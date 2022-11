Soldaten aus Cherson abgezogen: Russische Truppen nehmen jetzt Donezk ins Visier

Der Rückzug aus der südukrainischen Region Cherson gibt den russischen Streitkräften die Möglichkeit, anderswo Angriffe vorzubereiten. Moskau verstärkt bereits seine Angriffe auf die Region Donezk. Experten gehen jedoch davon aus, dass die Truppen dort nur bescheiden vorrücken können.

Während die Ukraine Rückeroberungen in der Region Cherson beanspruchen kann, meldet sie gewalttätige Angriffe der russischen Besatzer in der Region Donezk. Experten zufolge dürfte Moskau den Beschuss der ostukrainischen Region ausweiten. „Da ist die Hölle“, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj am Samstag in einer seiner Videoansprachen zu den Anschlägen.

Der ukrainische Generalstab sagte auch, dass die schweren Kämpfe in Luhansk und Donezk fortgesetzt würden. Russlands Verteidigungsministerium hat bereits kleinere Fortschritte in Donezk gemeldet. Moskaus Truppen haben die Stadt Majorsk in der Nähe der Stadt Horliwka eingenommen, sagte Igor Konashenkov, ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums.

Nach Angaben der US-Denkfabrik Institute for the Study of War (ISW) wird Moskau seine Angriffe auf Donezk in den kommenden Wochen verstärken. Der Kreml wird daher auf Truppen zurückgreifen, die durch den Abzug aus Cherson frei geworden sind. Die Ukraine wird durch die Angriffe unter Druck geraten, obwohl sie höchstwahrscheinlich ihre eigenen Streitkräfte einsetzen muss, um die Region effektiv zu verteidigen.

In Donetsk demoralisierte Russen

Die Denkfabrik geht jedoch davon aus, dass Russland trotz seiner neuen Offensive kaum vorankommen wird. Das ISW begründet diese Prognose damit, dass es russischen Soldaten sowohl an guter Ausbildung als auch an ausreichender Ausrüstung mangelt, weshalb sie oft nur ungern in den Kampf ziehen.

Außerdem würden die neuen Truppen aus Cherson nicht als zusammenhängende Einheit nach Donezk verlegt, sondern in kleinere Gruppen aufgeteilt, um Kräfte an verschiedenen Orten zu unterstützen. Die Truppen, die seit neun Monaten in Donezk kämpfen und durch schwere Verluste demoralisiert sind, stellen ein weiteres Problem für die russische Kriegsführung dar, analysieren Experten.

Zudem erschwert nach Angaben des Instituts die Zusammensetzung der russischen Streitkräfte den Einsatz in dem rechtswidrig annektierten Gebiet. Demnach kämpfen dort nicht nur reguläre Truppen, sondern auch eine Koalition der Wagner-Söldnergruppe, mobilisierte Einheiten, Milizen der Separatistenführer und tschetschenische Soldaten. Zuletzt hatte es Berichte über hohe Verluste durch Eigenbeschuss gegeben.

Die Ukraine will wahrscheinlich Dnipro-Banken halten

Einzelerfolge konnte Moskau allein durch die große Zahl an Streitkräften erzielen. Größere Vorstöße hält die ISW jedoch für unwahrscheinlich, da Moskau mit seinen Kämpfern noch keine geschlossene Einheit bilden konnte. Daher stehen die Chancen gut, dass die Ukraine die Kreml-Truppen an den bestehenden Frontlinien vorerst in Schach halten kann.

Der Prognose zufolge wird die Ukraine auch Truppen von Cherson nach Donezk verlegen. Kiew könnte versuchen, die Russen über den Fluss Dnipro zum gegenüberliegenden Ostufer zurückzudrängen. Damit gefährdet die Ukraine jedoch die Versorgung der eigenen Soldaten.

Infolgedessen erwartet die ISW, dass ukrainische Soldaten versuchen werden, die Kontrolle über das Westjordanland zu festigen, indem sie ihre Kriegsgegner daran hindern, den Dnjepr erneut zu überqueren. Der ISW vermutet, dass die Ukraine in den kommenden Wochen nicht nur die Truppen in Donezk, sondern auch in Luhansk verstärken wird, um dort ihre Gegenoffensive voranzutreiben.