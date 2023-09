Team Europa und Team USA trennten sich vor dem Sonntagseinzel mit 8:8; Das Team von Suzann Pettersen strebt den dritten Solheim-Cup-Sieg in Folge an; Verfolgen Sie den Finaltag am Sonntag ab 9 Uhr live auf Sky Sports Golf, bevor das erste Spiel um 10.10 Uhr beginnt





Das Beste vom zweiten Tag des Solheim Cups auf der Finca Cortesin in Spanien.

Kann Team Europa den historischen Dreiersieg gegen Team USA komplettieren? Wer könnte der Held für Suzann Pettersens Mannschaft sein? Wir werfen einen Blick auf fünf mögliche Handlungsstränge, die wir im Sonntagseinzel verfolgen können, live auf Sky Sports Golf …

Wird Europa ein unwahrscheinliches Comeback schaffen?

Es war eine ziemliche Woche für Europas Solheim-Cup-Team, das vor dem Turnier als Favorit auf einen historischen Dreiersieg anreiste, bevor es in der Eröffnungssitzung mit 0:4 besiegt wurde.

Nur wenige hätten vorhersehen können, was passieren würde, als Europa später am Nachmittag in drei der vier Spiele zurücklag, obwohl es alles daransetzte, drei Punkte im Vierball zu holen und den Rückstand auf die USA zu halbieren.

Carlota Ciganda und Linn Grant komplettieren eine epische Aufholjagd des Team Europa im Vierball, während Kapitänin Suzann Pettersen die Leistungen ihres Teams lobt.

Europa kämpfte weiter und sicherte sich einen Teil der Beute in den Viererspielen am Samstag, bevor eine beeindruckende Leistung in der Nachmittagssitzung dazu führte, dass sie unerwartet mit 8:8 feststanden und das Team von Stacy Lewis in die Einzel am Sonntag ging.

Nur ein Team in der Geschichte des Solheim Cup konnte sich in einer Sitzung durchsetzen und den Pokal in die Höhe stemmen: Team USA im Jahr 2002 nach einer 0:4-Niederlage im Fourballs am Samstag, obwohl Europa nun zum ersten Mal selbst die Möglichkeit hat, dies zu tun.

Catriona Matthew bespricht, wie Team Europe den letzten Tag des Solheim Cups angehen sollte, und gibt ihre Prognose ab, wer den ultimativen Preis gewinnen wird.

Können die hohen Standards Europas bestehen bleiben?

Europa genoss auf dem Weg zu einer schwungvollen Session im Fourballs am Samstag ein Birdie-Sperrfeuer, wobei der ehemalige Ryder-Cup-Kapitän Paul McGinley von der Spielqualität beeindruckt war.

„Das ist phänomenales Golf von Europa“, sagte McGinley sagte Sky Sports. „Das ist sowieso nicht das Implodieren Amerikas, das ist einfach brillantes Golf aus Europa. Das war hier kein Zufall und wir müssen so weitermachen. Die europäischen Spieler sind absolut erfolgreich.“

Carlota Ciganda und Linn Grant beeindruckten mit einem 2:1-Sieg im Fourballs am Samstag über Danielle Kang und Lilia Vu

Europa hat acht der letzten 12 Punkte gewonnen und benötigt am letzten Tag 6,5 Punkte, um den dritten Sieg in Folge zu erringen, bzw. sechs Punkte, um den Pokal zu behalten. Pettersen ist hocherfreut über die gute Ausgangslage.

„Mir fehlen die Worte, aber wir müssen uns daran erinnern, dass wir nicht da sind“, sagte Pettersen. „Morgen sind noch 12 Punkte zu vergeben, aber wir haben ein ziemliches Comeback hingelegt, jetzt stehen wir unentschieden, und wir legen einfach den fünften Gang ein und machen weiter. Nur im Solheim Cup sieht man dieses Niveau des Golfsports – die Lust.“ , die Leidenschaft, die gemachten Putts und die getroffenen Schläge.“

Team-Europa-Kapitänin Suzann Pettersen lobt den Teamgeist ihres Teams, das nach einer 0:4-Niederlage nach der ersten Runde den Vorsprung des Team USA auf nur zwei Punkte verkürzt hat.

Wird Müdigkeit ein Faktor sein?

Leona Maguire spielte bei ihrem Solheim-Cup-Debüt im Jahr 2021 jede Session und muss ihre Rolle dieses Mal wiederholen, wobei die Irin eine von drei Spielerinnen ist, die am Ende alle fünf Spiele bestreiten werden.

Die schwedische Neulingin Linn Grant und die Dänin Emily Kristine Pedersen werden ebenfalls fünf Spiele bestreiten, wobei Pedersen diese Woche auf ihrem Weg zu 2,5 Punkten bisher in jeder Sitzung einen anderen Partner hatte.

Linn Grant ist heute in sensationeller Form, denn sie schafft ihr siebtes Birdie auf elf Löchern und liegt damit erneut mit Carlota Ciganda vor Danielle Kang und LIlia Vu.

