuchen.“ Ich genieße die Woche so gut ich kann und nutze die Energie der Menge.“

Maguire gewann 2021 zusammen mit Mel Reid 2,5 Punkte und zusammen mit der ehemaligen AIG Women’s Open-Siegerin Georgia Hall einen Punkt, obwohl sie am Dienstag eine Übungsrunde mit Anna Nordqvist, Caroline Hedwall und Madelene Sagstrom spielte.

Die 28-Jährige hielt ihre Pressekonferenz vor dem Turnier zusammen mit der amtierenden Evian-Meisterschaftssiegerin Céline Boutier ab, wobei beide auf die Möglichkeit hinwiesen, dass die beiden irgendwann während der diesjährigen Veranstaltung zusammenspielen könnten.

„Ich denke, wir haben diese Woche ein fantastisches Team“, fügte Maguire hinzu. „Ich denke, es gibt viele Möglichkeiten, wer mit wem spielen kann. Es ist offensichtlich eine neue Mannschaft und man wird einige bekannte und einige neue Paarungen sehen.“

„Sie (Pettersen) hat viele davon gemacht, sie hat selbst neun gemacht, also weiß sie, was sie tut. Ich denke also, dass sowohl ich als auch Celine (Boutier) ziemlich flexibel sind. Wir werden mit fast jedem spielen, also „Wir werden diese Woche alles tun, was Suzann von uns verlangt.“

Pettersen: Europa kennt den Plan für Freitag!

Team Europa hatte am Dienstag 11 seiner 12 Spieler in Trainingsrunden involviert, wobei nur Charley Hull wegen eines leichten Nackenproblems vorsichtshalber ausfiel, und Spekulationen über mögliche Partnerschaften, die Pettersen am Eröffnungstag nutzen könnte, häuften sich.

„Ich war den Spielern gegenüber bereits sehr transparent und habe ihnen buchstäblich gesagt, was wir für Freitagmorgen denken“, Pettersen sagte gegenüber Sky Sports. „Ich wollte, dass die Spieler Verantwortung übernehmen, und je mehr sie frühzeitig wissen, desto einfacher ist die Vorbereitung.“

„Ich denke, die Spieler sind ziemlich darauf eingestellt, was am Freitag passieren wird, was ich großartig finde. Als Spieler habe ich es immer geschätzt, die Informationen so früh wie möglich zu erhalten. Wer in den Übungsrunden spielen sieht, könnte viel zu tun haben.“ mit wem sie möglicherweise (am Freitag) spielen werden, ganz sicher.“

Acht der siegreichen Mannschaften von vor zwei Jahren kehren dieses Mal zurück, wobei Caroline Hedwall ebenfalls Teil früherer Erfolge war und Pettersen aufgrund der Stärke, die ihr zur Verfügung steht, viel zu bedenken gibt.

„Der Frauengolfsport steht kurz vor einer Explosion“, fügte Pettersen hinzu. „Es ist riesig in Asien, es ist groß in den Vereinigten Staaten und es wird offensichtlich immer stärker hier in Europa. Ich denke, die Stärke des Teams zeigt die Stärke der europäischen Talente, die sich durchsetzen.“

„Es wird Spaß machen zu sehen, wie all diese Spieler da rausgehen und sich einfach darauf einlassen. Es ist großartig, eine starke Mannschaft zu haben, bereitet mir aber große Kopfschmerzen. Nicht jeder kann alle Spiele bestreiten, also muss man bestimmte gute Spieler auf die Bank setzen, aber.“ Es ist gut, ein Problem zu haben.

„Mit guten Leistungen gehen auch Erwartungen einher, aber das Tolle daran ist, dass die Spieler so bereit dafür sind. Ich muss nichts sagen, um sie zu inspirieren oder zu motivieren – sie sind einfach alle voll drauf und bereit zu gehen.“ „