Die körperliche Herausforderung von Finca Cortesin führte dazu, dass US-Kapitänin Stacy Lewis vor dem Turnier sagte, dass sie nicht von ihren Spielern erwarten würde, dass sie in allen fünf Sitzungen auflaufen würden, und Lewis blieb zu ihrem Wort, da alle zwölf mindestens ein Spiel aussetzen mussten.

Lewis setzte Spielerinnen wie die US-Open-Siegerin Allisen Corpuz und Lexi Thompson aus den Fourballs am Samstag aus und verschaffte ihnen so zusätzliche Zeit, sich auf den letzten Tag vorzubereiten. Könnte sich diese zusätzliche Frische im Einzel am Sonntag zu ihrem Vorteil auswirken?

Können kämpfende Namen eine Aussage machen?

Caroline Hedwall reagierte darauf, dass sie in den ersten drei Sitzungen nicht dabei war, mit einem schnellen Start in den Vierbällen am Samstag, bevor sie mit 2:0 verlor, während Charley Hull in dieser Sitzung beeindruckte, nachdem sie zum ersten Mal seit 2017 zwei aufeinanderfolgende Spiele verpasst hatte.

Team Europe-Kapitänin Suzann Pettersen zeigt im achten Durchgang großartige Reflexe, um einem Annäherungsschuss von Charley Hull auszuweichen.

Hull hatte am Eröffnungstag Probleme und wurde zusammen mit Pedersen niedergeschlagen, obwohl die Art und Weise, wie sie sich erholte, für einige der anderen Stars ein Zeichen der Ermutigung sein kann, dass sie Probleme hatten.

Die ungeschlagene Vierer-Partnerschaft von Celine Boutier und Georgia Hall endete abrupt mit Niederlagen an aufeinanderfolgenden Tagen, wobei Boutier bis zum letzten Tag immer noch keinen Punkt im diesjährigen Wettbewerb hatte.

Leona Maguire war der Star, aber Charley Hull sichert sich am 15. Loch ein Par und beendet damit einen dominanten Kampf des Team Europa und bringt sie auf einen Punkt an die USA heran.

Es wurde erwartet, dass Boutier in diesem Jahr ein wichtiger Teil des europäischen Aufgebots sein wird, da er auf der LPGA Tour beeindruckt und auch einen großen Sieg errungen hat, während Vizekapitänin Anna Nordqvist ebenfalls versuchen wird, einen Punkt zu holen, nachdem sie bereits dreimal geschlagen wurde diese Woche.

Wird Thompson die ereignisreiche Woche mit einem Erfolg abschließen?

Lexi Thompson hat diese Woche mit ihren Auftritten bereits viele Kritiker zum Schweigen gebracht, obwohl einer ihrer Fehler als Wendepunkt gelten könnte, sollte Europa die Trophäe in die Höhe stemmen.

Thompson kam die ganze Saison über ohne einen Top-10-Platz auf der LPGA Tour an, gewann aber bei ihrem sechsten Solheim-Cup-Start beide Viererspiele, zusammen mit Megan Khang am Freitag und Vu am Samstag, während der Vorsprung der USA größer gewesen wäre, wenn nicht das passiert wäre die Freitags-Fourballs.

Die 28-Jährige verfehlte mit zwei Schlägen nur knapp das letzte Grün und war in bester Position, um ihr und Vu zumindest einen halben Punkt für das Team USA zu sichern, nur dass Maguire vom Grün aus einen unerwarteten Birdie einbrachte.

Lexi Thompson vom Team USA hatte einen Moment zum Vergessen, als sie am ersten Tag des Solheim Cups ihren dritten Schuss auf den 18. Platz schoss.

Thompson hatte die Chance auf einen Chip-In zum Sieg, machte dann aus dem Rough in der Nähe des Grüns einen unpassenden Schlag und scheiterte letztendlich daran, Maguires Birdie zu parieren. Dieser Punkt für Europa reduzierte ihren Rückstand zu Beginn des zweiten Tages auf zwei, während die USA drei oder sogar vier Punkte Vorsprung hätten haben können, wenn Thompson an diesem Loch eine bessere Leistung gezeigt hätte.

Die US-Amerikanerin geht mit einem zu beweisenden Punkt ins Einzel am Sonntag, da sie weiß, dass sie mit einem Sieg in dieser Woche drei Punkte holen und damit ihren bisher besten Solheim-Cup-Wert ihrer Karriere erreichen würde. Da das Team USA aus fünf Rookies besteht, möchten sie, dass einer ihrer Stammspieler einen Einzelpunkt erzielt.

Wer gewinnt den Solheim Cup? Verfolgen Sie den letzten Tag live auf Sky Sports! Die Live-Berichterstattung beginnt am Sonntag ab 9 Uhr auf Sky Sports Golf, bevor das Eröffnungsspiel um 10.10 Uhr beginnt. Streamen Sie den Solheim Cup und mehr mit NOW.